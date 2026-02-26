  • Cotizaciones
    DGI empezó a publicar nómina de los “deudores contumaces”

    Las más de 60 personas físicas y sociedades de distinto tipo incluidas en la nómina incurrieron en “diversas y repetidas formas de incumplimientos con respecto al pago de IVA”

    Sede de la DGI, en Montevideo. 

    Sede de la DGI, en Montevideo. 

    FOTO

    Nicolás Garrido/Búsqueda
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Con una nómina que incluye a 63 contribuyentes —entre personas físicas y empresas de distinto tipo societario—, la Dirección General Impositiva (DGI) puso en práctica una nueva medida con la que busca combatir la evasión tributaria: la publicación de los nombres de “deudores contumaces con omisiones o atrasos graves y reiterados”.

    La lista abarca a contribuyentes con impagos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

    La publicación, efectuada ayer, miércoles 25, en el sitio web de la DGI, se hizo “en uso de las facultades que otorga la ley y forma parte de las acciones para mejorar el cumplimiento tributario, basadas en la calificación de riesgo y en la aplicación de medidas proporcionales a la conducta detectada”, argumentó la oficina recaudadora. La medida, agregó, “busca preservar la equidad del sistema tributario, proteger a quienes cumplen con sus obligaciones y evitar la competencia desleal”.

    En noviembre pasado, la DGI había comunicado que intensificaría sus acciones para combatir la evasión, entre otras cosas, mediante la difusión de la nómina de incumplidores.

    “IVA al día”

    Los contribuyentes listados podrán enfrentar “restricciones operativas”, entre ellas la limitación para imprimir documentación fiscal. Por otro lado, en las liquidaciones de impuestos no podrán ser deducidos los créditos fiscales originados en comprobantes emitidos por quienes integren esta nómina y que carezcan de la constancia de “IVA al día”.

    Para salir de la lista de omisos y morosos, los contribuyentes deberán regularizar su situación impositiva. Aproximadamente la mitad son personas físicas, y el resto, sociedades anónimas —como Benito Salgado, Munitel, Rilfield y Ebaluz—; las sociedades de responsabilidad limitada Anype, Porvaz, ABC Galponeros y Lago Azulugua, entre otras; y varias sociedades anónimas simplificadas (SAS), como Ciapessoni Calce, Parker Russell, Fletman y Grupo Maitei Uruguay.

    Según la DGI, estas entidades presentan “diversas y repetidas formas de incumplimientos con respecto al pago de IVA pese a las notificaciones cursadas y a las instancias otorgadas para regularizar su situación”.

    La mejora en la eficiencia recaudatoria y el abatimiento de los niveles de evasión son acciones prioritarias acordadas para este año entre la DGI y el Ministerio de Economía. Las autoridades económicas apuestan a que los resultados en ese aspecto, sumados a mayores ingresos asociados a las modificaciones tributarias aprobadas en el Presupuesto quinquenal, permitirán una reducción gradual del déficit fiscal a lo largo del período de gobierno.

    En enero, la recaudación de la DGI fue 2,0% menor —en términos reales— que un año atrás, informó esa dependencia ministerial el viernes 20.

