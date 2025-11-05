Chango Spasiuk llega a Sala Zitarrosa con ‘Enramada’, música que es cobijo

Enramada, el proyecto que llevó la voz, la música y la poesía de Chango Spasiuk a miles de oyentes, deja la radio por una noche para transformarse en experiencia. El acordeonista y compositor argentino, una de las figuras más sensibles del folclore regional, desembarca en la Sala Zitarrosa con un formato íntimo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El escenario deja de ser escenario y se convierte en living, con una lámpara de luz baja, libros abiertos, micrófonos y el silencio expectante. Hasta ahora ese fue el ritual del programa, uno de los podcast más escuchados y descargados de Radio Nacional, que ahora cruza la frontera del estudio para suceder frente al público. La propuesta mezcla lecturas, música y canciones propias, invitando a entrar, como su nombre lo sugiere, bajo la sombra compartida de una enramada.
Spasiuk imagina este espacio como un refugio: ramas entrelazadas que dan sombra, un lugar donde la música y la palabra cobijan, y donde el espectador no solo asiste a un concierto, sino a una ceremonia pequeña y colectiva, en la que la poesía latinoamericana y el folclore del mundo se vuelven amparo. La noche tendrá de invitada especial a la catamarqueña Nadia Larcher, una de las voces más potentes y personales de la nueva escena. Su presencia amplifica el clima íntimo y emocional que promete el encuentro.
Con más de 35 años de trayectoria, 14 álbumes y premios que van desde el BBC de Música del Mundo hasta ocho Premios Gardel y una nominación al Grammy Latino, Chango Spasiuk se presenta como mucho más que un referente del acordeón. Es un creador de atmósferas.
Jueves 13 de noviembre a las 20 horas en Sala Zitarrosa. Entradas de 1.800 a 2.300 pesos, a la venta en Tickantel.