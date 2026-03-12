El país en el que no pasa nada

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Hace tiempo, demasiado, que en este país “no pasa nada”. No pasa nada para mejorar y salir del letargo económico, social y moral por el que zozobramos hace décadas.

Van algunas “perlitas” o tal vez acontecimientos bochornosos para recordar y para pensar; sobre todo, pensar.

Hace pocas horas un execrable individuo (de alguna manera hay que llamarlo) mata a golpes a su hijo y lo tira en una zanja, con la aparente complicidad de su madre, según denuncian familiares.

El cada vez más obeso Estado, que sigue arrastrándose en medio de la obsoleta e ineficiente burocracia, no se ocupó de la situación denunciada por las autoridades del centro de enseñanza en cual la víctima cursaba con muy buena escolaridad.

De la UTU a la Policía, de esta a Fiscalía, de esta a la Policía para oficiar al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), pero se confunde “aborde” con “aguarde”, y nadie hizo nada para evitar el crimen.

¿No hay responsables en ninguno de los organismos intervinientes? La tan ponderada fiscal del Corte, ¿no tomará medidas con sus dependencias omisas? ¿El Ministerio del Interior investigará y corregirá para el futuro por ese error “gramatical” que tan caro costó? Seguramente, no pasará nada…

Hace pocas semanas también se produjeron muertes de adolescentes en hogares del INAU y tampoco aparecen responsables. No pasa nada…

Cómo no van a existir errores gramaticales en el Estado si cada vez el ausentismo escolar es mayor año a año, a pesar de los $ 2.500 de “incentivo” para escolares…

Y cuando el porcentaje de deserción a niveles medios es alarmante, pero no pasa nada…

Se incentiva con dinero la escolaridad cuando es una obligación tanto como lo es la enseñanza media, declarada obligatoria por el artículo 70 de la Carta… y ¡paradoja! No se exige haber aprobado enseñanza secundaria a los legisladores, pero no pasa nada…

Pero también en este hermoso país el Estado ineficiente subsidia, mejor dicho, todos los ciudadanos subsidiamos, la cerveza; sí, la blonda y refrescante bebida está subsidiada desde 2007 en beneficio de una multinacional. Seguramente, el Sr. Read habrá tenido influencia en esta medida tan “beneficiosa” para la sociedad, ¿no? Hablamos de la pobreza infantil, pero no pasa nada…

Si de dádivas estatales hablamos, no olvidemos las suculentas pensiones que reciben los terroristas que atentaron contra nuestra democracia y que nos llevaron al período mas negro de nuestra joven historia, de cuyas consecuencias aún no hemos salido, pues siguen reinando el odio y el revanchismo ideológico a más de 40 años de una amnistía hemipléjica, solo para un lado, para el de los agresores, los que también recibieron ya reparaciones económicas y funcionales, en tanto los que trabajaron esforzadamente décadas aportando al BPS reciben jubilaciones muy por debajo de los guerrilleros, pero tampoco pasa nada…

Otro ejemplo que deberíamos pensar: Uruguay tiene 30 senadores más el vicepresidente de la República, o sea, nueve senadores por cada millón de habitantes. Estados Unidos tiene 0,3 y Brasil, 0,4. En diputados, Uruguay cuenta con 99, equivalente a 30 por millón de habitantes. En tanto, Estados Unidos, 1,3, y Brasil, 2,4.

Algo no está bien… ¿Vamos a dejarlo así? Tampoco pasa nada…

Y no pasa nada porque el sistema político cumple con lo que decía el príncipe de Lampedusa en Il gattopardo: es necesario que todo cambie, para que todo siga como está… Por eso, acá no pasa nada…

Pero ese conformismo con el “no pasa nada” nos lleva cada vez más aceleradamente a una recesión económica, a un encarecimiento del país frente al mundo y a nuestros vecinos, a un aumento sostenido del gasto público, a que no aparezcan nuevas oportunidades productivas con este nivel de costos.

Tampoco crecemos demográficamente y de eso nadie se ocupa, no pasa nada…

En una disertación el Ec. Munyo (de los pocos que tienen clara y exhaustivamente analizada la situación del país) expresó que alguien dijo “el Estado es el principal enemigo de los uruguayos”, y es absolutamente cierto.

Para eliminar el “no pasa nada”, los que nos preocupamos por el país, y sobre todo por los uruguayos del futuro, tenemos que generar con convicción y en forma totalmente “apartidaria”, sin cintillos políticos, sin etiquetas ideológicas, que se produzca una presión social en la ciudadanía para que se analicen seriamente y sin demoras los cambios que el país necesita.

Y esos cambios pasan inexorablemente por una reforma del Estado, “la madre de todas las reformas”, en procura de un verdadero Estado de bienestar para todos, que corrija o elimine estructuras administrativas arcaicas y onerosas, racionalice funciones públicas y municipales, y las adapte a los tiempos actuales en un marco de austeridad y eficiencia.

¿Quimera? ¿Utopía? No, desafío a asumir una tarea impostergable, vital y existencial para el país y sus habitantes. Dejemos de permanecer indiferentes a una degradación social, económica y cultural de la República. Erradiquemos el “no pasa nada”… Sin reforma del Estado, no hay futuro.

Guillermo Facello