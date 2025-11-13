  • Cotizaciones
    Empresa logística PTP Group tramita emisión de deuda con el régimen simplificado

    El holding de capitales argentinos quedó inscripto en los registros del Banco Central del Uruguay

    Plataforma logística de PTP en el Puerto de Montevideo.

    Plataforma logística de PTP en el Puerto de Montevideo.

    FOTO

    Sitio web de PTP
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Banco Central (BCU) aceptó la solicitud de la empresa PTP Group S.A. para ser inscripta en el Registro de Emisores de Valores de Oferta Pública en Régimen Simplificado, una modalidad que flexibilizó los requisitos para colocar deuda a través de las bolsas locales.

    La inscripción fue aprobada por la Superintendencia de Servicios Financieros el miércoles 5 e informada por el BCU al día siguiente.

    Búsqueda intentó contactarse con representantes de PTP Group, pero no tuvo respuestas.

    Según la página web de la empresa, desde 2019 PTP Group cuenta con permiso de operación como plataforma logística en el Puerto de Montevideo y también presta servicios en la terminal portuaria de Nueva Palmira, cabecera de la hidrovía Paraná–Paraguay.

    En 2021, este holding de capitales argentinos le presentó al entonces presidente Luis Lacalle Pou un proyecto de “complejo portuario multipropósito” en Punta Arenal, en Soriano.

    Tres años después, el entonces senador frenteamplista Charles Carrera realizó un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas luego de conocer la solicitud de PTP Group de hacerse de la concesión otorgada a la empresa Lobraus para operar en el Puerto de Montevideo, ya que le había comprado deuda a esta última en forma de obligaciones negociables. En ese momento, el legislador y el periodista Eduardo Preve, de M24, aseguraron que la empresa argentina estaba “siendo investigada por crimen organizado y lavado de activos en Argentina y Paraguay”. Diversos medios de prensa regionales aseveran dichos vínculos.

    Bonos y calificaciones

    En la última semana, se divulgaron nuevas calificaciones crediticias de varios papeles que operan en la Bolsa de Montevideo.

    La oficina local de la agencia Moody's mantuvo la nota de “A-.uy” para Industria Sulfúrica S.A. (Isusa) y la calificación “AAA.uy” para el fideicomiso Línea Cierre del Anillo de Transmisión de 500 KV Tacuarembó–Salto.

    La calificadora Care también mantuvo la nota “BBB.uy” para los certificados de participación de Tierras Irrigadas.

    Por otro lado, los precios de los Bonos Globales en dólares tuvieron una recuperación en los últimos días, según el índice de Búsqueda.

