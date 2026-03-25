Semana de Turismo: dónde comer en cada departamento de Uruguay

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En el corazón de una mina de amatistas, a 15 metros bajo tierra, el restaurante subterráneo de Safari Minero propone una de las experiencias más singulares del país. Entre paredes de roca formadas hace millones de años, la propuesta combina recorrido guiado por galerías reales —donde se conoce el proceso de extracción de ágatas y amatistas— con un almuerzo que pone en valor la gastronomía regional del norte uruguayo. El entorno, de fuerte impronta geológica y patrimonial, suma una dimensión sensorial que transforma la comida en algo más que una simple pausa. La experiencia se realiza con reserva previa.

Precisión, fuego y caviar En Montevideo, el chef español Rafa Zafra sorprendió por su precisión técnica y su uso del caviar

Dónde comer en el este Cuatro nuevas opciones gastronómicas en Punta del Este para probar este verano

La Bolsa, Artigas (a 60 km de la ciudad). Paseos guiados todos los días de 6 a 18 h. Almuerzos del 30/03 al 04/04 con agenda previa ($ 1.250 por persona). Reservas: 092 249 505. Web: safariminero.com. Instagram: @safari.minero

En plena campaña de Canelones, Cabaña La Mansedumbre propone un banquete largo y generoso, pensado para entregarse sin apuro. Detrás del proyecto están Fredy Hernández —criador de cabras y apasionado del fuego— y Silvana Dotta, dedicada a la panificación y los postres, quienes presentan ambiciosos menús de ocho pasos que pueden incluir embutidos, escabeches, pamplonas, cordero al horno de barro y platos con jabalí, entre otras opciones. Con filosofía de kilómetro cero, todo se cocina con producto local, de estación y orgánico, y se sirve en mesas compartidas que invitan a la charla. La propuesta incluye agua con o sin gas, vinos nacionales y aguas saborizadas, además de opciones para vegetarianos, veganos y celíacos. Con reserva previa (mínimo un día de anticipación), la experiencia invita a disfrutar de una mesa hogareña que se estira durante la tarde en largas sobremesas.

Ruta 6 km 38,800, Sauce, Canelones (a 1,5 km de la ruta). Abierto todos los días para almuerzo a las 13 h. Precio fijo menú de ocho pasos: $ 2.250 por persona (menores con tarifa diferencial). Reservas: 099 390 054. Instagram: @la_mansedumbre

Cerro Largo

Cerro largo - la rural melo La Rural Melo.

Clásico familiar - La Rural

En La Rural, la propuesta combina tradición y espíritu familiar en un espacio que desde hace más de 20 años forma parte de la vida cotidiana de Melo. Con un ambiente cálido, espacio de juegos para niños y servicio de almuerzo, merienda y cena, el restaurante despliega una carta amplia que recorre pastas artesanales, parrilla, minutas y pizzas, junto con una propuesta de pescados y mariscos que se potencia especialmente en Semana de Turismo. La experiencia se completa con cafetería y un marcado énfasis en los postres artesanales, uno de los sellos distintivos de la casa.

Justino Muniz 703, Melo, Cerro Largo. Abierto de jueves a domingo de 10.30 a la medianoche. Precio promedio por persona: $ 1.000. Reservas: 4642 9956 y 092 432 385. Instagram: @laruralmelo

Colonia

Las Liebres3 Las Liebres.

Cocina de huerta y fuego lento - Las Liebres

A pocos minutos del centro de Colonia del Sacramento, Las Liebres propone una experiencia en la que la cocina casera se reivindica como manifiesto cultural. En un entorno natural cuidado al detalle, la propuesta gira en torno a platos elaborados con materias primas propias o de pequeños productores del departamento, en diálogo directo con una huerta orgánica certificada que define gran parte de la carta. El fuego de leña, pan recién horneado y una cocina sabrosa marcan el pulso de una mesa que invita a quedarse. Al frente está el chef Germán Haller, oriundo de Nueva Helvecia, quien interpreta en almuerzos y cenas recetas de raíz familiar con impronta contemporánea. Entre los destacados aparecen los malfatti y la pascualina, acompañados por vinos de marca propia —y próximamente de viñedos propios— en una propuesta que también incluye la posibilidad de sumarse a visitas guiadas por la huerta y degustación de vinos.

Armonía Sommers 1150, Colonia del Sacramento (a 7 minutos del Centro y 3 de la plaza de Toros). Abierto todos los días de 11 a 23 h. Reservas: 096 112 660. Instagram: @lasliebrescolonia. Visitas guiadas y degustación de vinos: US$ 45 por persona.

Durazno

pan y vino Pan y Vino.

Nueva etapa de un locatario - Pan y Vino

En Pan y Vino, un clásico de la ciudad con 25 años de historia, la reciente mudanza a una casona antigua restaurada marca el inicio de una nueva etapa sin perder identidad. Ubicado en el casco histórico, frente a la plaza Independencia y junto al museo Rivera, el espacio suma encanto patrimonial a una propuesta de cocina de estación que renueva sus sugerencias cada 15 días. La parrilla sigue siendo protagonista, con cortes como bife ancho, entraña, bife angosto o vacío, acompañada por platos como risotto de cordero con hongos, mientras que para Semana de Turismo incorporan una selección especial de pescados y mariscos, entre ellos, abadejo. Con vinos nacionales e internacionales y una barra de tragos, invita tanto al almuerzo como a la cena.

Manuel Oribe 765, Durazno. Abierto de martes a domingo de 12 a 15.30 y de 20 a 0 h. Precio promedio por persona: $ 750. Reservas: 4362 8561 y 098 847 906. Instagram: @panyvinodurazno

Flores

Complejo turistico Flores Complejo Turístico Flores.

Como en casa, pero en el campo - Complejo turístico Flores

Conocido como alojamiento campestre, este complejo turístico cuenta con un amplio restaurante inmerso en la naturaleza, al que se puede ir a almorzar, merendar o cenar. La comida es 100% casera y muchos platos incluyen productos orgánicos cultivados en el propio departamento de Flores. Durante la Semana de Turismo, el lugar trabaja con parrilla y comida criolla, con una mesa buffet con diferentes platos y ensaladas. Por fuera de la parrilla, la sopa de calabaza y los sorrentinos son algunos de los platos más elegidos. El consumo en el restaurante habilita a los comensales a recorrer todo el complejo, disfrutar del parque de juegos, la piscina exterior y el contacto con animales sin costo extra.

Ruta 3 km 201, Flores. Abierto todos los días en tres horarios: almuerzos de 12.00 a 14.30, meriendas de 16.00 a 18.30 y cenas de 20.00 a 22.30 h. Precio promedio por persona (incluye postre y agua): $ 850. Menores hasta 2 años no pagan, y entre 3 y 10 años pagan el 50%. Reservas: 097 739 608. Instagram: @complejoturisticoflores

Florida

Estancia hosteria el ceibo3 Estancia Hostería El Ceibo.

El equilibrio perfecto - Estancia Hostería El Ceibo

En El Ceibo, el turismo rural se vive con la autenticidad de quienes lo practican desde hace más de 30 años. En este casco histórico a 16 km de la ciudad, la propuesta gira en torno a una cocina casera y abundante, con platos reconfortantes, como tortas fritas, pucheros o lengua a la vinagreta, que se adaptan a los visitantes, a sus gustos y a los productos de la zona, en un formato de menú completo que varía según el día. La experiencia se completa con actividades como caminatas o cabalgatas, pensadas para disfrutar sin apuro. La estancia trabaja exclusivamente con reserva previa, no recibe público de paso, por lo que se recomienda coordinar con al menos un día de anticipación.

Camino La Macana y San Gerónimo, a 16 km de la ciudad de Florida. Cerrado solo en Navidad y Año Nuevo. Con reserva previa: 099 125 761 y 099 097 929. Instagram: @estanciaelceibo

Lavalleja

La mia cucina4 La Mia Cucina

Ayurvédica y mediterránea - La Mia Cucina

A 100 metros del Baño de la India en Villa Serrana, junto al Octógono Om Shanti­, La Mia Cucina invita a una experiencia gastronómica para todos los sentidos. Su propuesta se divide en dos cocinas: la primera, que acompaña al emprendimiento desde sus inicios, es la vegana, vegetariana y ayurvédica. En ella destacan dos platos indios: el kadai paneer (curry de vegetales a partir de leche de castaña de cajú, tomates cherri, morrón rojo, ricota y hongos, acompañado de arroz integral saborizado con pasta de ajo y ghee); y el aloo paratha (dos piezas planas de harina blanca rellenas de papa, cebolla roja y jengibre, con chutney agridulce de tomate). La cocina que complementa la propuesta es la mediterránea, en la que sobresale el cordero en distintas variantes y el salmón grillado con papas rellenas. También disponen de opciones sin gluten. De postre, se recomienda el raw de dátiles y frutos rojos con ganache de boniato y cobertura de frutas. Para beber, la mejor compañera es la kombucha.

Aruera 30000, Villa Serrana, Lavalleja. Abierto todas las noches de Semana de Turismo, de 20 a 23 h; de día, de lunes a miércoles de 12 a 16; y de jueves a domingo de 10 a 17.30 h. Precio promedio de los platos: $ 700. Con reserva previa al 095 501 808. Instagram:@lamiacucina.uy

Maldonado

La Casita de Chocolate1 La Casita de Chocolate.

Chocolate y mucho más - La Casita de Chocolate

Entrando al pueblo, esta chocolatería y pastelería instalada en una rústica casa de barro con un hermoso jardín ha extendido su propuesta gastronómica a almuerzos y brunchs. Pastas rellenas (con opción sin gluten) como raviolones de osobuco, ensaladas y boniato asado son las estrellas de su carta, aunque se recomienda prestar atención a las sugerencias del día. Sin embargo, el fuerte sigue siendo la merienda (también el desayuno), con especialidades en bollería y tortas, como la de chocolate, naranja y romero. La bombonería se destaca por los rellenos artesanales: lavanda, naranja y romero, frambuesas, entre muchos otros gustos.

Pueblo Edén, ruta 12, km 30, Maldonado. Abierto de lunes a viernes de 10 a 19.30, sábado y domingo hasta las 20 horas. Merienda para dos: $ 1.250. Consultas y reservas: 099 228 925 Instagram: @lacasitadechocolateeden

Montevideo

bodega santa rosa 2 Bodega Santa Rosa.

Tradición centenaria entre copas - Bodega Santa Rosa

Visitar Bodega Santa Rosa es combinar historia, vino y gastronomía en un entorno que conserva el pulso de fines del siglo XIX, a 25 minutos del centro de la ciudad. Fundada en 1898, la bodega invita a un recorrido con paradas en el tanque de concreto de 1920, la cava subterránea y la mayor colección de toneles de roble del país, y culmina en un almuerzo de tres pasos acompañado por vinos gran reserva de la casa. La propuesta gastronómica incluye entradas como provolone al horno con tomates confitados o ensalada de langostinos; principales como medallón de lomo con cremoso de zapallo y verduras grilladas, pollo con salsa de champiñones y boniato o sorrentinos con salsas tradicionales; y un cierre bien local con flan y dulce de leche.

César Mayo Gutiérrez 2211, Colón, Montevideo. Abierto de lunes a jueves de 10 a 16 h. Tour guiado, degustación de siete vinos gran reserva y almuerzo en tres pasos: US$ 75 por persona. Reservas: 097 496 777. Instagram: @santarosaenoturismo

Paysandú

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Espíritu cervecero del litoral - Bimba Brüder

Desde hace 12 años, la tradición cervecera de Paysandú encontró una nueva expresión artesanal con Bimba Brüder. Nacido como un proyecto entre dos hermanos y un primo, este emprendimiento que comenzó de forma casera se consolidó como referente local con siete estilos propios —desde Blonde Ale y Scottish Ale hasta una IPA— y una identidad que dialoga con la historia cervecera de la ciudad. Su bar homónimo de avenida Salto integra la planta de producción, el bar y la propuesta gastronómica y desde hace casi un año la heladería artesanal La Chila Vioja, nuevo emprendimiento del trío. Con distribución nacional, Bimba Brüder reafirma el crecimiento del movimiento cervecero en el interior y se posiciona como punto de encuentro para quienes buscan sabores locales con impronta contemporánea.

Av. Salto 953, Paysandú. Abierto todos los días de Turismo. Cervecería de 19.30 a 3 h. Heladería de 17 a 0 h. Tel.: 098 324 721. Instagram: @bimba_bruder

Río Negro

el-rancho young2 copia El Rancho.

Punto de encuentro y de sabores típicos - El Rancho de Young

Este emblemático y tradicional restaurante es una parada obligatoria para los viajeros, pero también un punto de encuentro típico para las familias y grandes grupos de amigos. El Rancho de Young es conocido principalmente por su propuesta de espeto corrido, que incluye plato frío, plato caliente, parrilla, postres y helados. Pero también ofrece menú a la carta, con platos típicos de la gastronomía uruguaya, como minutas, carnes, pastas caseras y pescados, lo más valorado por los visitantes.

Ruta 3, General José Artigas 309, esq. Wilson Ferreira Aldunate, Young, Río Negro. Abierto de lunes a sábados de 11.30 a 15 h y de 19.30 a 0 h. Domingos de 11.30 a 15.30 h. Precio promedio por persona: $ 970. Reservas: 4567 2991. Instagram: @elranchodeyoung

Rivera

Bodega Cerro Chapeu4 Bodega Cerro Chapeu.

Cocina en la frontera - Bodega Cerro Chapeu

En Cerro Chapeu, vino y gastronomía dialogan con la identidad de frontera. Esta bodega familiar, con viñedos desde 1975, propone degustaciones en su mirador acompañadas por empanadas, quesos y mermeladas de estación, y suma el ciclo Cocina en la Línea, que el 4 de abril presenta un almuerzo a cargo del chef Marcelo Schambeck, de Capincho Restaurante en Porto Alegre, con una propuesta de cocina sulista que integra influencias de Brasil, Uruguay y Argentina. La iniciativa aporta nuevas miradas a la escena riverense y consolida a la bodega como punto de encuentro entre el vino nacional y la cocina sudamericana.

Camino de la Línea Divisoria, paraje Cerro Chapeu, a 12 km de la ciudad de Rivera. Mirador abierto de jueves a domingo, visitas a las 14 h y el sábado también a las 10 h con degustaciones. El viernes 4 de abril Cocina en la Línea(con Capincho Restaurante de Porto Alegre) de 11 a 15 h. Precio: $ 3.750 por persona. Reservas a través de la web cerrochapeu.com Instagram: @bodegacerrochapeu

Rocha

Rocha Chez Silvia Chez Silvia.

Cocina personalizada - Chez Silvia

En este increíble paraje frente al océano, el concepto es muy simple. Siguiendo el estilo francés table d’hôte, se propone al comensal (con reserva anticipada) un menú personalizado en función de los productos locales, del día, y de sus restricciones alimentarias. La experiencia es como comer en la casa de Silvia y Horacio, quienes desde hace 16 años cocinan juntos para las visitas con los productos que el entorno les da: camarones, almejas, pesca, verduras y quesos de productores locales, aceite de oliva de Rocha, vinos uruguayos. El menú, de dos a cuatro pasos, varía entre 1.100 (tapeo y plato principal) y 2.400 pesos por persona, aunque pueden proponer un costo en función del producto.

Ruta 10, km 256. Oceanía del Polonio. Rocha. Al mediodía y noche, el horario lo pone el cliente. Solo con reserva previa: [email protected]. Tel.: 4470 5692 y 099 675564. Instagram: @chezsilviasuite

Salto

Salto - Basalto Basalto.

Café de especialidad y snack club - Basalto Coffee Club

Basalto Coffee Club es una apuesta por llevar la lógica de la cafetería de especialidad a Salto, con una estética cuidada y una intención bien contemporánea en lo operativo, como la novedad del Snack Club by Basalto (máquinas expendedoras de café por toda la ciudad). Su plato estrella es el tostón de palta en pan de masa madre, con queso crema y huevo mollet.

Rivera 690, Salto. Abierto en Turismo martes y miércoles de 7 a 11.30 h y sábado de 9 a 12 h; en la tarde, de martes a viernes de 16 a 20.30 h y sábado y domingo de 16.30 a 20.30 h. Precio promedio por persona: $ 600. Instagram: @basaltocoffeecl

San José

Apartao San Jose Apartao.

Parada obligada - Apartao Café

En la Estación Mal Abrigo, declarada Patrimonio Histórico Nacional, funciona Apartao Café, un espacio que abre de jueves a domingo y ofrece almuerzos y meriendas desde las 11 hasta la caída del sol.

Según sus dueños, que también gestionan la cafetería del Teatro Macció, pese a “estar en medio del campo”, apuestan por el café de especialidad y una propuesta basada en productos frescos, con una impronta artesanal. Durante Semana de Turismo habrá horario extendido y una propuesta especial el viernes 3: un fogón con fondue de quesos de la zona, acompañado de pan de campo.

General José Gervasio Artigas esq. Aparicio Saravia. Precio promedio por persona del almuerzo: $ 400. Tel: 099 052 433 Instagram: @apartao_cafe

Soriano

Soriano Caramora Caramora.

Parrilla tradicional - Caramora

En esta esquina de Dolores la parrilla es protagonista. Los platos vienen servidos con generosidad y las estrellas de la casa son el bife ancho con chimichurri y papas en dominó, y la entraña fina con salsa de pimientos asados y papines a la provenzal. De postre, no hay como el flan casero.

Tomás Gomensoro y Varela, Dolores, Soriano. Abierto de martes a viernes para almuerzo y cena: desde las 12 a las 15.30 h y de 20 a 0 h. Los sábados solo de noche, de 20 a 1, y los domingo al mediodía, de 12 a 15.30. Precio promedio por persona, por plato: $ 850. Se recomienda reservar: 4534 2115. Instagram: @caramorarestaurant

Tacuarembó

El Roble5 El Roble.

Cocina de arraigo - El Roble

Haciendo honor a su lema, “Cocina uruguaya de arraigo”, el restaurante, ubicado junto a las letras del balneario Iporá, se caracteriza por sus cazuelas, comidas estofadas y carnes con cocciones largas. El plato insignia de El Roble es el osobuco braseado con salsa de vino tinto, y el Viernes Santo la carta comprenderá opciones con pescados y mariscos.

Si el antojo es de papas fritas, hay que saber que son caseras, y si es de pastas, es bueno enterarse de que son de elaboración propia, lo mismo que el pan, hecho en el lugar y en el momento. Los postres también van a lo nativo. En estos días se puede probar el membrillo en almíbar, aprovechando la estación.

Parador Lago de la Juventud (balneario Iporá), Tacuarembó. Abierto los martes de 18 a 0 h, y de miércoles a domingo de 10 a 0 h. Precios por plato por persona: entre $ 350 y $ 700. Con reserva previa: 099 692 829 Instagram: @restauranteelroble_

Treinta y Tres

manifiesto Manifiesto.

Cocina artesanal - Manifiesto

La propuesta de Manifiesto pone en valor la cocina casera y sabrosa, de esas que remiten a los clásicos de siempre. Con un enfoque artesanal, la carta recorre desde una lasaña hecha como en casa hasta cortes de carne bien ejecutados, como el bife ancho con reducción de vino tinto y verduras asadas, uno de los más elegidos, y una entraña a la uruguaya que reafirma el ADN local. Se suman opciones de pollo, pescado, pizzas y pastas en una propuesta pensada para compartir en familia, con amigos o incluso en la calma de una mesa para uno. Un espacio cercano, bello, y sin pretensiones, donde el foco está puesto en el sabor.

Manuel Freite 1286, Treinta y Tres. Abierto de jueves a sábado por la noche y domingos al mediodía. Instagram: @manifiesto_33