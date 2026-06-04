El Ministerio del Interior piensa asignar policías permanentes en los clubes para monitorear a barras bravas

En marzo, jerarcas de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior viajaron a Londres, Inglaterra, con dos objetivos principales: conocer modelos de cárceles de máxima seguridad y visitar estadios de fútbol para interiorizarse sobre cómo trabaja el gobierno del Reino Unido frente a la violencia en el deporte.

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En la misión oficial conocieron a una de las máximas autoridades en la materia: Mark Roberts, responsable desde hace más de una década de la Unidad de Policía del Fútbol del Reino Unido (UKFPU, por sus siglas en inglés). Poco más de un mes después, fue el propio Roberts quien viajó a Montevideo , invitado por la Embajada del Reino Unido en Uruguay, para ofrecer en el Ministerio del Interior una conferencia a la que asistieron policías, empresas de seguridad privada, responsables de seguridad de clubes de Primera División e integrantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En la ponencia, Roberts explicó cómo el Reino Unido combatió a los hooligans, que a lo largo de los años 80 se habían convertido en el principal problema del fútbol británico, especialmente en Inglaterra: desmanes en torneos nacionales y europeos de clubes, agresiones entre hinchadas e incidentes en partidos internacionales de la selección inglesa. La violencia desembocó en tragedias como las de Heysel, en 1985, y Hillsborough, en 1989.

De la charla de Roberts y la gestión policial británica sobre la violencia en el fútbol , una medida resultó particularmente atractiva para el gobierno uruguayo: la creación de Dedicated Football Officers (DFO, por su sigla en inglés, “oficiales de policía asignados al fútbol”, en su traducción al español). Efectivos policiales específicamente capacitados para actuar como punto de contacto entre la Policía, el club y los hinchas.

“Ha traído muchas ideas que pueden ser adaptadas, entiendo yo, a nuestro país. Hay una que nos pareció muy interesante que son como referentes de los clubes, son como oficiales de Policía que están de manera permanente con los clubes, trabajando con las hinchadas, con el club, de manera identificada”, valoró Alfredo Clavijo, subdirector administrativo de la Policía Nacional, quien había viajado a Londres en marzo. “No es una acción de inteligencia, sino una coordinación permanente con los clubes para conocer la hinchada y la realidad del club”, aclaró.

A los DFO se los llama informalmente spotters porque una de sus funciones principales es identificar o detectar (“to spot”, en inglés) a hinchas problemáticos dentro de las multitudes. También preparan informes de inteligencia, aunque, como dijo Clavijo, su labor no implica actividades de infiltración ni procedimientos ilegales, sino tareas formales y ajustadas al marco normativo. Otras de sus funciones son desarrollar las estrategias y coordinar los recursos logísticos necesarios para cada partido con el fin de determinar tácticas, niveles de dotación y servicios de apoyo adecuados.

Todo ese trabajo, de carácter estrictamente técnico y policial, se sostiene, además, en un perfil más interpersonal que implica interactuar y vincularse de forma directa con los hinchas —tanto con aquellos no conflictivos como con los potencialmente violentos, incluidos los barras bravas— en partidos, reuniones y a través de redes sociales y servicios de mensajería.

“Existen referentes en la Policía británica que conocen de primera mano, muy bien, a sus hinchadas, los componentes, los comportamientos, si existen comportamientos delictivos o de criminalidad. Porque es importante conocer de primera mano cómo se organizan los espectáculos deportivos en tanto seguridad, en tanto conocimiento de las hinchadas, en tanto conocimiento de aquellos nudos problemáticos que tienen los clubes para que el encuentro deportivo pueda ser desarrollado en forma pacífica, con seguridad. Pasa por una cuestión más de control humano”, explicó la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, quien encabezó la misión por Inglaterra de la que participó Clavijo.

Los spotters, claves para detener la violencia en el fútbol británico

Roberts es jefe de Policía del condado de Cheshire, al noroeste de Inglaterra y, desde 2014, está al frente de la UKFPU, designado por el Consejo Nacional de Jefes de Policía, el organismo que coordina a todos los jefes policiales del Reino Unido. Fue uno de los principales encargados de la seguridad en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Además, asesoró a Brasil, Rusia y Catar en los Mundiales de fútbol de 2014, 2018 y 2022, respectivamente, como cara visible de un modelo país que se convirtió en una referencia global para combatir la violencia en el deporte.

“El Reino Unido cuenta con una experiencia valiosa para compartir. Es una experiencia surgida de éxitos y también de tragedias”, resumió Malcolm Green, embajador británico en Uruguay, al presentar la charla de Roberts en el Ministerio del Interior.

Deporte-Policía Reino Unido-Partido Fútbol Fulham-Premier League Un hincha del Fulham FC, de Inglaterra, conversa con dos oficiales de Policía antes de un partido de su equipo en Londres por la Premier League. Premier League

Tras dejar Montevideo, Roberts respondió el 21 de mayo a la BBC sobre la estrategia policial del Reino Unido para los cerca de 10.000 hinchas de Inglaterra que asistirán al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México, que comenzará el jueves 11 de junio. La consulta fue, justamente, sobre los DFO: el gobierno británico enviará solo tres spotters a Estados Unidos, donde Inglaterra jugará sus tres partidos de fase de grupo.

La razón es que el gobierno de Donald Trump se negó a financiar un mayor despliegue de agentes policiales británicos, como suele ocurrir en los países anfitriones de torneos internacionales de fútbol a los que viajan hinchas de la selección inglesa, considerados entre los más peligrosos del mundo. Como contraste, en el Mundial 2026 habrá 37 DFO menos que en la Eurocopa 2024, cuando Alemania asumió los costos de los spotters británicos.

“Nosotros vemos el beneficio de los spotters, como creo que también lo ven la mayoría de los países europeos, porque nos da la oportunidad de contar con una mayor cobertura de personas muy experimentadas que mantendrán contacto con los aficionados y con la Federación Inglesa de Fútbol”, aseguró Roberts. “Si hubiera más personal, podríamos intentar reducir el riesgo y facilitar un poco las cosas para todos, pero es lo que hay y, claramente, haremos lo mejor posible con los recursos que despleguemos”, añadió.

Los DFO son definidos como “agentes especialmente entrenados que actúan como puente entre la Policía, los clubes de fútbol y los hinchas”, de acuerdo a un sitio oficial de reclutamiento de la Thames Valley Police, una de las fuerzas policiales territoriales del Reino Unido, que opera en los condados de Berkshire, Buckinghamshire y Oxfordshire, al oeste de Londres.

Deporte-Hinchas Peñarol-Tribuna Ámsterdam-Entrada Policías-Mazzarovich-adhoc Hinchas de Peñarol en la tribuna Ámsterdam del Estadio Centenario, previo a un partido disputado en 2026. Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

Los spotters actúan ante emergencias médicas, realizan búsquedas de objetos prohibidos en los estadios (bengalas o alcohol en zonas restringidas, por ejemplo), hacen arrestos, monitorean con cámaras y recopilan evidencia para solicitar a la Justicia órdenes de exclusión judicial o para otorgar esa potestad a los clubes, en el mecanismo conocido en Uruguay como lista negra, que impide el ingreso a un espectáculo deportivo.

Pero su rol se trata sobre todo de intermediación, inteligencia, organización y estrategia.

“Construyen relaciones y ayudan a prevenir problemas antes de que ocurran. Están ahí para escuchar, generar confianza y ser una cara conocida, no solo un uniforme. No se enfocan solo en los hinchas de alto riesgo; trabajan con toda la base de aficionados para promover la seguridad y el entendimiento en general”, sostiene la página de la Thames Valley Police, que enumera las características buscadas por la Policía del Reino Unido para este trabajo: experiencia en operaciones de fútbol y comportamiento de los aficionados, conocimiento profundo del club y estadio asignados, manejo de inteligencia y operaciones encubiertas, y “excelentes habilidades de comunicación para desenvolverse incluso en situaciones de tensión”.

En Uruguay, este tipo de función no existe. La Policía Nacional creó una dirección especializada en el deporte y tiene agentes que dialogan semanalmente con directivos de la AUF, Nacional y Peñarol, pero no destinados de forma permanente a trabajar en esos lugares para estar al tanto de su actividad diaria y de la de sus hinchas.

“Inglaterra se transformó en una referencia mundial y nosotros queremos transformarnos en la referencia de América. Es una oportunidad para seguir mejorando y para tomar esas ideas y poderlas adaptar a nuestra realidad para mitigar, controlar y disminuir los niveles de violencia que a veces se dan, principalmente en torno al fútbol”, concluyó Clavijo.