Copa Libertadores: el gobierno utilizará en la final el centro de operaciones creado para la visita del papa

A la espera del despegue a Buenos Aires, León XIV ya ocupaba el asiento 1A del avión de Aerolíneas Argentinas. Al pie de la escalera, en la pista del Aeropuerto Internacional de Carrasco, las autoridades del gobierno y de la Iglesia comenzaron a despedirse y a felicitarse mutuamente por la organización de la visita papal.

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“Déjeme arreglar la casa y después arreglamos todo”, le dijo con una sonrisa el nuncio apostólico en Uruguay, Gianfranco Gallone, al presidente Yamandú Orsi, en alusión a un encuentro para hacer un balance del viaje apostólico y conversar sobre las relaciones entre Uruguay y el Vaticano. “Usted tiene además el Mercosur…”, agregó Gallone, en referencia a la cumbre de mandatarios del bloque prevista para el 3 y el 4 de diciembre en Montevideo.

“¡Ah, tiene razón!”, respondió Orsi, que pareció recordar de golpe la seguidilla de compromisos internacionales que se avecinan, como si despertara tras las tres intensas jornadas de la visita papal. “Y un partido de la Libertadores, y mucha tarea”, añadió.

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La final de la Copa Libertadores 2026 es, justamente, el próximo gran evento que tiene el gobierno por delante. Esta vez el trabajo no es en conjunto con el Vaticano y la Conferencia Episcopal del Uruguay, sino con la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Y, aunque la cantidad de policías y militares que se desplieguen será menor que para la estadía de León XIV, así como la repercusión global del evento, se mantendrá buena parte de la base del operativo en seguridad pública utilizado con el papa.

Eso incluye el Centro de Gestión Integral de Tecnología, un comando conjunto entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas supervisado por el Ministerio del Interior. Fue creado para el viaje apostólico de León XIV y se mantendrá en funcionamiento. Aunque su ubicación no fue divulgada, lo integran unidades policiales como el Centro de Comando Unificado, la Guardia Republicana y la Dirección General de Operaciones Especiales.

“Este centro permitirá georreferenciar los recursos desplegados, monitorear el desarrollo del operativo, supervisar al personal y optimizar la utilización de los medios disponibles. Además, posibilitará integrar información sobre los medios aéreos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, así como de los drones de ala fija y los drones tácticos de alto rendimiento”, explicó el Ministerio del Interior la semana pasada en un comunicado de prensa, horas antes del arribo del papa.

Una final con la mirada en Nacional y Peñarol

El 14 y el 15 de octubre, mientras se disputaban las semifinales de la Copa Libertadores, oficiales de la Policía Nacional con conocimiento de las barras bravas y la violencia en el deporte seguían los resultados con cierta inquietud. La preferencia era unánime: que Fluminense, de Brasil, se clasificara para la final que se jugará el sábado 28 en el Estadio Centenario. Se trata de un club con menos hinchas que otros como Flamengo, y su barra no tiene vínculos de amistad ni tampoco enfrentamientos con las hinchadas de Nacional y Peñarol.

Fluminense, sin embargo, perdió la semifinal con Palmeiras, un club de San Pablo cuya barra más organizada, Mancha Verde, fue recibida en 2024 por La Banda del Parque, la barra de Nacional, antes de un partido Palmeiras-Liverpool en Montevideo por Copa Libertadores. Es una relación relativamente nueva y de origen incierto. En la Policía lo atribuyen a que las barras suelen buscar respaldo cuando viajan de visitante: más allá de los operativos policiales de rigor, quieren contar con una suerte de acompañamiento local que les asegure una estadía tranquila, con el compromiso de devolver el favor cuando a la otra barra le toque viajar.

Estas alianzas surgen a veces de referentes de las hinchadas que son amigos, de algún vínculo futbolístico entre los clubes o simplemente de contactos a través de las redes sociales. En el caso de Palmeiras y Nacional, una de las hipótesis es la enemistad entre Palmeiras y Peñarol que dejó la batalla campal entre jugadores e hinchas de ambos equipos en 2017, en el Campeón del Siglo, tras un partido por Copa Libertadores. De todas formas, según fuentes policiales, se trata de suposiciones: como todo en el mundo de las barras bravas, los orígenes no están claros.

El vínculo entre las hinchadas de Palmeiras y Nacional será vigilado de cerca por la Dirección Nacional de Seguridad en el Deporte, sobre todo porque el rival de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores será Estudiantes de La Plata, un club argentino cuya hinchada mantiene una relación de largos años con la de Peñarol. Las raíces se remontan a amistosos que ambos clubes disputaron en las décadas de 1920, consolidándose entre las hinchadas en los años 90, cuando un grupo de hinchas de Peñarol se radicó en la ciudad de La Plata.

Hinchas de Peñarol y Estudiantes de La Plata mantienen una amistad que lleva más de 30 años. Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

Tanto la Dirección de Seguridad en el Deporte como otras divisiones policiales, entre ellas, la Dirección General de Información e Inteligencia, se contactaron con sus pares de Brasil y Argentina para determinar qué hinchas viajarán, qué antecedentes tienen, dónde se hospedarán y cómo planean encontrarse con integrantes de las barras de Nacional y Peñarol. También siguen los movimientos de las barras locales.

La principal preocupación son los posibles enfrentamientos en los días previos al partido. Para la jornada de la final, en cambio, la venta anticipada de entradas, los continuos anillos y vallados de seguridad y la coordinación con la Conmebol hacen creer a la Policía que habrá menos problemas.