    jueves 12 de marzo de 2026

    BPS proyecta que, como porcentaje del PIB, gastará el doble en pensiones no contributivas en el 2100

    Por las mejoras proyectadas en la tasa de mortalidad y esperanza de vida, a largo plazo la proporción de pensiones por vejez crecerá repecto a las de invalidez

    Sede del BPS. 

    Sede del BPS. 

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Tanto por el envejecimiento poblacional como por, en menor medida, la incorporación de nuevos beneficiarios en la reforma del 2023 a partir de la Ley del nuevo Sistema Previsional Común (20.130), el Banco de Previsión Social (BPS) sabe que le esperan aumentos considerables en la cantidad de prestaciones a pagar a mediano y largo plazo.

    El organismo actualiza periódicamente sus proyecciones. Durante la etapa de recopilación de insumos del Diálogo Social impulsado por el actual gobierno, que decantará en poco tiempo en un documento con propuestas para nuevas reformas, compartió diversas informaciones actuariales que dieron cuenta, por ejemplo, de que la población de pasivos aumentará un 27% entre 2030 y 2080, para lo cual se requerirá para ese entonces un gasto anual equivalente a 10,56% del Producto Interno Bruto (PIB).

    Presidenta del BPS Jimena Pardo en su oficina en Montevideo.
    El martes 10, el BPS publicó nuevas proyecciones financieras del sistema previsional elaboradas por su Asesoría General en Seguridad Social. Uno de los documentos se refirió únicamente al pilar no contributivo, compuesto mayoritariamente por pensionistas por vejez e invalidez (sin considerar jubilaciones comunes). Los beneficiarios de esas prestaciones son todos los habitantes que “carezcan de recursos para subvenir a sus necesidades vitales” y “estén incapacitados en forma absoluta para todo trabajo remunerado” (Ley 16.713), así como quienes, en la misma situación de carencia y sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, tengan al menos 70 años y “se hayan dedicado al menos durante siete años al cuidado directo no remunerado de hijos, padres, nietos o hermanos” (Ley 20.130).

    Proyecciones

    En términos monetarios y con respecto a la totalidad del pilar no contributivo de la seguridad social, el BPS proyecta que el monto de egresos del sistema será de US$ 685 millones en 2050 (calculado al tipo de cambio promedio del 2024, de $ 40,21), un incremento 61,3% respecto al 2024, año base del estudio. La cifra continuará creciendo hasta llegar al pico de US$ 753 en 2070, y en los años posteriores tenderá a decrecer. Como porcentaje del PIB, estos egresos se duplicarán para el 2100 —final del período analizado— y pasarán de 0,54% en 2024 a 1,04%.

    A mediano plazo, considerando los años entre el 2030 y el 2050, el número total de pensionistas por vejez e invalidez se agrandará un 38,1%, al alcanzar a 154.951 beneficiarios. Ese aumento se dará en ambos conceptos, pero mientras que las pensiones por invalidez crecerán casi 60% para luego estabilizarse en el largo plazo, las de vejez se incrementarán de manera sostenida —28,8% para 2050—, y más allá de esa fecha.

    En el largo plazo, la totalidad de pensionistas aumentará hasta el 2073. A partir de entonces, la tendencia se revertirá de forma gradual y retornará a las cifras estimadas para el 2050. La cantidad de beneficiarios solamente por vejez en el 2080 será un 176% mayor respecto al 2024. Así se llegaría al 2100 con un total de 145.691 pensionistas no contributivos, con las pensiones por invalidez disminuyendo casi cinco veces más rápido que las de por vejez.

    “Esto se explica mayormente por las dinámicas demográficas a largo plazo, que supondrían un descenso de la población en general, pero un aumento en el grupo de 70 años o más (potenciales beneficiarios de la pensión vejez) hasta 2088 inclusive (...). Crece el número de beneficiarios en los tramos de mayor edad y disminuye en los de menor edad”, describió el informe.

    Agrega que mientras que el aumento en la cantidad de personas con pensión por invalidez se explicará por una mejora en las tasas de mortalidad que extenderán el tiempo de goce de la prestación, en el caso de las pensiones por vejez se suma a lo anterior “el mayor incremento esperado de la población de 70 años o más, la introducción de nuevos beneficios establecidos en la Ley 20.130 asociados al cuidado, así como también a la flexibilización de los requisitos de ingreso”.

    Por sexo, en 2024 los hombres representaron el 54,7% de las prestaciones por validez. Según las proyecciones del BPS, para el 2100 serán 61,1% del total, dado que se espera que las ganancias previstas en la esperanza de vida sean mayores entre los hombres. Ese último factor tendrá el mismo efecto en las pensiones por vejez, con lo que se reduciría la participación de las mujeres.

    “En pensión vejez se observa una preeminencia del sexo femenino, mientras que en invalidez ocurre lo contrario; y en ambos casos, se verificaría una masculinización creciente con el tiempo”, resumieron los servicios del BPS.

    Canciller Mario Lubetkin.
