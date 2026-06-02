Colombia: empieza una campaña más agresiva tras el sorpresivo resultado de De la Espriella

En Colombia, los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del domingo siguen causando un gran revuelo. El liderazgo de la extrema derecha ha generado confusión e iniciado una nueva campaña electoral más agresiva y directa

El candidato a la Presidencia de Colombia del partido Pacto Histórico Iván Cepeda llega para participar durante una rueda de prensa este lunes 1 de junio de 2026, en Bogotá (Colombia).

El abogado millonario Abelardo de la Espriella sorprendió al imponerse, el domingo 31 de mayo de 2026, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas con más del 43 % de los votos frente al 41 % del favorito Iván Cepeda.

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Una candidata que quedó en tercer lugar (7 %), Paloma Valencia, conservadora respaldada por el expresidente Álvaro Uribe, dio su apoyo a Espriella. Una parte de los colombianos y colombianas está confundida. Muchos se sienten perdidos.

Embed - Colombia: Iván Cepeda listo para ir a debates; De la Espriella exige reconocimiento de resultados

“Elegir a un Trump colombiano” Al despertarse este lunes, el resultado de la extrema derecha estaba en boca de todos. Juan Camilo Toro, administrador de empresas, está decidido a votar por el delfín del presidente Petro, el candidato Iván Cepeda, quien hace campaña para continuar un proceso de paz con los grupos armados y para ampliar los programas sociales:

“Es como si, en realidad, la gente no escuchara o no supiera realmente quién es De la Espriella. Si en algún momento pensé que en Estados Unidos Trump ganara me pareciera ridículo, sería lo mismo si yo votara por De la Espriella en Colombia. Sería como un Trump colombiano, una persona errática, demasiado egocéntrica y que hace lo que le da la gana con el país. Va muy en contra de lo que pienso”.