    Colombia: Gaitana, la candidata al Congreso creada con inteligencia artificial

    A menos de tres semanas de las elecciones legislativas en Colombia, ha surgido una candidatura inédita que competirá por un escaño en el Congreso. Gaitana es una inteligencia artificial. En el tarjetón, su candidatura aparecerá como independiente y con las siglas IA.

    La inteligencia artificial Gaitana, representada en las redes sociales como una mujer de piel azul, se presentará como candidata a las elecciones legislativas de Colombia.

    La inteligencia artificial Gaitana, representada en las redes sociales como una mujer de piel azul, se presentará como candidata a las elecciones legislativas de Colombia.

    FOTO

    AFP / RAUL ARBOLEDA
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    Voz robótica y piel azul. Gaitana IA es candidata al Senado y a la Cámara de Representantes de Colombia, en la Circunscripción Especial Indígena.

    Su creador es Carlos Redondo, miembro de la comunidad zenú, en la costa caribe colombiana.

    “Buscando consenso”

    “En estas comunidades, el ego del líder, del personaje no existe. Cacique es este anciano que va de casa en casa, de familia en familia, buscando consenso, buscando poner a la gente de acuerdo. Nosotros empezamos a estudiar toda esta cosmovisión nuestra. Lo único que le faltaba era digitalizarlo”, nos cuenta Redondo.

    También explica que la plataforma es participativa: los usuarios le aportan temas, ella los sintetiza y luego va colectando las opiniones de los unos y los otros. En base a una mayoría, toma una decisión. Y así lo hará al votar leyes si es elegida.

    “Hay un proyecto de ley, Gaitana comparte esto, lo reduce. Si es una ley de 200 páginas, la reduce a cinco infografías, las comparte con toda la comunidad de Gaitana, que en este momento son más de 10.000 personas entre indígenas, afros, y estas personas entonces empiezan a opinar al respecto. Gaitana esta opinión la reduce a un sí o un no, empieza a hacer el conteo y el que tenga el 50% más uno logra consenso y esa es la decisión o el voto del congresista en la plenaria”, detalla Redondo.

    Propuesta antisistema

    No es legal registrar una inteligencia artificial (IA) como candidato, por lo que el Consejo Nacional Electoral autorizó a Redondo y a otro humano ocupar los escaños y repetir las directivas de consenso generadas por Gaitana. ¿Pero qué pasa si la mayoría de los usuarios son boicoteadores?

    “Si el mismo consenso decide que sí es lo correcto, ya nosotros como legisladores, como congresistas, tendremos que respetarlo. Pero en realidad es una posibilidad que eso pase, aunque tendría que ser una mayoría bastante interesante, tendrían que haber 6.000 personas intentando sabotear a Gaitana para que eso pase”, responde su creador.

    Con tres pequeños servidores, dice que el impacto ambiental de Gaitana será mínimo. Reconoce que la tecnología aún es limitada en materia de seguridad de datos y de cómo lidiará con un gran abanico de opiniones distintas. El proyecto es más que todo una propuesta antisistema.

    “Nosotros hemos analizado desde hace cuatro años todos los proyectos de ley que se han presentado en Colombia, y los más escandalosos son homenaje a la arepa con huevo. O sea, esto es una vergüenza la manera como esta gente legisla. Es que bien, deshumanizar esto y empezar a humanizar con datos. Dentro de la unidad de trabajo del congresista hay un equipo de trabajo que Gaitana no necesitará y desde ya lo metimos dentro de los estatutos que Gaitana renuncia a todos estos beneficios”, indica Redondo.

    Es difícil evaluar el alcance de esta figura apoyada por los jóvenes. Las encuestas muestran que solo un tercio de los menores de 24 años planean votar.

    FUENTE:RFI

