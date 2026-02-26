  • Cotizaciones
    jueves 26 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Cuba afirma que sus fuerzas mataron a cuatro tripulantes de una lancha rápida de Florida que entró en sus aguas

    Cuatro tripulantes de una lancha de EE.UU. murieron tras un tiroteo con la guardia fronteriza cubana. La isla afirma que ingresaron a sus aguas y dispararon; desde Florida prometieron represalias

    Barco-Naval-Cubana
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El Ministerio del Interior de Cuba confirmó que efectivos de su Tropa Guardafrontera mataron a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que, según las autoridades de la isla, desatendió la voz de alto y abrió fuego contra fuerzas cubanas, en una operación en la que resultaron heridos otros seis ocupantes de la nave y el capitán de la embarcación policial de la isla.

    De acuerdo con la versión de las autoridades cubanas, la lancha rápida ingresó en aguas territoriales de la isla por el noreste, acercándose a menos de una milla náutica de cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara, y fue interceptada por una patrulla de cinco soldados que pidió a los tripulantes identificarse.

    El incidente se produjo en horas de la mañana del 25 de febrero, cuando, según el boletín oficial, fue avistada "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

    El Ministerio del Interior asegura que los ocupantes de la embarcación abrieron fuego contra la patrulla local, que respondió matando a cuatro de ellos e hiriendo a otros seis.

    El comunicado oficial agrega que los seis heridos "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".

    El hecho fue rechazado por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien anunció una investigación “con nuestros socios federales, estatales y de aplicación de la ley”, agregando que “haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas”.

    Por su parte, el representante por Florida Carlos Giménez emitió un comunicado en el que pidió que se aclaren las circunstancias de lo que definió como una “masacre”, además de determinar “si las víctimas eran ciudadanos estadounidenses o residentes legales”.

    EE. UU. responderá "en consecuencia"

    Horas después, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su Gobierno responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el hecho.

    "No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa desde la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom), en San Cristóbal y Nieves.

    Rubio resaltó que todos los datos disponibles por ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".

