Accidente de avión militar en Colombia: ocho muertos y 83 heridos, 14 en estado crítico

El accidente de un avión militar en el sur de Colombia dejó al menos ocho muertos y 83 heridos, según un balance preliminar actualizado por autoridades del departamento de Putumayo, donde ocurrió el siniestro.

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La aeronave, un Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana con matrícula 10-16, cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís y transportaba personal del Ejército Nacional. A bordo viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes, de acuerdo con el comandante de la institución, general Carlos Silva.

Según el reporte oficial, el avión presentó un problema poco después de despegar y se precipitó a tierra a pocos kilómetros del aeropuerto de Puerto Leguízamo. Hasta el momento, no se han determinado las causas del accidente.

Declaraciones del señor General Carlos Fernando Silva Rueda, Comandante de la @FuerzaAereaCol , sobre el accidente de la aeronave C-130 Hércules de hoy 23 de marzo del 2026 en Puerto Leguízamo Putumayo. pic.twitter.com/P48VyDS0oV

Las tareas de rescate se activaron de inmediato con la intervención de la Armada Nacional, que cuenta con una base en la zona, y permitieron evacuar a decenas de heridos en las primeras horas.

Las autoridades locales advirtieron que el hospital de Puerto Leguízamo no cuenta con capacidad suficiente para atender a todos los heridos, por lo que se desplegó un operativo de evacuación aérea.

Se conocieron videos minutos antes del accidente del avión Hércules del Ejército de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo. Esto se sabe. Siga la señal en vivo aquí https://t.co/JkEFOMUN8Q pic.twitter.com/AUzwYIwIGA

El Ejército envió un avión ambulancia y desde Bogotá se trasladan aeronaves con capacidad para 50 y 24 camillas, respectivamente, para facilitar el traslado masivo de lesionados. También se movilizó un helicóptero con personal médico para reforzar la atención en la zona.

Investigación en curso y reacción oficial

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que ya envió un equipo investigador para determinar las causas del accidente.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, expresó su preocupación por el siniestro y vinculó el episodio con las dificultades que, según dijo, enfrenta su Gobierno para modernizar el equipamiento militar. También insistió en la necesidad de renovar la flota aérea y acelerar la compra de aeronaves para mejorar la capacidad operativa en regiones apartadas.

Mientras continúan las labores de rescate, el foco de las autoridades se mantiene en la atención de los heridos y en esclarecer qué provocó la caída de la aeronave.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana informó que ya fue enviado un equipo investigador al lugar del accidente para determinar las causas del siniestro. Hasta ahora, la única certeza es que la falla ocurrió poco después del despegue.

FUENTE:FRANCE24