    El teatro García Lorca en Pocitos

    Sr. director:

    El teatro García Lorca, en obra, en Pocitos, Benito Blanco y Av. Brasil, estaría inaugurándose en los próximos meses, así anuncia la prensa. En ese lugar había una histórica sede del Correo Uruguayo. Luego, “ilustres” ciudadanos (como en el siglo XIX) se convencieron de crear este nuevo destino para el predio. Es una inciativa totalmente injusta desde el punto de vista de la distribución equitativa de recursos en el territorio.

    Ricardo Lanzarini

    La política cultural del actual gobierno
    María Victoria Pereira Flores

    Uruguay y el petróleo

    Pocitos no necesita un teatro. En Pocitos, el mercado, el captialismo por sí solo, crea lo necesario, sin intervención pública. Esta se reduce a movilidad, limpieza, alumbrado, seguridad y educación (en este barrio no hay policlínicas públicas, como no hay cuadros de fútbol ni de baby tampoco). Pocitos es la concentración, y densidad, de personas y familias con ingresos más altos de todo el Uruguay. Invertir en cultura donde existe el nivel cultural y económico más alto es llover sobre mojado, pero lo más grave es quitarles las chances a otros lugares de Montevideo donde esas posibilidades de consumo artístico serían un oasis entre las desventajas en que viven.

    Por eso, lo que debería haberse hecho era vender el terreno y, con esa plata y un poquito más, levantar una sala a todo trapo en la periferia, por ejemplo en Belvedere, que es una localidad central con respecto a muchos barrios. La cooperación española involucrada en la existencia de este equipamiento hubiese lucido mucho más. Decía Mariano Arana (y no se cumple en este caso): “No queremos un plan para organizar mejor lo que existe, para dar orden a la desigualdad, a la iniquidad, al deterioro físico y ambiental, a la ciudad dividida entre una costa rica y equipada y una periferia casi siempre postergada” (Mariano Arana, 1996, Plan de Ordenamiento Territorial).

    Gracias, Sr. director.

    Mónica Suárez

