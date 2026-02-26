  • Cotizaciones
    jueves 26 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Parlamento digitaliza actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura para publicarlas

    Sebastián Valdomir dijo que solo vio una caja y había “venias de destitución de funcionarios públicos”, “venias de designación de civiles en cargos”, “venias de ascensos de militares” y algunas “discusiones políticas”

    Sebastian Valdomir y Carolina Cosse durante la conferencia de prensa en la que informaron del hallazgo de 12 cajas con actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura.

    Sebastian Valdomir y Carolina Cosse durante la conferencia de prensa en la que informaron del hallazgo de 12 cajas con actas de sesiones secretas del Consejo de Estado de la dictadura.

    FOTO

    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En el marco de una tarea de digitalización de archivos de comisiones investigadoras creadas décadas atrás en la Cámara de Diputados, fueron halladas el pasado jueves 19 de febrero 12 cajas con actas de sesiones secretas del Consejo de Estado, que funcionó entre fines de 1973 y 1984, durante la última dictadura. En una conferencia de prensa en la mañana del miércoles 25, el presidente de la Cámara de Diputados, Sebastián Valdomir, y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, brindaron algunos detalles sobre la documentación encontrada.

    Cosse anunció que tomaron “los recaudos para proteger esta información” y que están digitalizándola con una “celeridad encomiable” para ponerla a disposición de la ciudadanía en el corto plazo. “Es un aporte en el camino a la verdad y la justicia”, afirmó, y recordó que se cumplen 50 años de los asesinatos de Zelmar Michelini y el Héctor Gutiérrez Ruiz.

    Leé además

    Carlos Negro durante la colocación de una placa de la memoria en la antigua Jefatura y Cárcel Central de Montevideo.
    Sistema penal

    Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

    Por Macarena Saavedra
    el cardamatorio
    No es broma

    El Cardamatorio

    Por Kid Gragea

    Valdomir contó que no conocen todavía el contenido de las actas. Según aseguró, solo vio una de las cajas y, a modo de ejemplo, dijo que había allí “venias de destitución de funcionarios públicos de esa época” por motivos políticos, “venias de designación de civiles en cargos” y “venias de ascensos de militares”. También encontró en las actas que pudo ver algunas “discusiones políticas” entre los integrantes del Consejo de Estado.

    El legislador dijo que antes de convocar a la conferencia de prensa se comunicó con integrantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de la asociación de expresos políticos Crysol. “Entendemos que esto es un aporte. No sabemos si lo que puede haber ahí puede ser una cosa impactante, pero tampoco queríamos hacer de cuenta que esto no había aparecido”, dijo.

    En declaraciones a la diaria, Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, valoró la futura publicación de las sesiones secretas como un aporte “a la verdad histórica del accionar de la dictadura”, aunque se mostró escéptico sobre la importancia que puedan tener en la búsqueda de desaparecidos porque no cree que eso “pasara por el Consejo de Estado”.

    Valdomir dejará la presidencia de la Cámara de Diputados en marzo, cargo que pasará a desempeñar Rodrigo Goñi (Partido Nacional). El legislador aseguró que habrá continuidad en el trabajo sobre los documentos hallados, algo que se pretendió transmitir con la presencia de Cosse en la conferencia de prensa, presidenta de la Asamblea General. Los trabajos de digitalización e inventario de las actas, detalló Valdomir, están a cargo de funcionarios del Palacio Legislativo. El legislador también recordó que hay documentos vinculados al pasado reciente que fueron sustraídos del Parlamento y siguen sin aparecer, como la carpeta de la comisión investigadora sobre el Escuadrón de la Muerte que sesionó en 1972 y fue sacada de los archivos del Poder Legislativo en diciembre de 1973. Alentó a continuar esa búsqueda.

    Con la creación del Consejo de Estado la dictadura procuró suplir las funciones legislativas del Parlamento. El órgano se conformó mediante el decreto 464/973, firmado por Juan María Bordaberry.

    Selección semanal
    Oficialismo

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    Cárceles

    Proyecto para descentralizar el INR causa división en el Frente Amplio y la oposición, entre críticas por “concentrar poder”

    Por Macarena Saavedra
    Medioambiente

    La disputa por la exploración petrolera en el mar territorial abre varios frentes a nivel civil y administrativo

    Por Lucía Cuberos
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede de la DGI, en Montevideo. 

    DGI empezó a publicar nómina de los “deudores contumaces”

    Por Redacción Búsqueda
    Inspector de tránsito de la Intendencia de Montevideo.

    Funcionarios de la IM recibieron partidas por multas y patentes de hasta $ 800.000 anuales pese a estar sumariados e investigados

    Por Federico Castillo
    Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

    La caja de profesionales inicia una investigación interna ante supuesta “filtración” de información y especulaciones sobre “micrófonos” ocultos en la sala del directorio

    Por Redacción Búsqueda
    Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Guadalajara intentan apagar un vehículo incendiado tras la caída del Mencho.

    Lubetkin cree que Uruguay no está “exento” de disturbios como los que vive México tras la caída de un líder narcotraficante; “puede ser parte de nuestra realidad”

    Por Santiago Sánchez
    // Leer el objeto desde localStorage