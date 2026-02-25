Poder Ejecutivo decretó emergencia agropecuaria en nueve departamentos y recibe críticas opositoras

“Dejaron afuera a Colonia, casi todo Flores, parte de Río Negro, Soriano; se ríen del paisano que está pasando mal”, se quejó el senador blanco Sebastián da Silva

Debido al déficit hídrico constatado para los rubros de la ganadería, la lechería, la agricultura y la granja, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró la emergencia agropecuaria para esos rubros en todas o algunas seccionales policiales de nueve departamentos del sur y sureste del país, por un plazo de 90 días.

La decisión fue tomada por el MGAP este martes 24 tras la propuesta elevada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias —integrada por esa cartera, la de Economía y el Instituto Uruguayo de Meteorología— ante el agravamiento en las zonas de referencia de los parámetros objetivos monitoreados desde inicios de año, específicamente el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y el promedio decadal del Porcentaje de Agua en el Suelo.

La declaración de emergencia habilita al Poder Ejecutivo a desplegar nuevos apoyos —adicionales a los aprobados a comienzos de este año— con recursos del Fondo Agropecuario de Emergencias, gestionado por el MGAP y destinado a dar respuesta ante eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios “extremos que afecten la viabilidad de los productores de una región o rubro”, según dispone la Ley 18.362, del 2008.

En enero, cuando ya se insinuaban problemas con la escasez hídrica, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, había dicho que ese fondo no tenía “un peso” porque los recursos habían sido consumidos por el gobierno anterior. El jerarca declaró que mantuvo conversaciones con el Ministerio de Economía al respecto, pero no especificó cuál sería la solución.