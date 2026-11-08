En un Estadio Centenario repleto, el papa vivió su jornada católica más efervescente en Uruguay

"¡Esta es la juventud del Papa!". El cántico sonó numerosas veces este sábado en el Estadio Centenario durante una vigilia de oración encabezada por León XIV. Lo iniciaba reiteradamente desde el escenario Juan Andrés Verde, un sacerdote de 37 años, conocido por un estilo pastoral carismático, abierto y jocoso, con cierta alma de frontman. Verde fue uno de los conductores del encuentro y arengó a la multitud que colmó tres tribunas y parte del campo de juego. Entre el público predominaban los jóvenes, muchos con las camisetas verdes que identificaban a los voluntarios. "¡Papa León, te queremos un montón!", fue otro de los cánticos que entonaban.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

A diferencia de los demás actos de la visita apostólica, tanto los oficiales del gobierno como los religiosos, el del Centenario, como se esperaba, tuvo otra intensidad. La masividad concentrada de 70.000 personas, el repertorio de canciones y artistas desde el escenario, el juego de luces y fuegos artificiales y el discurso más largo del Papa le dieron a la ceremonia una efervescencia distinta, convirtiéndola probablemente en la más emotiva del paso de León XIV por Uruguay.

El país más laico de América Latina, donde la separación entre Iglesia y Estado quedó consagrada en la Constitución de 1918, mostró al papa en el Centenario su cara más cálida, con un clima juvenil que se mantuvo intacto después de las dos horas de ceremonia, al armar pogos en la mitad de la cancha al estilo de los recitales de rock pero al ritmo de las canciones de alabanza con las cuales el coro despidió al público.

León XIV ingresó al estadio pasadas las 19:00, dando una especie de vuelta olímpica a bordo del papamóvil. Se lo vio con los ojos vidriosos en ese y en otros momentos de la vigilia.

"Para los uruguayos este estadio es un lugar de identidad, donde el país se reconoce como pueblo porque el fútbol es muy importante para nuestra cultura, donde hablamos de la vida con lenguaje futbolero. Por eso podemos decir que tener al papa es un golazo", le dijo el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, al darle la bienvenida.

La realidad social en Casavalle

La jornada había empezado temprano en Paysandú, donde el papa celebró su primera misa en Sudamérica. Luego volvió a Montevideo para conocer el noroeste de la capital. Fue a la cuenca del Casavalle, la zona que reúne a los barrios con los índices de pobreza y violencia más altos del país, y, a la vez la mayor concentración de obras y parroquias católicas. Hasta allí lo llevó la Iglesia local para revelar al papa el costado económico y comunitario más complejo del Uruguay, pero también para mostrar los trabajos cristianos en áreas como la educación, el empleo, el deporte, la salud mental, las adicciones y la reinserción de personas que salieron de la cárcel.

Es una labor que la Iglesia se ha puesto como objetivo promocionar más públicamente, como contrapeso a posiciones institucionales conservadoras que le han generado resistencias en la opinión pública, entre ellas su oposición al aborto y a la eutanasia. Una misión social que, con el actual gobierno del Frente Amplio, ha encontrado más eco y respaldo estatal que en anteriores administraciones.

"No podemos pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver. No podemos ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre, que está sola y que es vulnerable. Un hijo de este país, tan rico en recursos, no debe irse a dormir sin comer ni renunciar a un futuro digno debido a la inseguridad que reina en las calles", afirmó el papa, en el que fue hasta ahora su cuestionamiento más fuerte a los gobernantes uruguayos, pasados y actuales.

León XIV pidió además seguir el ejemplo del padre Cacho, el sacerdote salesiano Rubén Isidro Alonso (1929-1992), que en 1978 se fue a vivir a un rancho en Plácido Ellauri, dentro de Casavalle, y trabajó junto a las familias que vivían de clasificar residuos. La Iglesia lo considera Siervo de Dios, el primer paso del proceso que puede llevarlo a ser declarado santo. El papa, en referencia a Cacho, convocó a ser buenos samaritanos, al recordar la parábola del Evangelio en la que un viajero de Samaria se detiene a socorrer a un hombre herido al costado del camino, mientras otros pasan de largo.

Horas después de su paso por Casavalle, en el Centenario, el papa se refirió a uno de los principales problemas que enfrenta la Iglesia en distintos países, entre ellos Uruguay: la pérdida de fieles.

"Hoy muchas comunidades cristianas experimentan el avance de la secularización y de una indiferencia religiosa cada vez mas extendida. Pero aún en estas circunstancias hay quienes perseveran", dijo, y en esa línea aseguró que la experiencia actual de la Iglesia uruguaya puede ayudar a católicos de otras partes del mundo que empiezan a vivir esa misma realidad. "Cuando somos pocos, cuando disminuyen las fuerzas o cuando comprobamos que nuestra presencia social ya no es la misma, existe el riesgo de empezar a juzgar nuestra situación con criterios muy humanos. Pero no identifiquemos pequeñez con insignificancia", advirtió.

Después retomó las enseñanzas del Evangelio a partir del lema que la Iglesia uruguaya eligió para su visita: "Les anuncio una gran alegría", las palabras con las que un ángel comunica a los pastores el nacimiento de Jesús. Así como aquellos pastores se pusieron en camino hacia Belén para encontrarse con el niño, León XIV invitó a los presentes a salir al encuentro de Jesús y de su mensaje.

"Atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia, no le teman al para siempre. Abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga. Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo. Cuando perdonar parezca una derrota, perdonen. Sean capaces de entregar tiempo, dinero, comodidad y proyectos para servir a los demás. Que este encuentro sea como Belén para que Cristo entre en ustedes. No se conformen con una vida simplemente correcta ni con una fe que se contente con lo indispensable. Dense por completo a Dios".