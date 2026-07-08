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    Donald Trump asegura que el alto el fuego con Irán se terminó: “Es una pérdida de tiempo tratar con ellos”

    El presidente de Estados Unidos aseguró que el alto el fuego con Irán “ha terminado” después de que ambos países retomasen las hostilidades. Estados Unidos bombardeó objetivos en Irán como represalia al ataque de buques en el estrecho de Ormuz, y Teherán respondió atacando bases estadounidenses en los países del Golfo

    El presidente francés Emmanuel Macron (izq.) y el presidente estadounidense Donald Trump se preparan para una foto grupal con líderes mundiales durante la Cumbre de la OTAN 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. La Cumbre de la OTAN se celebra del 7 al 8 de julio. (Turquía)

    El presidente francés Emmanuel Macron (izq.) y el presidente estadounidense Donald Trump se preparan para una foto grupal con líderes mundiales durante la Cumbre de la OTAN 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. La Cumbre de la OTAN se celebra del 7 al 8 de julio. (Turquía)

    FOTO

    EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El presidente estadounidense Donald Trump aseguró este miércoles 8 que el alto el fuego con Irán “ha terminado”, afirmando que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos”, en declaraciones durante la cumbre de la OTAN en Turquía.

    Sus palabras llegan después de que Estados Unidos realizase una nueva serie de bombardeos contra Irán, como represalia a los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz. Teherán respondió lanzando misiles contra las bases estadounidenses albergadas por los socios de Washington en el Golfo.

    Esta nueva reanudación de las hostilidades pondría, según Trump, punto final al pacto firmado en junio por ambos países, que incluía un alto el fuego de 60 días, tiempo que se daban ambos para negociar un acuerdo definitivo para poner fin a la guerra que mantienen desde finales de febrero.

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    Además de los bombardeos, Washington también revocó el levantamiento de las sanciones sobre la venta de petróleo iraní. Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron que atacaron decenas de instalaciones estadounidenses en Baréin y Kuwait, según un comunicado de la televisión estatal IRIB.

    El mensaje explicó que, en una “respuesta inicial” a los ataques estadounidenses, las fuerzas marinas y aeroespaciales de los Guardianes de la Revolución efectuaron lanzamientos de misiles y drones, "alcanzando 85 instalaciones militares estadounidenses" en Kuwait y Baréin.

    Previamente, el mando estadounidense en Oriente Medio anunció en redes que sus fuerzas “atacaron sistemas de defensa iraníes, redes de mando y control, sitios de radar costero, capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones” de los Guardianes de la Revolución.

    FUENTE:RFI

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