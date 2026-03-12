  • Cotizaciones
    El país en el que no pasa nada

    Sr. director:

    Hace tiempo, demasiado, que en este país “no pasa nada”. No pasa nada para mejorar y salir del letargo económico, social y moral por el que zozobramos hace décadas.

    Zaida González Legnani

    Irán y la lucha de sus mujeres por la libertad
    Alejandro Nelson Bertocchi

    La guerra en Oriente Medio I

    Van algunas “perlitas” o tal vez acontecimientos bochornosos para recordar y para pensar; sobre todo, pensar.

    Hace pocas horas un execrable individuo (de alguna manera hay que llamarlo) mata a golpes a su hijo y lo tira en una zanja, con la aparente complicidad de su madre, según denuncian familiares.

    El cada vez más obeso Estado, que sigue arrastrándose en medio de la obsoleta e ineficiente burocracia, no se ocupó de la situación denunciada por las autoridades del centro de enseñanza en cual la víctima cursaba con muy buena escolaridad.

    De la UTU a la Policía, de esta a Fiscalía, de esta a la Policía para oficiar al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), pero se confunde “aborde” con “aguarde”, y nadie hizo nada para evitar el crimen.

    ¿No hay responsables en ninguno de los organismos intervinientes? La tan ponderada fiscal del Corte, ¿no tomará medidas con sus dependencias omisas? ¿El Ministerio del Interior investigará y corregirá para el futuro por ese error “gramatical” que tan caro costó? Seguramente, no pasará nada…

    Hace pocas semanas también se produjeron muertes de adolescentes en hogares del INAU y tampoco aparecen responsables. No pasa nada…

    Cómo no van a existir errores gramaticales en el Estado si cada vez el ausentismo escolar es mayor año a año, a pesar de los $ 2.500 de “incentivo” para escolares…

    Y cuando el porcentaje de deserción a niveles medios es alarmante, pero no pasa nada…

    Se incentiva con dinero la escolaridad cuando es una obligación tanto como lo es la enseñanza media, declarada obligatoria por el artículo 70 de la Carta… y ¡paradoja! No se exige haber aprobado enseñanza secundaria a los legisladores, pero no pasa nada…

    Pero también en este hermoso país el Estado ineficiente subsidia, mejor dicho, todos los ciudadanos subsidiamos, la cerveza; sí, la blonda y refrescante bebida está subsidiada desde 2007 en beneficio de una multinacional. Seguramente, el Sr. Read habrá tenido influencia en esta medida tan “beneficiosa” para la sociedad, ¿no? Hablamos de la pobreza infantil, pero no pasa nada…

    Si de dádivas estatales hablamos, no olvidemos las suculentas pensiones que reciben los terroristas que atentaron contra nuestra democracia y que nos llevaron al período mas negro de nuestra joven historia, de cuyas consecuencias aún no hemos salido, pues siguen reinando el odio y el revanchismo ideológico a más de 40 años de una amnistía hemipléjica, solo para un lado, para el de los agresores, los que también recibieron ya reparaciones económicas y funcionales, en tanto los que trabajaron esforzadamente décadas aportando al BPS reciben jubilaciones muy por debajo de los guerrilleros, pero tampoco pasa nada…

    Otro ejemplo que deberíamos pensar: Uruguay tiene 30 senadores más el vicepresidente de la República, o sea, nueve senadores por cada millón de habitantes. Estados Unidos tiene 0,3 y Brasil, 0,4. En diputados, Uruguay cuenta con 99, equivalente a 30 por millón de habitantes. En tanto, Estados Unidos, 1,3, y Brasil, 2,4.

    Algo no está bien… ¿Vamos a dejarlo así? Tampoco pasa nada…

    Y no pasa nada porque el sistema político cumple con lo que decía el príncipe de Lampedusa en Il gattopardo: es necesario que todo cambie, para que todo siga como está… Por eso, acá no pasa nada…

    Pero ese conformismo con el “no pasa nada” nos lleva cada vez más aceleradamente a una recesión económica, a un encarecimiento del país frente al mundo y a nuestros vecinos, a un aumento sostenido del gasto público, a que no aparezcan nuevas oportunidades productivas con este nivel de costos.

    Tampoco crecemos demográficamente y de eso nadie se ocupa, no pasa nada…

    En una disertación el Ec. Munyo (de los pocos que tienen clara y exhaustivamente analizada la situación del país) expresó que alguien dijo “el Estado es el principal enemigo de los uruguayos”, y es absolutamente cierto.

    Para eliminar el “no pasa nada”, los que nos preocupamos por el país, y sobre todo por los uruguayos del futuro, tenemos que generar con convicción y en forma totalmente “apartidaria”, sin cintillos políticos, sin etiquetas ideológicas, que se produzca una presión social en la ciudadanía para que se analicen seriamente y sin demoras los cambios que el país necesita.

    Y esos cambios pasan inexorablemente por una reforma del Estado, “la madre de todas las reformas”, en procura de un verdadero Estado de bienestar para todos, que corrija o elimine estructuras administrativas arcaicas y onerosas, racionalice funciones públicas y municipales, y las adapte a los tiempos actuales en un marco de austeridad y eficiencia.

    ¿Quimera? ¿Utopía? No, desafío a asumir una tarea impostergable, vital y existencial para el país y sus habitantes. Dejemos de permanecer indiferentes a una degradación social, económica y cultural de la República. Erradiquemos el “no pasa nada”… Sin reforma del Estado, no hay futuro.

    Guillermo Facello

    Seguridad Pública

    Uruguay no fue invitado por Estados Unidos a una nueva coalición contra el narcotráfico liderada por Trump

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Fútbol Uruguayo

    Defensa de la Competencia advierte que no se puede atar el acceso al fútbol uruguayo a planes de internet

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Finanzas públicas

    “Tarjetas corporativas prepagas” en lugar de cuentas bancarias como “caja chica” del Estado

    Por Redacción Búsqueda
    Fiscalía

    Fiscalía citará a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca, por la causa de la estafa en el Fosvoc

    Por Redacción Búsqueda

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage