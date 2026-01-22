Los bancos en 2025: más créditos y depósitos, pero menores ganancias y uno con pérdidas

En un 2025 en el cual la actividad económica mostró una desaceleración —sobre todo en el segundo semestre—, hubo algunas discusiones tributarias en el contexto del cambio de gobierno y se inició una reversión de las tasas de interés internacionales, creció el negocio más tradicional de los bancos: aumentaron tanto los créditos otorgados como los depósitos netos captados. Sin embargo, la mayoría de las instituciones tuvieron resultados similares o algo peores a los del ejercicio anterior, calculados en dólares.

Eso analizó Búsqueda a partir de datos al cierre de diciembre publicados el viernes 16 por el Banco Central (BCU); no se difundió información del Banco Hipotecario (BHU), lo que impide extraer conclusiones para el conjunto del sistema bancario. Si bien las estadísticas se divulgan en pesos, las cifras —que son muy abultadas— fueron convertidas a dólares para facilitar su análisis y comparabilidad.

De cara al nuevo año —que está comenzando con un testeo de un horario matutino de atención al público en varias entidades privadas y algunos conflictos laborales—, las instituciones en general proyectan un panorama favorable.

La actividad típica de los bancos consiste en captar dinero del público y prestarlo a otros clientes, con lo que obtienen una ganancia por el diferencial de tasas. Ese segmento de negocio creció en 2025.

En depósitos del sector no financiero —empresas y particulares—, el sistema bancario cerró 2025 con un aumento cercano al 11% respecto a diciembre de 2024, medido en dólares. El stock en el Banco República (BROU) y los nueve privados totalizó US$ 26.814 millones.

El BROU tiene la mayor parte de los depósitos del sistema (US$ 21.395 millones a fin del año pasado); crecieron cerca de 11% frente al cierre del 2024.

Entre los bancos privados, el crecimiento fue casi generalizado. Itaú y Santander lideraron la captación neta, con incrementos de 12,6% y 12,5%, respectivamente. En cambio, Citibank tuvo retiros netos (de algo más de 10%) y en la filial del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela la variación del stock de depósitos fue levemente negativa.

Del lado del crédito, la expansión fue más marcada: el stock de préstamos al sector no financiero —US$ 26.814 millones— creció 19% respecto al 2024.

El dinamismo fue incluso mayor en algunas instituciones. Itaú y Santander cerraron el 2025 con expansiones de 22,5% y 13,5% de sus carteras, respectivamente. También se destacaron los crecimientos de BBVA y Scotiabank, este último con una de las subas más fuertes en términos porcentuales (29%).

La morosidad se mantuvo baja en casi todas las instituciones, en torno a 2% de la cartera con el sector no financiero. La excepción es el Bandes, que cerró el año con un 11% de los préstamos con atrasos de pago de al menos 120 días, según los ratios informados por el BCU.

Ganancias más moderadas

Medidas en dólares, las utilidades en 2025 del BROU y los bancos privados sumaron US$ 1.040 millones, un monto que se compara con los US$ 1.591 millones de ganancias que habían obtenido en el ejercicio previo.

Tras haber marcado en 2024 un récord histórico (US$ 848 millones), el República ganó US$ 451,8 millones el año pasado; en porcentaje, eso significó una caída cercana a 47%.

En el agregado, los bancos privados también recortaron sus utilidades (en alrededor de 21%): pasaron de US$ 743 millones en 2024 a US$ 588 millones en 2025. Vistos de manera individual, casi todos tuvieron desempeños peores que en el ejercicio previo, aunque Bandes volvió a ser el único que arrojó pérdidas (por US$ 7,9 millones).

El análisis desde los bancos

El presidente del BROU, Álvaro García, declaró a Búsqueda que la institución “cerró un gran año en 2025, consolidándose a la cabeza del sistema financiero en varios rubros y habiendo obtenido muy buenos resultados financieros, a la vez que, con la incorporación de nuevos productos y servicios, se reafirma como un banco innovador a la medida del cliente”.

Agregó que, para el 2026, las perspectivas son “continuar profundizando en este camino, contemplando las nuevas tendencias a nivel mundial, como el impacto de la inteligencia artificial, los activos virtuales y la agenda regulatoria no siempre unánime. Seguiremos fortaleciendo la aplicación de tecnología, desarrollando la analítica de datos a la vez que reforzando la seguridad informática, uno de los puntos primordiales para el banco y para nuestros clientes”.

Según García, el “concepto de banca abierta se interseca con el de ‘Banco País’, con procesos de planificación estratégica y mejora continua, que se complementan con procesos internos de recambio generacional y la complementariedad con los otros bancos públicos”.

Ya casi cerrando el ejercicio, Gustavo Trelles, ejecutivo principal de Santander Uruguay, había dicho a Búsqueda que el cambio de gobierno y la discusión del proyecto de Presupuesto quinquenal no generaron “ruido” relevante para el sistema financiero y habló de una economía que seguía dinámica, con una “inercia” asociada a la “estabilidad institucional histórica”.

Durante el 2025 estuvieron en la agenda pública algunas modificaciones impositivas y otras con potencial efecto para los clientes de los bancos, como la propuesta de instalar un impuesto o “sobretasa” para el 1% más rico de la población. En el marco del debate presupuestal, a su vez, el Poder Ejecutivo planteó una modificación facultando a la Dirección General Impositiva (DGI) a levantar el secreto bancario para investigar evasión fiscal y lavado de activos sin necesidad de autorización judicial previa, lo cual terminó siendo excluido del texto votado. Sí se aprobó la aplicación del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas por incrementos patrimoniales asociados a rendimientos inmobiliarios y ganancias de capital.

Ya conocidos los números del ejercicio que acaba de cerrar, desde Santander el balance “es positivo. El banco vuelve a cerrar un año con resultados sólidos, recurrentes y sostenidos, apoyados en la fortaleza del sistema financiero uruguayo, elevados niveles de liquidez y una gestión prudente del riesgo”. Agregó que, “aun en un contexto de menores tasas internacionales y creciente competencia, Santander logró sostener una rentabilidad relevante, reflejo de una estrategia consistente de largo plazo y de una transformación que alcanzó un grado de madurez visible tanto en la experiencia digital como en la vinculación con sus clientes”.

De cara a 2026, el banco de origen español prevé un escenario más exigente, pero desde una “posición de fortaleza”, con foco en la “disciplina de riesgo, el crecimiento comercial selectivo y el fortalecimiento de la calidad de cartera”. Las oportunidades, indicaron, estarán asociadas a la “banca digital para empresas, el ecosistema de pagos y comercio electrónico, la gestión patrimonial y las inversiones, junto con una mayor profundización de la relación con su base de clientes”.

HSBC, por su parte, evaluó sus números del 2025 como un desempeño “excepcional”, superior a sus objetivos y con un fuerte crecimiento en las principales líneas de negocio, en un año marcado además por el anuncio de la venta de la operación en Uruguay a BTG Pactual de Brasil. La entidad destacó el incremento de su base de clientes, el crecimiento a doble dígito en préstamos para automóviles, la expansión del crédito corporativo, la mayor captación de depósitos y el avance de su agenda digital, con foco en la experiencia del cliente.

Bandes indicó que el cierre de 2025 estuvo “dentro de lo previsto”, aunque reconoció que un dólar más alto y tasas internacionales mayores habrían constituido un escenario más favorable. De cara a 2026, la institución de propiedad estatal venezolana informó que trabaja en el lanzamiento de productos orientados a micro y pequeñas empresas, con foco en el financiamiento.

El Hipotecario

La divulgación de los datos mensuales del BHU usualmente se demora, como ocurrió con la correspondiente a diciembre.

Sin embargo, su gerente general, Álvaro Carella, adelantó a Búsqueda algunas cifras en pesos. Convertida a dólares, la ganancia en 2025 fue de US$ 36,7 millones, una cifra que es cercana a la mitad de su resultado habitual. El ejecutivo atribuyó ese desempeño a un impacto extraordinario asociado a la ampliación de beneficiarios de la ley de deudores en Unidades Reajustables (UR), que obligó a realizar una previsión por unos US$ 30 millones.

En recientes declaraciones a Búsqueda, Carella había dicho que el BHU esperaba cerrar el año con alrededor de 1.800 créditos otorgados (unos 200 más que en 2024) y se planteó como meta para 2026 llegar a 2.000 préstamos. Parte de ese impulso, explicó, podría apoyarse en cambios aprobados en el Presupuesto que ampliaron el porcentaje del valor de la vivienda a financiar (hasta 95% tanto para ahorristas como no ahorristas en vivienda usada o nueva), lo que abriría la puerta a hogares que hoy pagan alquiler, pero no cuentan con capacidad de ahorro previo suficiente.

En paralelo, el Hipotecario prevé “repensar” el vínculo con la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) en el interior para transformar ventanillas de atención en un canal de crédito más activo y trabajar para mejorar la competitividad de su producto de garantía de alquiler, un mercado que se volvió más disputado en los últimos años.

Tras el cierre de los números del 2025, proyectó un mejor desempeño para el año que comienza. “Esperamos seguir creciendo en créditos; probablemente será el año de mayor colocación desde 2016. Y en resultados, al no tener el costo de la ley de deudores, será más alto que en 2025”, aunque menor al de 2024 porque la rentabilidad del fideicomiso que administra la ANV es inferior a lo que rentaba la cartera en el banco, ya que por las quitas se achicó el stock de créditos en UR y las tasas que devengando son casi nulas, explicó.