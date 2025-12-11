Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

En 2008, el cambio climático era más serio en lo tocante al sistema energético mundial y, por lo tanto, exige acciones inmediatas de precaución, “aun mayores que las del Protocolo de Kyoto”, escribí (Centrales nucleares en la agenda, Ediciones de la Plaza, 2008). “Desde la década de la crisis del petróleo, años 1970, muchos países han empezado a interiorizarse en el desarrollo de la energía y recursos renovables para generación de energía”.

Más de 600 millones de personas carecen hoy de electricidad en el mundo, lo cual se ve nítidamente en un mapa: el Norte iluminado, el Sur casi a oscuras. La energía se usa ineficientemente y es un motor para el desarrollo, a la vez que fuente de muchos conflictos.

En 2025, el rechazo social a la energía nuclear ha ido cambiando, pues se asiste cada vez más a las consecuencias del cambio climático. Actualmente hay 440 centrales nucleares en el mundo. La mayor central nuclear del mundo es la japonesa Kashiwasaki-Kariwa, que se encuentra en la Prefectura de Nigata y que en la actualidad no está operativa (8.200 MW). La segunda es Zaporyyia, que pertenecía a Ucrania y ahora está en poder de Rusia. Tiene una capacidad total instalada de 5.700 MW y abastecía al 20% de la población ucraniana. Ventajas de las centrales nucleares: 1) son muy eficientes, fiables y tienen bajas emisiones de gases de efecto invernadero; 2) liberan gran cantidad de energía; 3) suministro fiable y constante, prácticamente operando el 90% del tiempo (las eólicas y solar son intermitentes, dependerá del sol y de los vientos); y 4) reducción de combustibles fósiles.

En la actualidad, se están construyendo centrales nucleares en varias partes. El mundo necesita energía eólica, solar, hidráulica, nuclear, etc.

En América Latina existen centrales nucleares en Argentina (Atucha I y Atucha II, ambas en Lima, provincia de Buenos Aires, y Embalse, en Córdoba); en Brasil (Angra I y Angra II, en el estado de Río de Janeiro, y con Angra III en construcción); y en México (Laguna Verde, en Veracruz, con dos reactores). Ecuador tiene entre sus planes incorporarlas a su matriz energética, al igual que El Salvador.

China, con su enorme industria, está construyendo más reactores nucleares que ningún otro país. Uzbekistán está en vías de construir su primer reactor nuclear y el proyecto es más ambicioso.

Alemania había cerrado todas sus centrales de fisión nucleares en 2023 y en la actualidad hay un gran debate en las más altas esferas para reactivar o construir centrales de fisión. En la actualidad está abocada a la construcción del primer reactor de fusión para uso comercial.

En Finlandia, luego de varios años se logró terminar de construir Olkiluoto 3, reactor de tipo EPR (European Pressurized Reactor).

Los reactores modulares, diseños nuevos que se apagan solos por principios físicos y se fabrican en serie en una planta para luego ensamblarse, ofrecen mayores niveles de seguridad.

Por otra parte, Finlandia construyó Onkalo, el primer almacenamiento geológico profundo (AGP) del mundo para la disposición final del combustible nuclear gastado y, para ello, usa una formación de roca de granito muy estable.

El Organismo Internacional de Energía Atómica y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe han firmado un memorándum de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia de energía nuclear en toda Latinoamérica y el Caribe.

Por tanto, y después del debate de 2005 sobre la instalación de una central nuclear en Uruguay, el tiempo cambió y también lo hicieron las necesidades. La tecnología ha mejorado exponencialmente, entre otras cosas porque los reactores son pequeños. Por todo lo que se dijo más arriba, creo que habría que plantearse este tema porque el mundo evoluciona a un ritmo vertiginoso y es mejor que nos encuentre preparados.

La Ley 16.832, por ejemplo, impide la instalación y operación de centrales nucleares en Uruguay. Pero el mundo y la realidad avanzan más rápido que las leyes. Pasamos las 20.000 leyes, sin embargo, muchas, en la práctica, fueron superadas por la realidad. A vía de ejemplo, la Ley 9.943, del 20 de julio de 1940, estableció el Servicio Militar Obligatorio para todos los ciudadanos uruguayos varones. Y hay varias más.

Por lo tanto, y en mi opinión, no habría que esperar a que fuera tarde: los ríos, el sol y el viento pueden faltar y necesitamos energía.

Creo que es el momento de plantearnos el tema de frente a la realidad.

Diva E. Puig