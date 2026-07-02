Desempleo, actividad, exportaciones, déficit fiscal, salarios, inflación y costo de la construcción en Uruguay en números

En junio, las solicitudes de exportación de mercaderías —incluidas las zonas francas— fueron por US$ 1.307 millones, una baja de 4% frente al mismo mes de 2025.

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A su vez, en la primera mitad de 2026 los envíos tramitados crecieron un 1% respecto a enero-junio del año pasado.

El mercado laboral mostró mínimos cambios en mayo, al comparar con abril. Se mantuvo la tasa de empleo, pero como hubo algo más de personas buscando trabajo, la desocupación pasó de 7,5% a 7,6% de la población activa.

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En abril, el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) bajó 1,3% respecto a un año atrás y lo hizo un 1,6% frente a marzo pasado, la medición desestacionalizada. En tendencia-ciclo, aumentó 0,2%.

El IMAE es un indicador sintético que resume la actividad de las distintas ramas de la economía.

-0,64%

El salario nominal medio virtualmente se mantuvo en mayo (0,07%) respecto al mes anterior, por lo que la inflación le hizo perder poder adquisitivo. Así, el salario real bajó 0,64% en ese lapso.

De todos modos, el poder de compra salarial medio acumula un aumento en el año (0,85%) y mejoró un 1,29% en los últimos 12 meses.

-4,3%

El déficit fiscal anual a mayo registró un descenso y se ubicó en unos US$ 3.730 millones —excluidos los ingresos del Fideicomiso de la Seguridad Social II—, equivalente a 4,3% del Producto Interno Bruto.

US$ 53.132 millones

La deuda pública total se estabilizó en el primer trimestre y se ubicó en US$ 53.132 millones. Con activos que también variaron relativamente poco, el endeudamiento neto fue de US$ 39.468 millones.

0,15%

En mayo, Uruguay se abarató en términos de dólares respecto a un conjunto de países relevantes para su comercio exterior. El índice de tipo de cambio real (ITCR) calculado por el Banco Central subió 0,15% respecto al mes previo, explicado por el aumento con los socios de la región (0,73%), ya que con los más distantes hubo una baja de 0,32%.

El ITCR se asocia con el concepto de competitividad de precios.

0,50%

Ocho agentes del mercado financiero encuestados por el Banco Central estimaron —en mediana— que en junio la inflación fue de 0,50% y proyectan que el alza de los precios minoristas en todo el 2026 será de 4,93%.

A su vez, estiman tasas de inflación algo más bajas para los dos años siguientes, de 4,93% en 2027 y 4,60% en 2028, también en mediana de sus respuestas.

0,35%

El Índice de Costo de la Construcción de Vivienda aumentó 0,35% en mayo, en comparación con el mes anterior. El rubro con mayor incidencia en ese incremento fueron los “materiales”, que se encarecieron poco más de 1%.