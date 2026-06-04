Explicaciones de Presidencia motivan nuevas interrogantes en el manejo de la campaña de Orsi

Pese a que el gobierno busca dejar atrás la polémica desatada por la compra de una camioneta por parte de Yamandú Orsi días antes de asumir la presidencia de la República, algunas de las explicaciones vertidas todavía no despejan dudas sobre el proceso o suman nuevas interrogantes.

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La adquisición de una Hyundai modelo Santa Fe con un descuento de US$ 25.000 había dejado al presidente en una posición incómoda ante la opinión pública. El lunes 1 Búsqueda informó que, como parte del pago a Oliva Automotores, Orsi entregó una camioneta Renault Stepway donada por Car One para su campaña electoral de 2024.

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El martes 2 por la tarde, con la polémica en un nivel alto, Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Sergio Pérez, dijeron a periodistas de medios escritos que el mandatario tenía derecho de disponer de la Renault porque las donaciones de campaña iban al candidato y no al partido. Añadieron que la campaña tuvo un superávit de unos US$ 405.000 que habían recaudado y que ese dinero fue entregado al Frente Amplio en abril de 2025. La transacción, sostuvieron, incluía el pago de Orsi por la Stepway.

Ese mismo día, horas antes del encuentro con los periodistas, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, concedió una entrevista al programa Arriba gente, de Canal 10, en la que evitó dar detalles de cómo se manejó el tema de la Renault Stepway. Dijo que no tenía aún la “información suficiente” para opinar, aunque sostuvo estar al tanto de que el automóvil había sido donado personalmente al presidente y que su comando de campaña había realizado una rifa, cuyo número ganador no había sido comprado. “No me estoy lavando las manos, no estuve en el proceso. Entonces no quiero ser inexacto porque por cuatro o cinco preguntas que pude hacer antes de venir para acá, no le voy a decir más del tema porque no sé del tema. Quienes saben del tema van a dar la explicación”, sostuvo Pereira.

El mismo martes 2, pocas horas después, y antes de la reunión en Presidencia con periodistas de medios escritos, integrantes de la Comisión de Finanzas del Frente Amplio negaron a Búsqueda tener conocimiento del tema. Ayer miércoles 3, la presidenta de esa comisión, Flavia García, dijo que no haría declaraciones al respecto, tras ser consultada sobre si estaba al tanto de que el dinero “donado” al Frente Amplio por el comando de campaña incluía el precio correspondiente a la camioneta.

Los aportes a la campaña y el coche de la ceremonia

En el encuentro en Torre Ejecutiva las autoridades explicitaron que Orsi había hecho varios aportes personales durante la campaña. Destacaron que el entonces candidato volcó los US$ 78.000 recaudados mediante el sorteo —que resultaría vacante— que tenía como premio la Renault Stepway.

Las rendiciones de cuentas entregadas por el comando a la Corte Electoral de la primera y la segunda vuelta no detallan aportes de Orsi a su campaña. Lo recaudado por la rifa, en cambio, sí está incluido en la documentación.

Las últimas elecciones nacionales se desarrollaron bajo una versión anterior de la ley de financiamiento de los partidos políticos, según la cual es la Corte Electoral la que debe controlar que se haya cumplido con las normas de financiamiento. En 2024 el Parlamento aprobó cambios a esa ley, uno de los cuales implica que las rendiciones de cuentas de los partidos serán analizadas por el Tribunal de Cuentas.

La rifa del Renault

Presidencia informó que el auto Renault donado por Car One fue rifado en noviembre de 2024, que el número costaba US$ 200 y que se vendieron 392 “bonos colaboración”. Los jerarcas mostraron el registro del resultado del sorteo, que se realizó el 15 de noviembre de 2024 con la Lotería Uruguaya y del que surge que el número ganador no se vendió.

El comando de campaña recaudó US$ 78.800 con la rifa y Orsi se quedó con el vehículo.

A pesar de que la Ley 14.841 exige que las rifas como la que organizó el comando deben ser autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, previo informe de la Dirección de Loterías y Quinielas y de la Inspección General de Hacienda, los organizadores no la registraron ni solicitaron autorización, informó a Búsqueda el director nacional de Loterías y Quinielas, Marcelo Visconti.

Esa ley exige que se registren aquellas rifas cuya “emisión” supere las 2.000 unidades reajustables. El programa Así nos va, de Radio Carve, informó que la emisión de esta rifa superó el monto límite y que los organizadores además incumplieron con otras disposiciones legales. De todas maneras, Visconti dijo que hoy no puede hacer “nada” con respecto a esta rifa, porque no tiene “respaldo legal” para actuar sobre un sorteo que se realizó hace más de un año y medio. Explicó, además, que es “razonable” que así sea.

La Dirección de Loterías y Quinielas puede intervenir en una rifa cuando hay una consulta de un interesado, una solicitud de sus organizadores, una denuncia o una fiscalización, pero no puede hacerlo de forma “retroactiva”, agregó.

El jerarca sostuvo que este año la dirección intervino en dos casos. En ambos se rifaba dinero en efectivo, lo que está expresamente prohibido por la ley, por lo que se comunicaron con los organizadores, que difundían las rifas por redes sociales, para solicitarles que den de baja las publicaciones y devuelvan el dinero a quienes compraron números, lo que ocurrió. En ambos casos, alegaron desconocimiento de la normativa.

Cabo Polonio

El descuento que recibió Orsi de Automotores Oliva para comprar la Hyundai Santa Fe, valuada en US$ 79.000 y comprada por US$ 54.000, abrió especulaciones sobre la decisión del gobierno entrante de elegir un Hyundai Ioniq y facilitado por la misma concesionaria para usar durante el acto de toma de posesión el 1 de marzo de 2025.

El presidente y su equipo negaron que la elección del Ioniq tuviese algo que ver con la adquisición de su camioneta. Añadieron que Orsi no estaba al tanto del descuento y que recibió la oferta para comprar la Hyundai Santa Fe a un precio razonable de parte de la automotora el 17 de febrero de 2025.

Ayer miércoles el programa Así nos va informó que Diego Oliva, dueño de la automotora, y Orsi hablaron en diciembre de 2024, mientras coincidieron en Cabo Polonio, tanto sobre la posibilidad de que la empresa ofreciera un vehículo eléctrico para la asunción como de la oferta al mandatario para renovar su camioneta.

Pese a una solicitud de Búsqueda, en Presidencia prefirieron no hacer público un presunto documento del equipo de campaña en el que supuestamente se encuentran los fundamentos para haber elegido el coche Hyundai Ioniq. El diputado colorado Felipe Schipani elevó un pedido de informes al gobierno para conocer los detalles sobre esa decisión.