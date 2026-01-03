De Venezuela a Rusia: así reacciona el mundo a la captura de Maduro, acusado de narcotráfico en EE. UU.

El mundo reacciona ante la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro , por parte de Estados Unidos. Entre la noche del 2 y la madrugada de este 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo una operación relámpago en Venezuela y posteriormente anunció la detención del líder chavista y su esposa Cilia Flores.

Según la fiscal general de Estados Unidos Pamela Bondi, “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”.

Maduro es acusado de “conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos” y será juzgado ante los tribunales de EE. UU.

Poco después de la captura de Nicolás Maduro, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que se desconocía dónde estaban el mandatario y la primera dama Cilia Flores, por lo que pidió pruebas de vida de ambos.

“Ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Maduro ( ...) Exigimos al gobierno del presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro (...) Pueblo a la calle," afirmó en una llamada telefónica.

#ENVIVO ???????? | Delcy Rodríguez: “La cuna del Libertador fue atacada. Ante esta situación, nosotros desconocemos el paradero del presidente Maduro. Exigimos a Donald Trump fe de vida del presidente Maduro. Pueblo a la calle”



Conéctate: https://t.co/hZaQLGr1I0 pic.twitter.com/arnZvYoN20 — VPItv (@VPITV) January 3, 2026

Rápidamente, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, se expresó y pidió a los venezolanos que mantuvieran la calma.

"Desplegados y desde aquí llamo a la calma a nuestro pueblo, confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando", dijo Diosdado Cabello.

"Que nadie caiga en el desespero, que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor, al enemigo terrorista que nos atacó cobardemente", pidió.

#AHORA | Diosdado Cabello: “Es un ataque contra #Venezuela. Desplegados y desde aquí llamamos a la calma a nuestro pueblo y confíen en el liderazgo, que nadie caiga en el desespero y facilitarle las cosas al enemigo invasor”



Conéctate: https://t.co/hZaQLGrzxy pic.twitter.com/FzR0P48dCG — VPItv (@VPITV) January 3, 2026

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) llamó a la movilización "inmediata" de la gente.

"Ante tan grave atentado a nuestra soberanía, el PSUV llama a la movilización inmediata de toda su militancia, a los comandos de comunidad y equipos de calle, las UBCH, las estructuras del partido y a todo el pueblo noble de Venezuela que ama la paz", escribió en un comunicado publicado en su página web.

Por otra parte, el opositor venezolano Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas exiliado en España, publicó un mensaje en X en el que aparecía en una foto con la opositora María Corina Machado, acompañada del texto: "¡Hasta el final! ¡Está pasando! Camino a la libertad… ¡Gloria al Bravo Pueblo!".

¡Hasta el final! ¡Está pasando! Camino a la libertad…¡Gloria al Bravo Pueblo! pic.twitter.com/o7fb5RlEAz — Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) January 3, 2026

Entre la prudencia dentro de Venezuela y la celebración en el extranjero

Si bien algunos partidarios del Gobierno venezolano se congregaron en Caracas este sábado para protestar contra la captura de su presidente, muchos venezolanos se abstuvieron de pronunciarse públicamente. Al ser consultados sobre lo ocurrido, los ciudadanos se abstuvieron de dar su opinión y pidieron no ser grabados, como reportó la corresponsal de France 24 en ese país, Daniela Zambrano.

Y es que aún está en la memoria de los venezolanos la ola de detenciones y represión de cientos de personas en 2024 tras las elecciones presidenciales en las que denunciaron un "fraude" con el que el CNE anunció la reelección del líder chavista.

En medio de la precaución y el silencio en las calles, también se observaron cientos de ciudadanos hacer fila en los supermercados para abastecerse de productos de primera necesidad ante la incertidumbre sobre lo que ocurrirá en el país.

En contraste, los venezolanos en el extranjero se manifestaron en las calles para celebrar la caída de Maduro.

En Perú, por ejemplo, decenas de quienes se encuentran en el exilio se reunieron en las inmediaciones de la Embajada de Venezuela en Lima para celebrar la detención del presidente.

“Libertad, libertad, libertad", o "la dictadura ya cayó" gritaba la gente en la capital peruana.

En Madrid, opositores al Gobierno venezolano también corearon "Maduro, narcotraficante, usurpador, asesino, te llegó tu hora" frente al Consulado del país latinoamericano en la capital española.

Las celebraciones de la diáspora venezolana también se registraron en ciudades de Estados Unidos, Chile y Colombia, entre otras naciones donde miles de ciudadanos de ese país se han refugiado tras años de profunda crisis política, económica y social.

En Barcelona, se registraron movilizaciones en respaldo al chavismo.

Colombia y Cuba entre los primeros en reaccionar

Poco después de los primeros bombardeos en Venezuela, Gustavo Petro, presidente de la vecina Colombia, el país que mayor número de refugiados venezolanos ha recibido en todo el mundo, emitió un mensaje en redes sociales con el que condenó la captura de Maduro.

"En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo, han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles".

Después, Petro anunció haber acabado un consejo de seguridad sobre la situación en Venezuela en el que se decidió reforzar la seguridad en la frontera.

"Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados", publicó el mandatario colombiano en X.

"La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de asistencia de colombianos en Venezuela. El gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina", remarcó.

Acabamos de terminar consejo de seguridad nacional desde las 3 am.



Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados.



La embajada de Colombia en Venezuela está activa a llamadas de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aliado del chavismo, denunció un "criminal ataque" de Estados Unidos contra Venezuela.

"Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América", publicó en su cuenta de X.

#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.



Patria o Muerte ¡Venceremos! — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 3, 2026

Además, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, condenó "enérgicamente” la intervención de Washington.

"Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EE. UU. ni a ningún otro país", señaló.

La ONU y la UE llaman al respeto del derecho internacional

Este sábado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró estar profundamente alarmado por los hechos, como explicó su portavoz en un comunicado.

“El secretario general sigue haciendo hincapié en la importancia de que todos respeten plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional”, afirmó el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

Poco después de la confirmación de los ataques de Estados Unidos en Venezuela, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, pidió el respeto del derecho internacional, recordando que la UE considera que "Maduro carece de legitimidad".

"La UE ha declarado en repetidas ocasiones que el señor Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica. En cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la moderación", aseveró Kallas en X.

I have spoken with Secretary of State Marco Rubio and our Ambassador in Caracas. The EU is closely monitoring the situation in Venezuela.



The EU has repeatedly stated that Mr Maduro lacks legitimacy and has defended a peaceful transition. Under all circumstances, the principles… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 3, 2026

Entretanto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aunque recordó que no reconoce los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024, llamó a la "moderación" y a respetar la carta de Naciones Unidas.

"España hace un llamamiento a la desescalada y a la moderación y a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas", sostuvo Sánchez en un comunicado oficial.

El líder socialista también propuso ayudar a buscar una solución pacífica a la situación en Venezuela.

"En este sentido, España está dispuesta a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos.



Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 3, 2026

Por su parte, Reino Unido afirmó que no participó en el ataque.

“Puedo afirmar con total claridad que no hemos participado (...) Y siempre digo y creo que todos debemos respetar el derecho internacional”, declaró el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado.

Por otro lado, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, reiteró que Maduro había “confiscado” el poder al pueblo venezolano, pero llamó al respeto del derecho internacional.

“La operación militar que condujo a la captura de Nicolás Maduro viola el principio de no recurrir a la fuerza, que sustenta el derecho internacional. Francia reitera que ninguna solución política duradera puede imponerse desde el exterior y que solo los pueblos soberanos pueden decidir su futuro”, escribió Jean-Noel Barrot en X.

Rusia, China e Irán, los aliados de Maduro, condenan su captura

Rusia condenó fuertemente la intervención de Washington e instó a Estados Unidos a liberar a Nicolás Maduro y a su esposa.

“Esta mañana, Estados Unidos ha cometido un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es muy preocupante y condenable”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.

“A la luz de los informes confirmados de que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa se encuentran en Estados Unidos, instamos encarecidamente a los dirigentes estadounidenses a que reconsideren su postura y liberen al presidente legalmente elegido de un país soberano y a su esposa”, agregó la cartera en un comunicado.

Por otra parte, el Ministerio ruso tildó de "falsos" los informes que señalaron que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encontraría en Rusia.

Sin embargo, cuatro fuentes con conocimiento de la situación aseguraron a la agencia de noticias Reuters que Rodríguez sí se encuentra en suelo ruso.

"Pondremos al enemigo de rodillas”

La Cancillería de China expresó en un comunicado que su Gobierno se encuentra “profundamente conmocionado” por lo ocurrido y condenó “enérgicamente el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un país soberano y contra el presidente de un país”.

“China se opone firmemente a este comportamiento hegemónico de Estados Unidos que viola gravemente el derecho internacional, viola la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”, agregó.

El líder supremo de la República Islámica de Irán, el ayatolá Alí Jamenei coincidió en su rechazo a las acciones de Estados Unidos en suelo venezolano.

“Lo importante es que cuando una persona se da cuenta de que el enemigo está tratando de imponer algo con arrogancia al país, a los funcionarios, al gobierno y a la nación, debe mantenerse firme contra el enemigo y mostrar su pecho en señal de resistencia. No cederemos ante el enemigo (…) Pondremos al enemigo de rodillas”, aseveró Jamenei.

Con EFE y Reuters

FUENTE:FRANCE24