Diferencias entre Colombia y Ecuador llegarán a tribunales: Petro anuncia demanda contra Noboa

El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció el 19 de abril que demandará a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien lo acusó de tener vínculos con el líder de una despiadada organización criminal, lo que agrava la crisis diplomática y comercial entre ambos países sudamericanos.

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Petro anunció su decisión en una publicación en X en la que no dio detalles sobre la demanda, como el país y el tribunal en el que tiene previsto presentarla.

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He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia El mismo Noboa dió la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a dónde fuí el día de sus posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo…

Su amenaza es el último giro en la disputa en curso entre los presidentes, ideológicamente opuestos, cuyos países luchan contra el aumento de la delincuencia impulsado por el narcotráfico.

Noboa declaró el sábado a un periódico colombiano que Petro se había reunido con miembros del mayor partido de la oposición política de Ecuador, algunos de los cuales "tienen vínculos con Fito".

Noboa se refería a Adolfo Macías, alias 'Fito', líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de Ecuador, quien fue extraditado a Estados Unidos el año pasado acusado de tráfico de drogas y armas.

Noboa no presentó ninguna prueba que respaldara su afirmación. Petro ha negado conocer a Macías.

“He decidido presentar una demanda penal contra el presidente Noboa por difamación”, escribió Petro en X el domingo.

También explicó que Noboa ordenó al Ejército ecuatoriano que le protegiera las 24 horas del día, los siete días de la semana, cuando visitó la ciudad costera de Manta en mayo con motivo de la toma de posesión de Noboa para su segundo mandato. Manta ha sido durante mucho tiempo un centro neurálgico del tráfico de cocaína producida en Colombia.

Embed - 1/2 ¿Quién es alias 'Fito'?

El gobierno de Ecuador no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

El anuncio de Petro se produce en medio de una disputa entre ambos líderes que ha sumido a Colombia y Ecuador en una guerra comercial desde enero, cuando Noboa impuso unilateralmente aranceles a las importaciones colombianas, alegando una falta de control en su frontera común.

Colombia respondió con sus propios aranceles y la suspensión de las ventas de energía, mientras que Ecuador aumentó progresivamente su arancel del 30% al 50% y, finalmente, al 100%. El último aumento entrará en vigor el próximo mes.

FUENTE:FRANCE24