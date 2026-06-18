Resultados del Campeonato Nacional y del Uruguayo

El domingo 7 finalizó en el Club de Golf del Uruguay una nueva edición del Campeonato Nacional Match Play, el principal torneo del calendario de la Asociación Uruguaya de Golf. María Paz Marqués en damas y Mateo Quiroga en caballeros son los nuevos monarcas nacionales. En forma simultánea se jugaron también las finales del Campeonato Uruguayo para las categorías con index. A continuación, los resultados de ambas competencias.
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