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    Resultados del Campeonato Nacional y del Uruguayo

    El domingo 7 finalizó en el Club de Golf del Uruguay una nueva edición del Campeonato Nacional Match Play, el principal torneo del calendario de la Asociación Uruguaya de Golf

    Golf Resultados
    Por Eduardo Payovich

    El domingo 7 finalizó en el Club de Golf del Uruguay una nueva edición del Campeonato Nacional Match Play, el principal torneo del calendario de la Asociación Uruguaya de Golf. María Paz Marqués en damas y Mateo Quiroga en caballeros son los nuevos monarcas nacionales. En forma simultánea se jugaron también las finales del Campeonato Uruguayo para las categorías con index. A continuación, los resultados de ambas competencias.

    Campeonato Nacional

    Damas

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    Por Juan Francisco Pittaluga

    Campeona: María Paz Marqués

    Vicecampeona: Lousiane Gauthier

    Caballeros

    Campeón: Mateo Quiroga

    Vicecampeón: Pablo Juan Carrere

    Campeonato Uruguayo

    Damas

    1ª categoría

    Campeona: Nadia Alexandrovicius

    Vicecampeona: Rosana Rodríguez

    2ª categoría

    Campeona: Valentina Pi

    Vicecampeona: Ada Castellano

    Caballeros

    1ª categoría

    Campeón: Carlos Aliseris

    Vicecampeón: Gabriel Camargo

    2ª categoría

    Campeón: Mateo González

    Vicecampeón: Diego Battro

    3ª categoría

    Campeón: Marcelo Alexandrovicius

    Vicecampeón: Carlos Eguía

    4ª categoría

    Campeón: Gerardo Bonet

    Vicecampeón: Santiago Zubiri

    5ª categoría

    Campeón: Maxime Argi

    Vicecampeón: Pablo Muró

    Asociación Uruguaya de Golf Senior

    En tanto, en cancha de La Tahona Golf Club, se jugó una nueva fecha de la Asociación Senior en la modalidad de 18 hoyos Stableford con los siguientes ganadores:

    1ª categoría

    • Carlos Martínez, 34 puntos
    • Gustavo García de Rogatis, 33

    2ª categoría

    • Daniel Picún, 38 puntos
    • Mario Della Cella, 33

    3ª categoría

    • Milton Arévalo, 38 puntos
    • Gerardo Alloza, 33

    4ª categoría

    • Jacinto Durán, 40 puntos
    • Alberto Rossi, 35

    5ª categoría

    • Eduardo Wachsmuth, 42 puntos
    • Guzmán Fernández, 35

    6ª categoría

    • Jorge Farto, 39 puntos
    • Luis Ariasi, 32

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