Funcionarios de la IM recibieron partidas por multas y patentes de hasta $ 800.000 anuales pese a estar sumariados e investigados

Ya desde la campaña para las elecciones municipales de mayo de 2025 había un tema recurrente y central instalado en la conversación sobre la gestión de la Intendencia de Montevideo (IM): un déficit millonario vinculado a distintos factores, pero entre ellos a un creciente gasto de funcionamiento y salarios. Entre las razones del pasivo de la comuna capitalina —unos US$ 90 millones al cierre del ejercicio 2024— las autoridades destacaron una caída notoria en la recaudación en multas y patentes de rodados.
Solo por concepto de multas de tránsito, la IM recaudó unos US$ 35 millones durante el 2024. Y hasta 40% de esos ingresos se repartieron entre los distintos funcionarios del área, ya sea inspectores de calle como personal de oficina que atiende en la División de Movilidad de la comuna. Es un beneficio fijo. Una partida extra que se suma al sueldo de todos los meses y que está topeada por una reglamentación que tiene en cuenta los grados salariales. El diario El País informó que en 2024 los funcionarios municipales de esta repartición se dividieron unos US$ 4,2 millones del total de ingresos por las multas. La oposición política puso la lupa en esos números y también en la promesa del nuevo gobierno de equilibrar las cuentas con recortes y ajustes financieros.
El excandidato a intendente y actual senador blanco Martín Lema fue uno de los que cuestionó esta distribución interna de la recaudación por las multas entre empleados de la IM. El senador le envió una nota al intendente de Montevideo, Mario Bergara, con su reclamo. “Este régimen transforma las sanciones, que deberían cumplir una función esencialmente preventiva, educativa y ordenadora del tránsito, en una fuente directa de ingresos adicionales para quienes tienen a su cargo el control y la fiscalización”. Y le solicitó que “revise” este mecanismo de reparto de ingresos con “criterios de justicia fiscal, transparencia y responsabilidad institucional”. También instó a que “se reduzca la participación que actualmente reciben los funcionarios de la Intendencia de Montevideo, a efectos de destinar esos recursos a obras, mejoras en el tránsito y reparación de baches en la vía pública”.
Ausencia de controles y disparidad de criterios
Según los números que surgen de la última Rendición de Cuentas de la IM y a partir de información cruzada de ese balance con datos del Tribunal de Cuentas, este sistema de distribución municipal incluye a funcionarios con antecedentes administrativos y también a situaciones de incompatibilidad manifiesta, pero que continúan percibiendo las partidas variables, algunas de una entidad significativa.
Hay casos específicos que revelan, por lo pronto, ausencia de controles y disparidad de criterios al momento de liquidar esos montos extras en los recibos mensuales. En el año 2002, un funcionario, de iniciales N.G., fue procesado penalmente por desacato. Y si bien el sumario administrativo correspondiente fue archivado por entenderse que el hecho “era ajeno a sus funciones” en la IM, en 2024 se le instruyó un nuevo sumario para investigar presuntos hechos irregulares, entre ellos la eventual utilización de su número personal para gestionar trámites particulares de los usuarios. Durante ese año, el mismo funcionario registró descuentos mensuales por faltas, llegadas tarde y suspensiones. Pese a este conjunto de antecedentes y un sumario en trámite, al cierre del 2024 percibió la suma de $ 400.568 por concepto de participación en las multas.
Una fuente vinculada al caso señaló a Búsqueda que este es un ejemplo de que las partidas variables “no se encuentran condicionadas de manera efectiva al cumplimiento funcional ni a una evaluación objetiva del desempeño” del empleado municipal. Es decir, se trata de partidas que se liquidan con “independencia de su conducta administrativa” y de un “mínimo estándar de exigencia” para un funcionario público. Y agregó que, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de las multas son aplicadas y detectadas mediante el uso de radares, las partidas no están atadas al rendimiento humano, sino que son un ficto, un derecho adquirido e inamovible entre los aproximadamente 600 funcionarios de la división en Montevideo.
Conflicto de interés
Otra funcionaria, de iniciales B.D., percibió en todo el 2024 $ 400.568 por recaudación en multas y $ 418.109 por ingresos en sanciones por patentes de rodados: algo más de $ 818.000 en el año por estas dos partidas. A esta funcionaria se le había instruido un sumario administrativo en abril de 2024 al constatarse que, además de desempeñarse en la intendencia, es titular de un taxi desde el año 2015. Durante 10 años mantuvo la titularidad de una actividad regulada, habilitada y fiscalizada por la propia IM mientras se desempeñaba en un ámbito vinculado al control del tránsito. Un claro conflicto de interés que no le impidió hacerse de sus partidas extras en cada liquidación mensual de su salario.
También está el caso de un funcionario, de iniciales J.C., que pese a que fue objeto de un largo proceso sumarial por faltas reiteradas, que se extendió desde octubre de 2021 hasta febrero de 2024, percibió sus haberes y partidas variables sin interrupción. En el año 2023 cobró $ 386.287 por participación en multas y $ 466.083 por participación en patentes, que totalizan $ 852.370 en un solo ejercicio. En 2024 concluyó el sumario y se determinó que sus faltas reiteradas ameritaban una suspensión de cinco meses sin goce de sueldo. En agosto de 2025 la intendencia negó una petición presentada por este funcionario y por otros trabajadores que sostenían tener un “derecho adquirido” al cobro de la participación en multas incluso luego de su jubilación, con la pretensión de perpetuar ese beneficio.
Los casos señalados revelan, además, la contradicción en que, al mismo tiempo que la intendencia les retenía parte del sueldo por distintas sanciones y sumarios, los premiaba con las partidas extras por multas y control de patentes, que en promedio suman unos $ 30.000 al sueldo mensual.