El Club de Golf del Uruguay fue anfitrión de la Copa Securitas y de una nueva fecha de golf senior

Con la participación de 250 golfistas, se disputó en el Club de Golf del Uruguay la quinta edición de la Copa Securitas. La modalidad de juego fue sobre 36 hoyos Stableford y los siguientes fueron los ganadores de las categorías en juego.
Jimena Marqués y Martín Silveira ganaron las principales categorías de la Copa Securitas
Con la participación de 250 golfistas, se disputó en el Club de Golf del Uruguay la quinta edición de la Copa Securitas. La modalidad de juego fue sobre 36 hoyos Stableford y los siguientes fueron los ganadores de las categorías en juego.
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Damas mejor score gross: 1) Jimena Marqués, 37 puntos.
1ª categoría: 1) María Noel Coates, 33 puntos; 2) Magdalena Curbelo, 31.
2ª categoría: 1) Gaia Scanniello, 32 puntos; 2) Ana Inés Carluccio, 25.
3ª categoría: 1) Paulina Silveira, 27 puntos; 2) Virginia Rodríguez, 22.
4ª categoría: 1) Amelia Vainio, 44 puntos; 2) Josefina Adum, 29.
Caballeros mejor score gross: 1) Martín Silveira, 31 puntos.
1ª categoría: 1) Juan Martín Gallo, 36 puntos; 2) Patricio Sosa, 34.
2ª categoría: 1) Gerardo Méndez, 39 puntos; 2) Diego Santos, 35.
3ª categoría: 1) Juan Miguel Straumann, 37 puntos; 2) Diego Perazzo, 37.
4ª categoría: 1) Rafael Cardoso, 35 puntos; 2) Andrés Szafrán, 35.
5ª categoría: 1) Juan Batki, 47 puntos; 2) Conrado Hughes, 47.
Categoría principiantes: 1) María Noel Domínguez, 57 puntos; 2) Guillermo Rosati, 57.
En tanto, también en la cancha del Club de Golf del Uruguay, se jugó una nueva etapa de la Asociación Senior en la modalidad de 18 hoyos Stableford. Estuvo en juego la Copa Glen Moray y los siguientes fueron los resultados.
1ª categoría: 1) Alfredo Invernizzi, 36 puntos; 2) Conrado Larrauri, 36.
2ª categoría: 1) Carlos Borgnia, 38 puntos; 2) Carlos Martínez, 34.
3ª categoría: 1) Guillermo Ferrari, 37 puntos; 2) Evandro Sarthou, 35.
4ª categoría: 1) Nelson Silva, 34 puntos; 2) Agustín Iturria, 32.
5ª categoría: 1) Julio Ambrosini, 38 puntos; 2) Herbert Pastorino, 36.
6ª categoría: 1) Jorge Farto, 45 puntos; 2) Ney Escandón, 39.