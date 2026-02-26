Parlamento digitaliza actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura para publicarlas
Sebastián Valdomir dijo que solo vio una caja y había “venias de destitución de funcionarios públicos”, “venias de designación de civiles en cargos”, “venias de ascensos de militares” y algunas “discusiones políticas”
Sebastian Valdomir y Carolina Cosse durante la conferencia de prensa en la que informaron del hallazgo de 12 cajas con actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura.
En el marco de una tarea de digitalización de archivos de comisiones investigadoras creadas décadas atrás en la Cámara de Diputados, fueron halladas el pasado jueves 19 de febrero 12 cajas con actas de sesiones secretas del Consejo de Estado, que funcionó entre fines de 1973 y 1984, durante la última dictadura. En una conferencia de prensa en la mañana del miércoles 25, el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, brindaron algunos detalles sobre la documentación encontrada.
Cosse anunció que tomaron “los recaudos para proteger esta información” y que están digitalizándola con una “celeridad encomiable” para ponerla a disposición de la ciudadanía en el corto plazo. “Es un aporte en el camino a la verdad y la justicia”, afirmó, y recordó que se cumplen 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini y el Héctor Gutiérrez Ruiz.
Valdomir contó que no conocen todavía el contenido de las actas. Según aseguró, solo vio una de las cajas y, a modo de ejemplo, dijo que había allí “venias de destitución de funcionarios públicos de esa época” por motivos políticos, “venias de designación de civiles en cargos” y “venias de ascensos de militares”. También encontró en las actas que pudo ver algunas “discusiones políticas” entre los integrantes del Consejo de Estado.
El legislador dijo que antes de convocar a la conferencia de prensa se comunicó con integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la asociación de expresos políticos Crysol. “Entendemos que esto es un aporte. No sabemos si lo que puede haber ahí puede ser una cosa impactante, pero tampoco queríamos hacer de cuenta que esto no había aparecido”, dijo.
En declaraciones a la diaria, Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, valoró la futura publicación de las sesiones secretas como un aporte “a la verdad histórica del accionar de la dictadura”, aunque se mostró escéptico sobre la importancia que puedan tener en la búsqueda de desaparecidos porque no cree que eso “pasara por el Consejo de Estado”.
Valdomir dejará la presidencia de la Cámara de Diputados en marzo, cargo que pasará a desempeñar Rodrigo Goñi (Partido Nacional). El legislador aseguró que habrá continuidad en el trabajo sobre los documentos hallados, algo que se pretendió transmitir con la presencia de Cosse en la conferencia de prensa, presidenta de la Asamblea General. Los trabajos de digitalización e inventario de las actas, detalló Valdomir, están a cargo de funcionarios del Palacio Legislativo. El legislador también recordó que hay documentos vinculados al pasado reciente que fueron sustraídos del Parlamento y siguen sin aparecer, como la carpeta de la comisión investigadora sobre el Escuadrón de la Muerte que sesionó en 1972 y fue sacada de los archivos del Poder Legislativo en diciembre de 1973. Alentó a continuar esa búsqueda.
Con la creación del Consejo de Estado la dictadura procuró suplir las funciones legislativas del Parlamento. El órgano se conformó mediante el decreto 464/973, firmado por Juan María Bordaberry.