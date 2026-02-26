  • Cotizaciones
    jueves 26 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Inddhh apeló el fallo que rechazó detener prospección petrolera en el mar uruguayo

    El organismo cuestiona el cómputo del plazo de caducidad, denuncia la presencia de buques sísmicos sin comunicación oficial y sostiene que el amparo es la única vía eficaz ante el inminente inicio de la campaña en alta mar

    Sede de la Inddhh.

    Sede de la Inddhh.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El pasado lunes 23, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) decidió interponer un recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado Civil de 3er turno, que el miércoles 18 rechazó su acción de amparo para detener todas las actividades de prospección sísmica en el mar uruguayo.

    El escrito, al que accedió Búsqueda, busca rebatir así la decisión judicial que declaró la “manifiesta improponibilidad” de la demanda de amparo, al basarse en el vencimiento del plazo de caducidad y en una supuesta falta de idoneidad de la vía elegida. Para la Inddhh, este fallo incurre en un “error sustancial” al interpretar cuándo comenzó realmente la amenaza para el medio ambiente, “desconociendo el carácter preventivo de la acción y la inexistencia de otra vía idónea capaz de brindar tutela efectiva y oportuna a los derechos humanos fundamentales”.

    Leé además

    Edgardo Ortuño y Yamandú Orsi durante la ceremonia de asunción de autoridades del Ministerio de Ambiente en su sede en Montevideo.
    Ambiente

    Organizaciones presentaron recurso en el TCA para suspender la autorización ambiental previa de la prospección sísmica

    Por Macarena Saavedra
    Entrega de firmas en el Ministerio de Ambiente contra la prospección sísmica y movilización frente a Torre Ejecutiva.
    Medioambiente

    Justicia civil declaró falta de jurisdicción y clausuró medida cautelar contra la prospección sísmica ‘offshore’

    Por Lucía Cuberos

    La institución denunció nuevos hechos. Entre otras cosas, afirmó que dos días después de interponer la demanda el pasado 11 de febrero, partieron del Puerto de Montevideo dos buques sísmicos que navegaron dentro de la Zona Económica Exclusiva del Uruguay, en áreas próximas a los puntos identificados para la exploración de hidrocarburos. “Esto reviste particular gravedad por cuanto no existió ni antes ni después de su partida una comunicación oficial, anuncio público ni información institucional por parte del Ministerio de Ambiente”, indican, al señalar también la presencia de un buque dragador y uno de transporte de petróleo, señales de una probable actividad prospectiva.

    Plazo de 30 días para presentar el amparo

    Uno de los puntos centrales del recurso es la impugnación del cómputo del plazo de 30 días para presentar el amparo. Mientras que la sede judicial consideró que la Inddhh conocía el proyecto desde abril de 2025 tras recibir una denuncia civil, la apelación sostiene que el inicio del plazo “no puede fijarse en un momento en que solo existía una situación bajo estudio administrativo, sin certeza de autorización ni de inicio de actividades”. Argumenta que una denuncia inicial es apenas una presunción y que “pretender que el plazo de caducidad comience a correr desde ese momento implica exigir la promoción de una acción de amparo frente a una eventualidad meramente hipotética”.

    Según plantea, la amenaza dejó de ser eventual para volverse “cierta y próxima” recién el 28 de enero de 2026, cuando la Administración Nacional de Puertos comunicó el arribo de los buques sísmicos al Puerto de Montevideo. “El estudio de impacto ambiental no genera daño; por el contrario, es el mecanismo previsto para prevenirlo”, señala el recurso. Además, el escrito menciona que la propia jurisprudencia de los Tribunales de Apelaciones en lo civil sostienen que “no puede hablarse de caducidad cuando están en juego derechos tan fundamentales como la protección del medio ambiente”.

    Por otro lado, la Inddhh cuestiona la postura del juzgado sobre la supuesta falta de idoneidad del amparo por requerir un debate “amplio y complejo”. El texto afirma categóricamente que “no es la complejidad jurídica o técnica lo que excluye el amparo, sino la inexistencia de urgencia o de lesión manifiestamente ilegítima”, al subrayar que la ley no establece que la complejidad probatoria sea una causal de inadmisibilidad.

    El espíritu de la norma

    Del mismo modo, el recurso retruca el argumento judicial de que la actividad no había comenzado, al aclarar que “el hecho de que la actividad aún no se hubiera ejecutado no constituye un obstáculo para la procedencia de la vía, sino precisamente el presupuesto típico del amparo preventivo”. Para la institución, esperar a que el daño se consume para actuar reduciría el amparo únicamente a casos represivos, lo cual contradice el espíritu de la norma.

    “Frente a la inminencia —amenaza— y a la posible ejecución material evidenciada por los hechos nuevos denunciados, la única vía idónea y eficaz para salvaguardar los derechos humanos fundamentales comprometidos es el proceso de amparo. Cualquier otra vía resultaría ineficaz frente a la urgencia y, especialmente, por la irreversibilidad del daño ambiental denunciado”, finaliza el escrito, que también destaca como “prueba superviniente” la renuncia de la directora de Biodiversidad Estela Delgado, presuntamente vinculada a debates internos por la búsqueda de petróleo.

    Selección semanal
    Búsqueda y Galería

    Suscribite a nuestras newsletters

    Por Mandy Barrios
    Caso Cardama

    Comisión bicameral por el caso Cardama comienza con dudas sobre su funcionamiento

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Parlamento digitaliza actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura para publicarlas

    Por Redacción Búsqueda
    Medioambiente

    La Inddhh apeló el fallo que rechazó detener prospección petrolera en el mar uruguayo

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede de la DGI, en Montevideo. 

    DGI empezó a publicar nómina de los “deudores contumaces”

    Por Redacción Búsqueda
    Inspector de tránsito de la Intendencia de Montevideo.

    Funcionarios de la IM recibieron partidas por multas y patentes de hasta $ 800.000 anuales pese a estar sumariados e investigados

    Por Federico Castillo
    Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

    La caja de profesionales inicia una investigación interna ante supuesta “filtración” de información y especulaciones sobre “micrófonos” ocultos en la sala del directorio

    Por Redacción Búsqueda
    Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intentan apagar un vehículo incendiado tras la caída del Mencho.

    Lubetkin cree que Uruguay no está “exento” de disturbios como los que vive México tras la caída de un líder narcotraficante; “puede ser parte de nuestra realidad”

    Por Santiago Sánchez
    // Leer el objeto desde localStorage