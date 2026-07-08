  • Cotizaciones
    miércoles 08 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    De la Espriella aseguró que Petro busca dar un golpe de Estado

    El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que el mandatario saliente, Gustavo Petro, intenta llevar a cabo un “golpe de Estado” y pidió a las Fuerzas Armadas “proteger” la democracia y desobedecer cualquier orden en ese sentido.

    Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i) y su sucesor, Abelardo de la Espriella.

    Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i) y su sucesor, Abelardo de la Espriella.

    FOTO

    EFE/ARCHIVO
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    “Petro y Cepeda iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder. Y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado”, declaró De la Espriella luego de suspender el proceso de transición con el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia.

    Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje de junio y en un tuit aseguró que el presidente de Colombia es el izquierdista Iván Cepeda. De la Espriella, que ganó por menos del 1% al candidato oficialista Iván Cepeda, acusa al gobierno saliente de corrupción y ha amenazado con extraditar al mandatario saliente.

    Los trámites para la transmisión de mando el 7 de agosto transcurren en medio de tensiones entre Petro y De la Espriella, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

    Leé además

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026.
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    “Los vamos a atacar con fuerza”: Trump da por terminada la tregua con Irán y reabre el riesgo de una escalada regional

    Por France 24

    El presidente electo, que definió la transición como una “auditoría exhaustiva” de la gestión de Petro, asegura haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, concesión de contratos estatales a dedo y deficiencias en el sistema de salud.

    Usted “se eligió con ayuda extranjera, prohibido por la Constitución (...) y entregó la soberanía nacional para ser presidente”, respondió Petro en X al ultraderechista.

    De la Espriella, que tiene nacionalidad colombiana y estadounidense, se ha declarado admirador de Trump y dijo que votó por él en 2024.

    El ultraderechista asegura que Colombia y Estados Unidos tendrán una relación como nunca antes bajo su gobierno.

    Petro y Trump, en las antípodas ideológicas, han chocado repetidamente en temas como política migratoria y lucha contra el narcotráfico.

    El izquierdista desconoce la “legitimidad” de De la Espriella, alega que hubo un “fraude electoral” y convocó protestas el 20 de julio, cuando dará su discurso de despedida de a presidencia.

    El senador Cepeda, su heredero político, reconoció los resultados de la elección, pero se declaró en "desobediencia civil" frente al nuevo gobierno.

    Observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

    El abogado, que se hace llamar “El Tigre”, recoge el descontento de una parte de la población por los intentos fallidos de Petro de negociar la paz con grupos armados, en medio de la peor ola de violencia en la última década.

    El ultraderechista amenaza con llevar a Petro, Cepeda y sus aliados ante tribunales estadounidenses.

    Asegura que tienen “miedo” por el “destape que vendrá, no solo frente a toda la corrupción (...) sino de las consecuencias legales que tendrán sus vínculos con el narcoterrorismo”, aunque no ha presentado ninguna prueba en su contra.

    Las alegaciones de fraude, agregó, son una “excusa para incendiar el país”.

    La derecha teme un estallido de protestas como las que respaldó Petro contra su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejaron decenas de muertos entre 2019 y 2021.

    Petro dijo que el proceso de transmisión de mando continuará sin la delegación del gobierno entrante.

    “Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar”, escribió en X.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Sector público

    El Estado sumó en 2025 casi 4.500 vínculos laborales, que llegaron a 318.269

    Por Ismael Grau
    Seguridad Pública

    El gobierno oficializó que la Policía use vehículos militares, aunque aún no especificó cuáles

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Turismo

    Turismo aguarda el aval de otras carteras para remitir la reglamentación de “alquileres turísticos”

    Por Catalina Misson
    Gobierno

    La Rendición de Cuentas plantea obligar a los organismos públicos a presentar un informe anual sobre ciberseguridad

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Vista de la ciudad de Montevideo.

    Legisladores del FA presentarán ley para que inmuebles del Estado sin uso se destinen a fines sociales

    Por Redacción Búsqueda
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026.
    Video

    “Los vamos a atacar con fuerza”: Trump da por terminada la tregua con Irán y reabre el riesgo de una escalada regional

    Por France 24
    El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

    Consejo reitera advertencias al MEF y señala proyecciones “optimistas” y riesgo de “fatiga” fiscal

    Por Redacción Búsqueda
    Alejandro Figueredo. 

    Alejandro Figueredo, del Mundial a su paternidad: “En Estados Unidos crecimos como familia”

    Por Santiago Perroni