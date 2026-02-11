¡Hola !

Teatro para bebés en Sala Zitarrosa

El domingo 15 de febrero vuelve Bebés a la Zitarrosa, una propuesta de teatro sensorial, musical y corporal para un público de seis a 24 meses

Bebes a la Zitarrosa

FOTO

Sala Zitarrosa
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Diseñado de manera especial y cuidada para las primeras etapas de la infancia, Bebés a la Zitarrosa invita a explorar el mundo a través de la música, el movimiento y la percepción sensorial. La actividad está orientada a un público de entre seis y 24 meses y propone un espacio donde el sonido, el cuerpo y la presencia del adulto acompañante favorecen el desarrollo temprano y fortalecen el vínculo afectivo.

En esta edición, la Sala Zitarrosa se une a Piú! Música Viajera para ofrecer una experiencia lúdico-musical que transcurre sobre el escenario, en una gran ronda que convoca a grandes y chicos. A través de canciones, juegos corporales e instrumentos, los participantes se convierten en protagonistas de una trama inspirada en un día de playa, pensada para estimular la curiosidad y el disfrute compartido.

Leé además

Una Navidad de mierda en Enjoy presenta una cena que se vuelve delirante y reveladora.
Recomendado

Teatro en Enjoy: la Navidad en su máxima expresión

Por Redacción Galería
Moré en La realiDAT.
Crítica de teatro

La estrategia del comediante: Moré estrenó 'La RealiDAT' en el Teatro Circular

Por Javier Alfonso
Pablo Robles y Cecilia Sánchez en Perra vida, dulces sueños. 
Reestreno de teatro

Llega a La Cretina 'Perra vida, dulces sueños', retrato almodovariano de dos rotos en su laberinto

Por Javier Alfonso

Detrás de Piú! Música Viajera están Lili Ramos y Natalia Goldberg, licenciadas en Musicoterapia y referentes en pedagogía musical, quienes trabajan desde hace años en la promoción de la salud y el hacer musical como experiencia fundante. La propuesta forma parte de Jarana, el ciclo anual de la Sala Zitarrosa dedicado a niñas y niños, que apuesta a sorprender, emocionar y acompañar los procesos de crecimiento desde el arte y la cultura.

Dos funciones el domingo 15 de febrero: a las 17 y a las 19 horas. Entradas desde 1.200 pesos disponibles en Tickantel.

