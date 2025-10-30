UTE planifica repetir sus emisiones para pequeños ahorristas y con destino a parques solares

La intención es que “la gente se apropie de esa política” y “la internalice”, sostuvo la ministra de Industria, Energía y Minería

El primer parque solar fotovoltaico de UTE en Punta del Tigre, en San José.

En el acto conmemorativo de los 113 años de la creación de UTE, su directorio anunció el interés por sumar instrumentos de financiación de proyectos de inversión donde “la ciudadanía pueda participar”.

El martes 21, la presidenta del ente, Andrea Cabrera, dijo que la nueva administración está “estudiando alternativas” para que las personas físicas puedan invertir en UTE con montos relativamente bajos. Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería, agregó que la empresa de energía estatal “fue pionera” en la materia y que ese tipo de oportunidades cumplen como función social que “la gente se apropie de esa política” y “la internalice”.

“Estamos mirando las inversiones ya de cara al 2035, 2050. Ver cómo crece la demanda pero también ver las inversiones que se han dejado de hacer y que necesitamos”, declaró a Búsqueda el director José Luis Pereira.

El principal objetivo de futuras emisiones minoristas —“acciones o eventualmente obligaciones negociables de poco monto”, mínimo para el inversor— será desarrollar proyectos de energía fotovoltaica, que en términos de complementariedad energética “es lo que Uruguay está requiriendo”, anotó el jerarca.

Además de contemplar eventuales aumentos de la demanda, ampliar la generación de energía solar va “muy atado” con inversiones necesarias en las formas de transmisión, especialmente ante “falta de inversión en algunas redes” que “no necesariamente tienen la capacidad para soportar la energía que se produce”, explicó Pereira.