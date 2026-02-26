Parlamento digitaliza actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura para publicarlas

Sebastián Valdomir dijo que solo vio una caja y había “venias de destitución de funcionarios públicos”, “venias de designación de civiles en cargos”, “venias de ascensos de militares” y algunas “discusiones políticas”

Sebastian Valdomir y Carolina Cosse durante la conferencia de prensa en la que informaron del hallazgo de 12 cajas con actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura.

En el marco de una tarea de digitalización de archivos de comisiones investigadoras creadas décadas atrás en la Cámara de Diputados, fueron halladas el pasado jueves 19 de febrero 12 cajas con actas de sesiones secretas del Consejo de Estado, que funcionó entre fines de 1973 y 1984, durante la última dictadura. En una conferencia de prensa en la mañana del miércoles 25, el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, brindaron algunos detalles sobre la documentación encontrada.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Cosse anunció que tomaron “los recaudos para proteger esta información” y que están digitalizándola con una “celeridad encomiable” para ponerla a disposición de la ciudadanía en el corto plazo. “Es un aporte en el camino a la verdad y la justicia”, afirmó, y recordó que se cumplen 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini y el Héctor Gutiérrez Ruiz.

Valdomir contó que no conocen todavía el contenido de las actas. Según aseguró, solo vio una de las cajas y, a modo de ejemplo, dijo que había allí “venias de destitución de funcionarios públicos de esa época” por motivos políticos, “venias de designación de civiles en cargos” y “venias de ascensos de militares”. También encontró en las actas que pudo ver algunas “discusiones políticas” entre los integrantes del Consejo de Estado.

El legislador dijo que antes de convocar a la conferencia de prensa se comunicó con integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la asociación de expresos políticos Crysol. “Entendemos que esto es un aporte. No sabemos si lo que puede haber ahí puede ser una cosa impactante, pero tampoco queríamos hacer de cuenta que esto no había aparecido”, dijo.

En declaraciones a la diaria, Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, valoró la futura publicación de las sesiones secretas como un aporte “a la verdad histórica del accionar de la dictadura”, aunque se mostró escéptico sobre la importancia que puedan tener en la búsqueda de desaparecidos porque no cree que eso “pasara por el Consejo de Estado”.