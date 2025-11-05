¡Hola !

Chango Spasiuk llega a Sala Zitarrosa con ‘Enramada’, música que es cobijo

El reconocido folclorista argentino convierte la Sala Zitarrosa en un espacio de refugio este 13 de noviembre

Chango Spasiuk.

Chango Spasiuk.

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Enramada, el proyecto que llevó la voz, la música y la poesía de Chango Spasiuk a miles de oyentes, deja la radio por una noche para transformarse en experiencia. El acordeonista y compositor argentino, una de las figuras más sensibles del folclore regional, desembarca en la Sala Zitarrosa con un formato íntimo.

El escenario deja de ser escenario y se convierte en living, con una lámpara de luz baja, libros abiertos, micrófonos y el silencio expectante. Hasta ahora ese fue el ritual del programa, uno de los podcast más escuchados y descargados de Radio Nacional, que ahora cruza la frontera del estudio para suceder frente al público. La propuesta mezcla lecturas, música y canciones propias, invitando a entrar, como su nombre lo sugiere, bajo la sombra compartida de una enramada.

Chango Spasiuk
Chango Spasiuk.

Chango Spasiuk.

Spasiuk imagina este espacio como un refugio: ramas entrelazadas que dan sombra, un lugar donde la música y la palabra cobijan, y donde el espectador no solo asiste a un concierto, sino a una ceremonia pequeña y colectiva, en la que la poesía latinoamericana y el folclore del mundo se vuelven amparo. La noche tendrá de invitada especial a la catamarqueña Nadia Larcher, una de las voces más potentes y personales de la nueva escena. Su presencia amplifica el clima íntimo y emocional que promete el encuentro.

Con más de 35 años de trayectoria, 14 álbumes y premios que van desde el BBC de Música del Mundo hasta ocho Premios Gardel y una nominación al Grammy Latino, Chango Spasiuk se presenta como mucho más que un referente del acordeón. Es un creador de atmósferas.

Jueves 13 de noviembre a las 20 horas en Sala Zitarrosa. Entradas de 1.800 a 2.300 pesos, a la venta en Tickantel.

