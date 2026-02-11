Teatro para bebés en Sala Zitarrosa

Diseñado de manera especial y cuidada para las primeras etapas de la infancia, Bebés a la Zitarrosa invita a explorar el mundo a través de la música, el movimiento y la percepción sensorial. La actividad está orientada a un público de entre seis y 24 meses y propone un espacio donde el sonido, el cuerpo y la presencia del adulto acompañante favorecen el desarrollo temprano y fortalecen el vínculo afectivo.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
En esta edición, la Sala Zitarrosa se une a Piú! Música Viajera para ofrecer una experiencia lúdico-musical que transcurre sobre el escenario, en una gran ronda que convoca a grandes y chicos. A través de canciones, juegos corporales e instrumentos, los participantes se convierten en protagonistas de una trama inspirada en un día de playa, pensada para estimular la curiosidad y el disfrute compartido.
Detrás de Piú! Música Viajera están Lili Ramos y Natalia Goldberg, licenciadas en Musicoterapia y referentes en pedagogía musical, quienes trabajan desde hace años en la promoción de la salud y el hacer musical como experiencia fundante. La propuesta forma parte de Jarana, el ciclo anual de la Sala Zitarrosa dedicado a niñas y niños, que apuesta a sorprender, emocionar y acompañar los procesos de crecimiento desde el arte y la cultura.
Dos funciones el domingo 15 de febrero: a las 17 y a las 19 horas. Entradas desde 1.200 pesos disponibles en Tickantel.