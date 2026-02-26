Funcionarios de la IM recibieron partidas por multas y patentes de hasta $ 800.000 anuales pese a estar sumariados e investigados

En 2024 la Intendencia de Montevideo recaudó unos US$ 35 millones por multas de tránsito; hasta 40% de esos ingresos se distribuyen entre inspectores y funcionarios de la División de Movilidad

Ya desde la campaña para las elecciones municipales de mayo de 2025 había un tema recurrente y central instalado en la conversación sobre la gestión de la Intendencia de Montevideo (IM): un déficit millonario vinculado a distintos factores, pero entre ellos a un creciente gasto de funcionamiento y salarios. Entre las razones del pasivo de la comuna capitalina —unos US$ 90 millones al cierre del ejercicio 2024— las autoridades destacaron una caída notoria en la recaudación en multas y patentes de rodados.

Solo por concepto de multas de tránsito, la IM recaudó unos US$ 35 millones durante el 2024. Y hasta 40% de esos ingresos se repartieron entre los distintos funcionarios del área, ya sea inspectores de calle como personal de oficina que atiende en la División de Movilidad de la comuna. Es un beneficio fijo. Una partida extra que se suma al sueldo de todos los meses y que está topeada por una reglamentación que tiene en cuenta los grados salariales. El diario El País informó que en 2024 los funcionarios municipales de esta repartición se dividieron unos US$ 4,2 millones del total de ingresos por las multas. La oposición política puso la lupa en esos números y también en la promesa del nuevo gobierno de equilibrar las cuentas con recortes y ajustes financieros.

El excandidato a intendente y actual senador blanco Martín Lema fue uno de los que cuestionó esta distribución interna de la recaudación por las multas entre empleados de la IM. El senador le envió una nota al intendente de Montevideo, Mario Bergara, con su reclamo. “Este régimen transforma las sanciones, que deberían cumplir una función esencialmente preventiva, educativa y ordenadora del tránsito, en una fuente directa de ingresos adicionales para quienes tienen a su cargo el control y la fiscalización”. Y le solicitó que “revise” este mecanismo de reparto de ingresos con “criterios de justicia fiscal, transparencia y responsabilidad institucional”. También instó a que “se reduzca la participación que actualmente reciben los funcionarios de la Intendencia de Montevideo, a efectos de destinar esos recursos a obras, mejoras en el tránsito y reparación de baches en la vía pública”.

Ausencia de controles y disparidad de criterios Según los números que surgen de la última Rendición de Cuentas de la IM y a partir de información cruzada de ese balance con datos del Tribunal de Cuentas, este sistema de distribución municipal incluye a funcionarios con antecedentes administrativos y también a situaciones de incompatibilidad manifiesta, pero que continúan percibiendo las partidas variables, algunas de una entidad significativa.

Hay casos específicos que revelan, por lo pronto, ausencia de controles y disparidad de criterios al momento de liquidar esos montos extras en los recibos mensuales. En el año 2002, un funcionario, de iniciales N.G., fue procesado penalmente por desacato. Y si bien el sumario administrativo correspondiente fue archivado por entenderse que el hecho “era ajeno a sus funciones” en la IM, en 2024 se le instruyó un nuevo sumario para investigar presuntos hechos irregulares, entre ellos la eventual utilización de su número personal para gestionar trámites particulares de los usuarios. Durante ese año, el mismo funcionario registró descuentos mensuales por faltas, llegadas tarde y suspensiones. Pese a este conjunto de antecedentes y un sumario en trámite, al cierre del 2024 percibió la suma de $ 400.568 por concepto de participación en las multas.