  • Cotizaciones
    lunes 20 de abril de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Diferencias entre Colombia y Ecuador llegarán a tribunales: Petro anuncia demanda contra Noboa

    El presidente colombiano está dispuesto a llevar un paso más allá la polémica con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa. Luego de que éste insinuara en declaraciones a un diario de Colombia que Petro tiene vínculos con el poderoso líder criminal Adolfo Macías, alias “Fito”, el mandatario a cargo del Palacio de Nariño ha informado que presentará una demanda penal contra su homólogo

    Gustavo Petro.

    Gustavo Petro.

    FOTO

    EFE
    Búsqueda | France 24
    Por France 24

    El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el 19 de abril que demandará a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien lo acusó de tener vínculos con el líder de una despiadada organización criminal, lo que agrava la crisis diplomática y comercial entre ambos países sudamericanos.

    Petro anunció su decisión en una publicación en X en la que no dio detalles sobre la demanda, como el país y el tribunal en el que tiene previsto presentarla.

    Leé además

    Fotografía cedida por el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) del destructor de misiles guiados USS Spruance (DDG 111) estadounidense durante el bloqueo a barcos iraníes en el estrecho de Ormuz. 
    Video
    Guerra en Medio Oriente

    Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz ante el bloqueo de sus puertos por parte de Estados Unidos

    Por RFI
    El Papa León XIV desembarca de su avión a su llegada al Aeropuerto Internacional de Argel, cerca de Argel, Argelia, este lunes 13 de abril de 2026. El Papa ha emprendido un viaje apostólico de once días por África, con paradas programadas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.
    Video
    Iglesia católica

    Guerra en Oriente Medio: Trump critica al papa León XIV, que dice que no entrará en un debate

    Por RFI

    Su amenaza es el último giro en la disputa en curso entre los presidentes, ideológicamente opuestos, cuyos países luchan contra el aumento de la delincuencia impulsado por el narcotráfico.

    Noboa declaró el sábado a un periódico colombiano que Petro se había reunido con miembros del mayor partido de la oposición política de Ecuador, algunos de los cuales "tienen vínculos con Fito".

    Noboa se refería a Adolfo Macías, alias 'Fito', líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador, quien fue extraditado a Estados Unidos el año pasado acusado de tráfico de drogas y armas.

    Noboa no presentó ninguna prueba que respaldara su afirmación. Petro ha negado conocer a Macías.

    “He decidido presentar una demanda penal contra el presidente Noboa por difamación”, escribió Petro en X el domingo.

    También explicó que Noboa ordenó al Ejército ecuatoriano que le protegiera las 24 horas del día, los siete días de la semana, cuando visitó la ciudad costera de Manta en mayo con motivo de la toma de posesión de Noboa para su segundo mandato. Manta ha sido durante mucho tiempo un centro neurálgico del tráfico de cocaína producida en Colombia.

    Embed - 1/2 ¿Quién es alias 'Fito'?

    El gobierno de Ecuador no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

    El anuncio de Petro se produce en medio de una disputa entre ambos líderes que ha sumido a Colombia y Ecuador en una guerra comercial desde enero, cuando Noboa impuso unilateralmente aranceles a las importaciones colombianas, alegando una falta de control en su frontera común.

    Colombia respondió con sus propios aranceles y la suspensión de las ventas de energía, mientras que Ecuador aumentó progresivamente su arancel del 30% al 50% y, finalmente, al 100%. El último aumento entrará en vigor el próximo mes.

    FUENTE:FRANCE24

    Selección semanal
    Comercio exterior

    Conaprole considera “irregular e ilegítimo” caso de supuesto ‘dumping’ en Brasil, que se acerca a su fallo

    Por Redacción Búsqueda
    Seguridad pública

    Seguridad: blancos tienen borrador crítico con plan del gobierno mientras en la interna cuestionan “demora” y “formas” de tratar el tema

    Por Federico Castillo
    Seguridad Pública

    Más presupuesto, potestades e infraestructura: la Policía consolida a Investigaciones como su unidad clave

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Televisión uruguaya

    La vida en segundo plano

    Por  Federico Castillo  y Martín Mocoroa

    Te Puede Interesar

    Chris Martin, líder de Coldplay.
    Video

    Coldplay negocia su primer show en Uruguay

    Por Redacción Búsqueda
    Junta de Transparencia y Ética Pública en la sede de la Corporación Nacional para el Desarrollo en Montevideo.

    Jutep suspende la recepción de declaraciones juradas tras hackeo

    Por Redacción Búsqueda
    Oficinas de Agesic en Montevideo.

    El gobierno analiza el impacto del nuevo modelo de IA de Anthropic por sus riesgos de ciberseguridad

    Por Redacción Búsqueda
    A pesar de los mayores costos, la colza es la que viene reinando entre los cultivos de invierno, confirmó el integrante del departamento técnico-comercial de Sofoval, Carlos Ramírez.

    Suba del precio de la urea por guerra en Irán encarece los presupuestos de los cultivos de invierno; la colza es la más afectada

    Por Ruben Silvera