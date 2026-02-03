  • Cotizaciones
    Caso Epstein: los Clinton acceden a testificar ante el Congreso

    Bill y Hillary Clinton comparecerán ante la comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga el caso Jeffrey Epstein, tras ser vinculados al financista en documentos revelados recientemente. Días atrás, un comité de la Cámara de Representantes sugirió detenerlos por desacato ante su negativa inicial a declarar, una medida que podría derivar en cargos penales

    Fotografía de archivo del expresidente de EE.UU. Bill Clinton y Hillary Clinton.

    Fotografía de archivo del expresidente de EE.UU. Bill Clinton y Hillary Clinton.

    FOTO

    EFE/Win Mcnamee.
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    En el marco de las investigaciones que el Congreso de Estados Unidos está realizando en torno a las revelaciones del caso de Jeffrey Epstein, Bill y Hillary Clinton accedieron este lunes 2 de febrero a testificar.

    Los dos demócratas cambiaron su postura de no comparecer, medida que llevó la semana pasada a que el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sugiriera detenerlos por desacato y por no querer colaborar con las averiguaciones respecto al fallecido delincuente sexual y su red de conexiones con figuras públicas de alto perfil.

    Embed - Archivos Epstein: de la familia real británica a la monarquía noruega

    Jeffrey Epstein, figura prominente de la alta sociedad neoyorquina durante las décadas de 1990 y 2000, fue acusado de explotar sexualmente a más de mil mujeres jóvenes, incluidas menores de edad. Fue encontrado ahorcado en su celda de la cárcel de Nueva York en 2019, antes de su juicio por delitos sexuales. Su muerte alimentó innumerables teorías conspirativas que afirmaban que fue asesinado para proteger a personas de alto perfil.

    Los Clinton se habían mostrado dispuestos a cooperar con el panel, pero no a testificar personalmente sobre la relación que tenían con el pederasta. Su justificación estaba basada en que consideran la investigación como un acto partidista para proteger al presidente Donald Trump, también salpicado por los documentos difundidos.

    El propio Trump sugirió este lunes que el Departamento de Justicia debería abandonar sus averiguaciones en el caso Epstein y volvió a negar cualquier relación personal con él.

    Embed

    En una publicación en redes sociales, Ángel Urena -subjefe de personal de los Clinton- hizo comentarios al respecto. “El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Ellos esperan sentar un precedente que se aplique a todos”, apuntó.

    Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, celebró la noticia, pero no se pronunció sobre el voto emitido por la cámara respecto al voto de desacato planeado. “Es un buen desarrollo. Esperamos que todos cumplan con las citaciones del Congreso”, manifestó.

    Los lazos que unen a Bill Clinton y Epstein han sido evidenciados en reiteradas revelaciones de los documentos. Además, en la década de los 2000, el exmandatario voló en el avión de Epstein varias veces después de dejar la Presidencia de Estados Unidos. No obstante, pese a la cercanía, el ex jefe de Estado dijo desconocer de la actividad criminal del millonario.

    Con EFE y Reuters

    FUENTE:FRANCE24

