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    Murió el Indio Solari, leyenda del rock argentino

    El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció este viernes a los 77 años en su casa. Padecía Parkinson y estaba retirado de los escenarios desde 2017

    Indio Solari AFP

    FOTO

    AFP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Murió el Indio Solari, una de las figuras más importantes de la historia del rock argentino.

    Carlos Alberto Solari falleció este viernes a los 77 años en su casa ubicada en el barrio de Parque Leloir, en Buenos Aires, acompañado por su familia, según informaron medios argentinos.

    El músico padecía Parkinson desde hacía varios años y se había despedido de los escenarios en 2017. Aun así, mantuvo actividad artística y una fuerte presencia entre sus seguidores hasta sus últimos días.

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    Como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, marcó a varias generaciones y construyó un fenómeno popular sin precedentes en el mundo. Tras la separación de la banda, continuó su carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y siguió convocando multitudes.

    Autor de clásicos como "Ji ji ji", Solari dejó una huella profunda en la música argentina.

    Embed - Ji Ji Ji - Estadio Único de La Plata - Indio en Concierto [2008] Full HD

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