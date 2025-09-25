La atención en salud pública

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Uruguay exporta soluciones digitales de salud a EE.UU., y mutualistas departamentales, como Amedrin de Río Negro, ya ofrecen apps completas para sus usuarios. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública sigue prohibiendo turnos por teléfono y obliga a trámites presenciales en pleno 2025. Una contradicción que expone atraso organizacional, desperdicio de recursos y falta de comunicación constructiva con los ciudadanos.

Nuestro país ha avanzado en salud digital de algunas formas que merecen destaque. La Historia Clínica Electrónica Nacional, accesible desde el celular, es una conquista tanto tecnológica como de justicia social. Pero ese avance convive con un absurdo cotidiano: mientras que fuera del país nuestras startups exportan servicios de atención al cliente de salud, los uruguayos seguimos esperando que Salud Pública nos atienda sin obligarnos a perder tiempo en trámites presenciales, colas, ventanillas que no responden y reglas absurdas como “prohibido dar turnos por teléfono”.

Hace unos días lo viví cuando llamé a la policlínica del barrio Anglo de Fray Bentos para pedir un turno. La respuesta fue grotesca: “Está prohibido dar turnos por teléfono”. En pleno siglo XXI, con apps, con internet, con ejemplos claros de automatización exitosa en UTE, OSE, Antel, difícilmente algo más ilustrativo muestre el retraso institucional.

El contraste urgente: cuando exportamos lo que aquí negamos. Un caso que duele de envidia sana: una startup uruguaya, Puppeter AI, (https://puppeteerai.com/es/) destacada recientemente en LinkedIn por Juan Pablo De Marco, está reemplazando sistemas de call activity para atención al cliente en EE.UU. con tecnología nacional. Ingenieros y emprendedores uruguayos desarrollan herramientas de primer nivel que cumplen con estándares internacionales, generando confianza en mercados tan exigentes como el estadounidense. Exportamos eficacia, servicio y digitalización. Mientras tanto, aquí, los usuarios del MSP no podemos pedir turnos por teléfono ni reservarlos vía web en las policlínicas. Tenemos historia clínica digital, pero no un sistema de turnos universal, accesible, moderno. Esa disonancia es brutal: somos capaces de vender soluciones al mundo, pero incapaces de aplicarlas a nuestro propio sistema público.

Amedrin, MSP y los ejemplos que están allí. La Asociación Médica de Río Negro (Amedrin) tiene hace algunos años su app disponible en Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apraful.amedrin&hl=es_UY). No solo agenda turnos, sino que integra resultados de estudios, acceso a facturación, recordatorios y comunicación con el prestador. Es decir, todo lo que los usuarios del MSP seguimos esperando. La pregunta es inevitable: si una mutualista regional puede, ¿qué impide que el Ministerio de Salud Pública y ASSE den el salto que el país necesita?

Un buen ejemplo de servicio público en salud es el recordatorio de turnos por mensaje de texto que ya funciona en algunos centros del MSP, como el Hospital de Fray Bentos. Los usuarios recibimos un aviso el día anterior, lo que no solo ayuda a mejorar la asistencia y reducir el ausentismo, sino que también transmite una señal clara de respeto hacia el tiempo de las personas. Es un gesto sencillo pero eficaz: la tecnología al servicio de la organización y del paciente.

Otro paso significativo en la dirección correcta es la implementación de la telemedicina en ASSE, lanzada oficialmente por el Ministerio de Salud Pública en 2024. Esta política no solo mejora el acceso y la calidad de la atención médica en el territorio, sino que también constituye un ejemplo de comunicación constructiva organizacional: acerca a los usuarios a los servicios de salud mediante el uso inteligente de la tecnología, reduce barreras geográficas y fortalece la confianza en el sistema sanitario público (ASSE, 2024).

Sin embargo, estos hechos positivos deberían ser apenas el comienzo. Lo lógico es avanzar hacia la digitalización plena de turnos y muchos otros aspectos del sistema. A nivel internacional, los avances son aún más drásticos. China inauguró recientemente el primer hospital basado en inteligencia artificial, una experiencia que redefine la atención médica al integrar algoritmos capaces de asistir diagnósticos, orientar tratamientos y optimizar la relación médico-paciente (Montevideo Portal, 2025). Este tipo de innovaciones marcan la dirección hacia donde se mueve el mundo y ponen en evidencia cuánto más urgente resulta para Uruguay acelerar la transformación digital de su sistema sanitario.

¿Por qué en el sistema público seguimos atados a procesos lentos y obsoletos, cuando ya existe la historia clínica digital y el país cuenta con talento tecnológico reconocido y exportable? Uruguay tiene todo para liderar en salud digital, pero en lugar de dar pasos firmes hacia la tan mentada “transformación digital”, el MSP y la Agesic —en este caso— parecen caminar en círculos. ¿Qué esperan para convertir estas experiencias aisladas en políticas integrales de servicio al ciudadano? ¿Es pedir un milagro la aplicación en el sector público de herramientas como el caso de Puppeter AI? Con los profundos impactos que están generando en todos los ámbitos estas herramientas, es imprescindible e inevitable avanzar hacia ahí.

El trasfondo del problema. No es falta de tecnología: la infraestructura existe. Tampoco falta de talento: el capital humano está demostrado. El problema es cultural, político y organizacional. Es la persistencia de un modo de gestión que prefiere malgastar recursos humanos en tareas repetitivas —funcionarios atrapados repartiendo números en ventanillas— en lugar de destinarlos a lo que realmente importa: atender pacientes, fortalecer la prevención, trabajar en territorio.

Que los usuarios puedan consultar su historia clínica digital y al mismo tiempo no puedan pedir un turno por la web o por teléfono es una radiografía de la incoherencia institucional. Es la foto de un Estado que avanza en algunas áreas, pero se encapricha en sostener islas de atraso.

Comunicación constructiva organizacional: la salida posible. Aquí es donde entra el enfoque de la comunicación constructiva organizacional. Porque digitalizar procesos no es solo instalar un software: es repensar cómo las instituciones se relacionan con sus usuarios y con sus propios funcionarios. Es cambiar un modelo de comunicación vertical, fragmentado y opaco por otro horizontal, transparente y eficaz. La app de Amedrin y la startup uruguaya que exporta servicios a EE.UU. son ejemplos de comunicación constructiva aplicada: escuchan a los usuarios, simplifican el acceso, eliminan fricciones, devuelven tiempo y dignidad a las personas. Son tecnologías, sí, pero antes que nada son decisiones organizacionales de comunicarse mejor con quienes confían en el sistema, que, además, son quienes lo financian con el pago de sus impuestos.

La salud pública uruguaya necesita ese salto cultural: pasar de la burocracia que genera problemas a la comunicación que construye soluciones. De la desidia que aleja al ciudadano al apego real a la función pública eficiente.

La interpelación que falta. ¿Para qué está la Agesic, organismo creado justamente para promover la transformación digital del Estado, si permite que uno de los servicios más sensibles del país permanezca encadenado a la burocracia analógica? Ministra Cristina Lustemberg, los usuarios esperamos más soluciones y menos problemas, menos desidia y más apego a la función pública eficaz y eficiente. La salud no puede esperar: necesitamos que los organismos del Estado también apliquen una comunicación constructiva organizacional, que ponga al ciudadano en el centro y que transforme la tecnología disponible en un derecho efectivo para todas y todos.

Dr. Ricardo Laurenz

Doctor en Comunicación

