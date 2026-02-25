  • Cotizaciones
    Poder Ejecutivo decretó emergencia agropecuaria en nueve departamentos y recibe críticas opositoras

    “Dejaron afuera a Colonia, casi todo Flores, parte de Río Negro, Soriano; se ríen del paisano que está pasando mal”, se quejó el senador blanco Sebastián da Silva

    Un campo productivo afectado por el déficit hídrico.

    Un campo productivo afectado por el déficit hídrico. 

    FOTO

    Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Debido al déficit hídrico constatado para los rubros de la ganadería, la lechería, la agricultura y la granja, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró la emergencia agropecuaria para esos rubros en todas o algunas seccionales policiales de nueve departamentos del sur y sureste del país, por un plazo de 90 días.

    La decisión fue tomada por el MGAP este martes 24 tras la propuesta elevada por la Comisión de Emergencias Agropecuarias —integrada por esa cartera, la de Economía y el Instituto Uruguayo de Meteorología— ante el agravamiento en las zonas de referencia de los parámetros objetivos monitoreados desde inicios de año, específicamente el Índice de Precipitación Estandarizado (IPE) y el promedio decadal del Porcentaje de Agua en el Suelo.

    La declaración de emergencia habilita al Poder Ejecutivo a desplegar nuevos apoyos —adicionales a los aprobados a comienzos de este año— con recursos del Fondo Agropecuario de Emergencias, gestionado por el MGAP y destinado a dar respuesta ante eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios “extremos que afecten la viabilidad de los productores de una región o rubro”, según dispone la Ley 18.362, del 2008.

    En enero, cuando ya se insinuaban problemas con la escasez hídrica, el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, había dicho que ese fondo no tenía “un peso” porque los recursos habían sido consumidos por el gobierno anterior. El jerarca declaró que mantuvo conversaciones con el Ministerio de Economía al respecto, pero no especificó cuál sería la solución.

    Críticas opositoras

    Desde la oposición política, el senador blanco Sebastián da Silva criticó duramente al gobierno y al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por lo que considera es un alcance geográfico limitado de la declaración de emergencia.

    “Patético, lamentable, una verdadera tomadura de pelo. Es el criterio frentista de siempre. Ven papeles, no realidades”, fustigó en su cuenta de la red social X. “Dejaron afuera a Colonia, casi todo Flores, parte de Río Negro, Soriano. Se ríen del paisano que está pasando mal”, añadió el legislador, que también es productor rural.

    Deseó que Fratti “vaya a Ombúes de Lavalle, a Marincho o a Corralito a explicarles el criterio. Todo muy previsible. No se puede desde el gobierno ser tan inútiles”.

    Los departamentos y seccionales policiales abarcados por la resolución del MGAP son: Canelones (todo el departamento); Durazno (sección policial 9ª); Flores (sección policial 9ª); Florida (secciones policiales 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª y 52); Lavalleja (secciones policiales 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 12ª, 13ª y 14ª); Maldonado (todo el departamento); Montevideo (todo el departamento); Rocha (secciones policiales 1ª, 2ª, 4ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª y 12ª); San José (secciones policiales 4ª, 8ª y 9ª); y Treinta y Tres (secciones policiales 5ª, 6ª y 8ª).

