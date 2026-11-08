El papa cerró su visita a Uruguay ante un público entusiasta en Florida, y reivindicó a las madres y abuelas que “mantienen abierta” la fe en Dios

“Así son las matemáticas de la fe. Lo que generamos en Montevideo, Paysandú y Florida se va a multiplicar”. De esta forma, ante una plaza Asamblea abarrotada, el papa León XIV terminó su misa en Florida este domingo 8 y con ella su misión pastoral en Uruguay .

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El destino le dio a Florida el mejor clima de los tres días de visita papal. Cuando todavía faltaba una hora para el inicio de la misa, el comunicador Juan Carlos López, animador de la previa a la celebración, anunciaba que la ciudad ya tenía 40.000 visitantes, lo que duplicaba a su población habitual. Por ese entonces, el intendente Carlos Enciso le estaba haciendo entrega al papa de las llaves de la capital departamental.

Como pasó en todas las escalas de esta visita iniciada el viernes 6 , el papa León XIV demostró tener conocimiento del lugar que estaba pisando. La ciudad de Florida, además de poder jactarse de ser la única localidad uruguaya más allá de Montevideo en haber recibido dos papas, es una de las capitales nacionales de la Iglesia católica . Su catedral basílica alberga el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres, considerada la Santa Patrona del Uruguay, desde que el papa Juan XXIII así la nombrara en 1962, destino de un peregrinaje nacional todos los segundos domingos de noviembre.

“Con gran entusiasmo, junto a nuestra señora de los Treinta y Tres, me encuentro hoy aquí con ustedes”, dijo quien nació hace 71 años como Robert Francis Prevost en Chicago, Estados Unidos, al comienzo de su homilía. “Esta pequeña imagen está vinculada a una hora decisiva de la historia del Uruguay. En 1825, quienes luchaban por la realidad de esta tierra, acudieron también a María para poner aquel comienzo bajo su protección”.

En perfecto español, fruto de sus muchos años de oficio religioso en Perú, su disertación giró en torno a la mujer, las madres y las abuelas, y a la fe. Muy claro tenía que comenzaba su recorrido por la región en el país más laico de América Latina.

Luego de recordar a la santa uruguaya María Francisca Rubatto y a las beatas mártires Dolores y Consuelo Aguilar-Mella, agradeció a las mujeres “por haber creído y por haber mantenido abierto en tantas familias un camino hacia Dios”. En referencia a “una madre, una abuela, una madrina, una religiosa, una catequista”, agregó que “muchas de ellas cargan una pena muy concreta”: “Enseñaron a rezar a sus hijos y hoy esos hijos ya no rezan, iban juntos a misa y hace años que no entran en una iglesia, hablaron a sus nietos de Dios y ahora no saben si aquellas palabras dejaron alguna huella”. De inmediato, les pidió de nuevo a esas “madres y abuelas” no dejar de transmitir la fe.

El Papa León XIV llegando al departamento de Florida. Mauricio Zina / adhocFOTOS

El público, proveniente de todos los puntos del país, en una multitud donde se salpicaban banderas de Perú, Argentina, Brasil y España, mostró una gran recepción a las palabras del papa, soportando el sol que se fue intensificando durante la mañana, el escaso número de baños portátiles y la dificultad para caminar dentro de la colmada plaza Asamblea.

En el final, León XIV se manifestó “agradecido a las autoridades civiles y religiosas” por permitir una visita cuya organización valoró muy positivamente. “Me han dicho que aunque es un país relativamente pequeño, su pueblo tiene un corazón generoso y es capaz de cosas muy grandes. Han preparado todo muy bien. ¡Gracias de corazón!”.

A las 15.30 partió rumbo a Buenos Aires, para continuar su gira por el continente.

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La espera

Con apenas 35.000 habitantes según el censo de 2023, Florida recibió por segunda vez a un papa. La primera vez fue el 8 de mayo de 1988, ocasión en la que Juan Pablo II ordenó sacerdotes a 13 diáconos, 12 uruguayos y un argentino. Uno de ellos era el actual presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) y obispo de Maldonado, Rocha y Lavalleja, Milton Tróccoli, que entonces tenía 24 años. La segunda vez fue este domingo 8 de noviembre.

Tanto el intendente de Florida, el nacionalista Enciso, como el gerente del Centro Comercial e Industrial (CCIF) del departamento, Juan Manuel Guisolfo, esperaban la gran convocatoria para este domingo.

Mauricio Rodríguez

“Para Florida, una capital departamental típica del interior del país, es un hecho muy significativo y un orgullo para su gente. Tenemos visibilidad en todo el mundo”, dijo Enciso a Búsqueda. El intendente destacó la unanimidad que había generado esta visita en el ámbito político, con ediles de todos los partidos invitados a la ceremonia. “Tener que darle la bienvenida a un papa como intendente es un hecho irrepetible, un hito de una gestión”, dijo quien transcurre su tercer período como jefe comunal.

Algo parecido puede decir monseñor Alfonso Bauer. Este fue nombrado obispo de la Diócesis de Florida y Durazno el 19 de marzo, de la que tomó posesión a fines de mayo. “Comenzar la misión pastoral como obispo con la visita del santo padre creo que es un regalo inmenso”, dijo la semana pasada al portal religiondigital.org. A ese mismo medio dijo confiar en que la presencia de León XIV pudiera significar “una renovación para la fe”, una confirmación para los creyentes y una reanimación a las comunidades.

Algo parecido a lo que pasó en el país en los años inmediatos a la visita de Juan Pablo II.

Miles de personas recibieron al Papa León XIV en el departamento de Florida. Mauricio Zina / adhocFOTOS

Según las autoridades, las aproximadamente 300 casas que se ofrecieron para alquilar en acuerdo con la intendencia en la capital ya fueron ocupadas, así como las 500 camas de hotel en todo el departamento, incluyendo localidades cercanas y estancias turísticas. Guisolfo dijo a Búsqueda que la CCIF pidió a los comercios que todos los que tuvieran la posibilidad estuvieran abiertos y extendieran sus horarios de atención.

“No solo queremos aprovechar las oportunidades comerciales. Sobre todo queremos demostrar que se puede abastecer a toda la gente que viene”, afirmó el dirigente.

Adrián Echeverriaga

Varios floridenses han querido hacer su agosto en noviembre. En la aplicación Airbnb, una residencia de seis camas, dos habitaciones y un baño frente a la plaza Asamblea de Florida, la misma en la que León XIV ofició la misa, se cotizaba a $ 120.000 la noche del sábado al domingo. Otra habitación vecina, ofrecida como “el papa León XIV frente a ti”, con una cama individual y un baño, valía $ 53.560. Esa aplicación tenía hasta el viernes seis alternativas que iban de $ 6.800 a $ 42.000. Comercios formales que no abren los domingos hicieron una excepción; los que tenían un horario cortado al mediodía también aprovecharon para seguir de largo.

Un montón de vendedores informales se acercaron, envalentonados también por las ofertas culturales que oficiaron de previas. En Cardal, a 20 minutos de la capital departamental, la visita papal a Uruguay coincide con la Fiesta de la Leche, con Chacho Ramos, Luana, Charly Sosa y Catherine Vergnes compartiendo espacio con remates ganaderos, concursos gastronómicos, asado con cuero, campeonato de tejo y un arroz con leche “gigante”. La noche del sábado, en el Teatro de Verano de la capital departamental, Lucas Sugo y Anita Valiente eran los números estelares de una celebración que la comuna organizó para amenizar la espera de la visita.

Miles de fieles de la Iglesia Católica se congregaron para la misa que celebro el papa en Florida. Daniel Rodriguez /adhocFOTOS

El fantasma de que pase algo parecido a El baño del papa (César Charlone y Enrique Fernández, 2007, con César Troncoso en el rol principal), una ficción basada en la desmedida expectativa sobre la afluencia de gente a Melo, con la consiguiente bonanza para los comerciantes, durante la visita que en 1988 realizó a esa ciudad Juan Pablo II, también estuvo sobrevolando los pensamientos de comerciantes y autoridades.

“Yo he sentido eso pero más que nada como broma”, se atajó el intendente Enciso. “Esa película fue una parodia, porque se esperaba que llegaran 200.000, 300.000 personas cruzando la frontera con Brasil, se partía de una base muy irreal que acá, que estamos en el centro del país, no hay. Además, hay comerciantes con más espalda para estockearse que otros”. En el caso de Guisolfo, más allá de las recomendaciones a sus afiliados, estaba la intención de que todo saliera bien: “La idea es que Florida se muestre como una ciudad abierta, turística y amable”. En París, Francia, recordó, la visita de León XIV en setiembre generó un colapso circulatorio en una metrópolis preparada para prácticamente cualquier cosa; “hay cosas difíciles de prever y manejar, pensamos en un boom comercial más… terrenal”. Este balance se conocerá en las siguientes horas.