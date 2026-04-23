Créditos, demanda laboral, pobreza, inflación mayorista y consumo en Uruguay en números

A fin de marzo pasado, los créditos otorgados por el sistema bancario totalizaron US$ 28.093 millones, una baja de US$ 90 millones en comparación con diciembre.

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La evolución fue despareja por banco, con una cantidad similar entre los que tuvieron aumentos y los que vieron decrecer su cartera. La mayor suba —de US$ 60 millones— la tuvo el estatal Banco República.

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En marzo se publicaron 6.843 oportunidades de empleo en los portales y medios digitales de búsqueda laboral relevados por Advice, una disminución de 7,9% frente al mismo mes de 2025.

Sin embargo, la consultora destacó que esa cantidad fue un 8,2% mayor en comparación con febrero, la primera variación positiva después de tres meses de descenso estacional de la demanda laboral durante el verano.

16,6%

El año pasado, un 16,6% de los habitantes del país eran pobres en la medición por ingresos elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

Eso se compara con un nivel de pobreza por personas que se ubicó en 17,3% de las personas en 2024.

1,24%

El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales aumentó 1,24% en marzo, respecto del mes anterior. Esa suba obedeció tanto al encarecimiento (1,18%) de las mercaderías destinadas al mercado interno —“plaza”— como las de exportación (1,34%).

Sin embargo, la inflación mayorista de bienes nacionales se ubicó un 1,59% por debajo de su nivel de marzo de 2025.

3,8%

En marzo, la facturación —ventas en valor— de la canasta de alimentos, bebidas, cuidado personal y limpieza que releva Scanntech para monitorear la actividad comercial y el consumo registró un crecimiento de 3,8% en comparación con igual mes de 2025. En volumen —unidades, kilogramos y litros— el aumento fue más moderado, de un 2,6%.

El estudio abarca un panel seleccionado de más de 7.000 puntos de venta conectados en todo el país.