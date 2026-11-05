El PIT-CNT impulsa junto con el FA y el PT un encuentro continental paralelo a la cumbre del Mercosur

El 2 y el 3 de diciembre Montevideo será sede de un encuentro de organizaciones políticas sindicales y sociales de la región. El PIT-CNT es uno de los principales impulsores de la actividad que llevará el nombre de “Pueblos de las Américas. Paz, democracia, soberanía, integración” y tendrá características similares a la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, de la que Uruguay fue también anfitrión nueve años atrás, en 2017.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Entre los promotores del encuentro de diciembre están el Frente Amplio y el Partido de los Trabajadores de Brasil, las coordinadoras sindicales del Mercosur, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y la Federación Sindical Mundial. También participan distintos movimientos y organizaciones sociales, ambientalistas, feministas y de defensa de los derechos humanos, como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil, Amigos de la Tierra y el Centro Martin Luther King de Uruguay, entre otras.

Aunque todavía se ajustan los detalles, el Velódromo Municipal será uno de los puntos de la ciudad en los que se concentrarán las actividades. La convocatoria prevé trabajar en comisiones por sectores, un plenario y un acto central.

Por esos días, Montevideo también recibirá la cumbre del Mercosur, ya que Uruguay ejerce la presidencia pro tempore del bloque. El 4 de diciembre tendrá lugar la reunión de jefes de Estado y el 3 de diciembre se llevarán a cabo encuentros previos del Consejo del Mercado Común, con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía.

“Pretendemos que sea de grandes dimensiones para tener, en este contexto tan adverso, con las derechas avanzando, un foco de esperanza desde los movimientos sindicales y políticos progresistas”, declaró Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, a la página web de la organización.

El evento estará ambientado por dos novedades electorales relevantes: la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, aunque con una posición debilitada en el Poder Legislativo, y la victoria contundente del Partido Demócrata en las elecciones a mitad de mandato de Estados Unidos.

Ford dijo a Búsqueda que los cambios políticos de los últimos días generan “una nueva expectativa” para el encuentro continental y son un “alivio”. De todas formas, respecto al escenario en Estados Unidos remarcó: “Estamos convencidos de que la suerte de América Latina está en la unidad de los propios latinoamericanos”.

La participación de Lula

Para el acto de cierre del encuentro regional está prevista la entrega de dos distinciones: el Premio Pepe Mujica y el Premio Pepe D’Elía. Este segundo reconocimiento lo entrega el PIT-CNT en el marco de la conmemoración de los 60 años de la unidad sindical. En ambos casos el premiado es el presidente brasileño. Los organizadores esperan su participación si la agenda se lo permite.

En sus declaraciones al portal del PIT-CNT, Ford explicó que estos “reconocimientos se inscriben en una iniciativa más amplia de articulación entre organizaciones políticas progresistas, sindicatos y movimientos sociales de América Latina”. De hecho, la convocatoria apunta a expresar una posición común frente al “avance de la ultraderecha y promover una plataforma regional centrada en la defensa de los derechos laborales, la justicia social y la integración de los pueblos”, puntualizó.

Consultado por Búsqueda, el dirigente sindical dijo que desde el entorno de Lula les transmitieron que el presidente brasileño participará del encuentro continental. Ford cree que su presencia será un “espaldarazo” para que haya una llegada numerosa de brasileños esos días en Montevideo.

Interna sindical dividida por la independencia de clase

El encuentro continental de diciembre fue uno de los temas tratados en la Mesa Representativa del PIT-CNT del pasado 29 de octubre. En esa instancia, la Coordinación de Sindicatos, conocida en la interna como el “grupo de los ocho”, manifestó su opinión contraria.

La Coordinación de Sindicatos la integran, entre otros, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay, la Unión Ferroviaria y la Unión de Funcionarios del Codicen, Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, el Sindicato de Artes Gráficas, y el Sindicato de la Industria del Medicamento y Afines. La independencia de clase del movimiento sindical respecto a los partidos políticos es uno de los distintivos de este grupo y en esa concepción fundamentaron su posición contraria al encuentro.

“Creemos que no colabora con la posición de independencia de clase que tiene que marcar claramente el PIT-CNT”, resumió consultado por Búsqueda Santiago Pascale, dirigente de la Unión de Funcionarios del Codicen.

Aclaró que no se oponen a la realización del encuentro en sí mismo, sino a algunas “características puntuales”. En primer lugar, explicó que tienen una mirada crítica sobre el hecho de que la convocatoria esté relacionada a “cuestiones institucionales más pegadas a los partidos políticos y los gobiernos”, como las cumbres del Mercosur. En segundo lugar, afirmó que no están de acuerdo con que se haga un homenaje a Lula “por parte de la clase trabajadora”.

“Más allá de las consideraciones que pueda tener cada dirigente o cada sindicato sobre las elecciones en Brasil, no creemos que colabore demasiado con la posición de independencia de clase que se debería tener”, insistió. Pascale recordó que esta es una posición que ya han marcado en otras ocasiones cuando se promovieron homenajes a figuras políticas como presidentes en ejercicio. Uno de esos casos se dio en febrero de 2020, cuando el PIT-CNT decidió organizar un evento en reconocimiento a Tabaré Vázquez.

Finalmente, Pascale dijo que tienen reparos con el hecho de ser “coorganizadores” junto con partidos políticos, como sucederá en este caso con el Frente Amplio. Todas estas, subrayó, son posiciones históricas de la Coordinación de Sindicatos que están presentes en la mayoría de los documentos del grupo.