Mario Lubetkin se defiende ante críticas de parte del Frente Amplio por su postura sobre Cuba

La ayuda que el gobierno uruguayo planifica hacer llegar a Cuba fue parte de algunas de las interrogantes que la oposición le planteó al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, en la interpelación llevada a cabo por la Comisión Permanente el pasado 19 de febrero. Las respuestas del canciller llegaron en una conferencia de prensa fuera de sala. Dentro, la acción parlamentaria promovida por blancos y colorados no tuvo ningún efecto, y el jerarca fue escudado por la mayoritaria bancada oficialista.

Subsumida en una crisis energética sin precedentes tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Cuba dejó de recibir petróleo de ese país y vive las consecuencias de un desabastecimiento energético masivo. En las afueras del Senado, Lubetkin dijo que el gobierno estaba pensando enviar “algo de leche en polvo” como “ayuda humanitaria”, aunque existía el “problema de la transportación”, por lo que el Poder Ejecutivo estaba en contacto con “agencias alimentarias” de la ONU. “Siempre va a ser simbólico, podría ser arroz también. De cualquier manera, las cantidades nuestras... Es una señal de solidaridad de Uruguay, no con un país o con un régimen. (...) Lo estamos evaluando”. De paso, recordó que había sido imposible colaborar con Gaza, también bloqueada, y que se estaba planteando colaborar con Haití.

Los dichos de Lubetkin no cayeron bien en algunos dirigentes del Partido Comunista y en integrantes de la Comisión de Relaciones del Frente Amplio (Carifa). Así como ocurrió con Gaza , el tema comienza a crear una brecha entre el gobierno y algunos dirigentes frenteamplistas. Lo que molestó aquí, señalaron varias fuentes, es que el jerarca no estuvo “a la altura” de la “solidaridad” que había tenido Cuba con Uruguay, por ejemplo, durante las operaciones de ojos a muchos uruguayos.

Otros dirigentes fueron más directos: “La repugnancia es un vocablo que se queda corto ante la actitud de este canciller oportunista y que solo habla vendiendo humo permanentemente”, disparó en Facebook el delegado del Espacio 99000 ante la Carifa, Ismael Blanco, comentando los dichos del jerarca. Su sector político emitió una declaración en la que insta al “Estado uruguayo” a realizar un “categórico pronunciamiento” de “condena contra la violación del derecho internacional” y que “participe en los distintos ámbitos de denuncia”.

El Frente Amplio adherirá a una caravana en solidaridad con Cuba este sábado 28 desde las 10.00. En línea con eso, se prevé la venta de bonos de colaboración para ayudar a la isla a sobrellevar su crisis energética, y una “agenda de trabajo” vinculada a ese país. A su vez, se definió que la escueta delegación del Frente Amplio que visite Cuba estará encabezada por el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira , quien confirmó a Búsqueda que viajará a la isla.

Intercambio en comité de base

Lubetkin participó ayer miércoles en un plenario del Comité de Base Trouville, del que es adherente, en el barrio de Punta Carretas. El canciller mantuvo un intercambio de poco más de una hora y media con militantes de base, en el que hubo tiempo para coincidencias y también algunas diferencias sobre la política internacional que viene desarrollando el gobierno.

Tras resaltar el creciente rol protagónico de Uruguay al frente de varios organismos, como la Celac, el G77 y próximamente el Mercosur, el canciller se adentró en la situación de la isla. Dijo que el gobierno no quiere ser “declarativo”, sino “tangible”, y aseguró que se busca “dar una mano”, aunque “lo que necesitan es petróleo y no podemos darlo”. Según sostuvo, Uruguay lo que sí puede es “dar alimentación” porque es lo que tiene y se encuentra trabajando para “encontrar la vuelta” y hacer llegar la ayuda. También dijo que buscará promover resoluciones en los organismos que integra, como el G77, pero que “los cubanos tienen que resolver los problemas de Cuba”.

Luego de la exposición inicial, varios militantes realizaron preguntas acerca de la posición del gobierno sobre Cuba, especialmente referidas a por qué no realiza una declaración más “contundente”. Uno de ellos, que dijo haber estado exiliado en ese país, aseguró que el compromiso con la isla amerita “una posición más firme y más explícita” de Uruguay y que su situación no se compara con otras, como el caso de Haití. Tras mencionar las ayudas en vacunas o en operaciones de ojos, afirmó que lo que hoy vive Cuba es un “genocidio alimentario”.

Lubetkin respondió que Uruguay siempre condenó el embargo y que busca promover una declaración en el G77 sobre la isla. Dijo que la relación con Cuba es “muy fluida”, pero que su primera necesidad ahora es el petróleo, algo que, reiteró, Uruguay no puede brindar. Sí dijo que busca contribuir para un “diálogo serio” entre Estados Unidos y Cuba. “Podemos decir una u otra palabra pero la esencia no cambia. Sí podemos ayudar al clima de diálogo, que eso cambia, porque si no, no hay solución. Los barcos de México o Rusia son solo paliativos”.

Después de las declaraciones del jerarca, otra militante pidió la palabra y dijo que seguía creyendo “necesaria” una declaración más explícita, algo que debía ser “no solo para los frenteamplistas sino para todos los uruguayos”.

El intercambio siguió también con la postura de Uruguay sobre Gaza, que implicó que Lubetkin asegurara que en este tema Uruguay tuvo el beneplácito de la Autoridad Nacional Palestina; y sobre algunos problemas de comunicación que fueron reconocidos tanto por el ministro como por la senadora Liliam Kechichian, presente en la reunión.

Pese a estos intercambios, el plenario no tuvo un tono confrontativo: “En usted está el reflejo del esfuerzo del primer año de gobierno. No sé si otro canciller se hubiera sentado en esta forma de adherencia a explicarnos de esta manera tan correcta”, lo despidió una militante.