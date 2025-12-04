  • Cotizaciones
    jueves 04 de diciembre de 2025

    Bonos Globales en dólares con precios osciantes, emitió HSBC y coloca Conaprole

    Acercándose el final del año, para diciembre está programada la clásica salida al mercado de las obligaciones del programa Conahorro y dos series de Notas del Tesoro por parte del Ministerio de Economía

    Sede del Ministerio de Economía.

    Sede del Ministerio de Economía.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Pese al repunte en su precio en las últimas jornadas del mes, los Bonos Globales en dólares se desvalorizaron en el transcurso de noviembre. En los primeros días de diciembre registraron un nuevo descenso en sus precios, aunque se alternó ayer miércoles 3 una suba, según el índice de Búsqueda.

    Por fuera de los papeles de deuda pública, casi en el cierre del año el mercado bursátil local está incorporando algunos nuevos títulos privados.

