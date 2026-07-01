Rendición de Cuentas de 365 artículos crea Asignación Única para niños y adolescentes, e Instituto de Reinserción

El Poder Ejecutivo presentó anoche al Parlamento su iniciativa de Rendición de Cuentas donde, entre otras cosas, propone la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia para unificar y reforzar los apoyos vigentes orientados a combatir la pobreza en niños y jóvenes, y crea el Instituto Nacional de Reinserción como servicio descentralizado .

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El Ejecutivo enmarcó el proyecto de ley en un contexto de relativo optimismo sobre la evolución reciente de la economía y sus perspectivas. Tal como habían anunciado las autoridades, la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue revisada a la baja, de 2,2% a 1,6% para 2026; la exposición de motivos señala que se espera que en el segundo semestre se consolide el “dinamismo” observado en el primer trimestre.

Son 365 los artículos que componen el texto que entregó en la noche de este martes 30 al Parlamento el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Las áreas prioritarias definidas por el Ejecutivo son el combate a la pobreza infantil, la educación, la seguridad pública y la atención a las personas en situación de calle.

Esta Rendición de Cuentas propone un aumento del gasto equivalente a US$ 31 millones para 2027, tal como había sido anunciado el pasado viernes después de un Consejo de Ministros . Esos fondos se adicionan a los US$ 50 millones extra previstos para el próximo año en el Presupuesto quinquenal.

En materia de combate a la pobreza infantil, la exposición del Ejecutivo señala que la propuesta de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia “implica el rediseño más importante del sistema de transferencias de los últimos 20 años”. Agrega que el nuevo esquema genera un incremento de 84% en los montos promedio de las transferencias para los niños nacidos del 1 de enero de 2025 en adelante, duplicando el impacto de la política de transferencias sobre la baja de la pobreza infantil.

_DSC6059 Las autoridades económicas en la conferencia de prensa en el Parlamento, tras presentar la Rendición.

El incremento presupuestal propuesto para 2027 para esta área es de $ 1.257 millones. Adicionalmente, se prevén $ 50 millones para fortalecer las políticas de atención a la infancia a través del INAU.

Para la educación, el proyecto propone destinar recursos incrementales por $ 407 millones para el próximo año, destinados a implementar políticas de la ANEP, para la ampliación de becas en la Universidad de la República y para financiar el convenio colectivo con la Universidad Tecnológica.

En el área de seguridad, la Rendición de Cuentas plantea dar $ 1.180 millones adicionales para el desarrollo del plan de seguridad (de los cuales, $ 418 millones se incorporan como permanentes a partir de 2028). También propone lo que, según el Ejecutivo, es un “cambio histórico en la institucionalidad vinculada con la seguridad, creando el Instituto Nacional de Reinserción como servicio descentralizado”.

Para la atención de personas en situación de calle, el proyecto prevé un incremento de $ 200 millones para 2027, destinado a reforzar los dispositivos vinculados al Programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social.

¿Cómo se financia el aumento de gasto?

El Poder Ejecutivo explica que este gasto adicional propuesto en las áreas priorizadas tienen dos fuentes de financiamiento. Por un lado, reasignaciones presupuestales por $ 1.837 millones, de los cuales $ 975 millones se incorporan como permanentes a partir de 2028. Por otro, mayores ingresos asociados al abatimiento de los incentivos fiscales a la compra de vehículos eléctricos e híbridos —decretado ayer— y un recálculo de las estimaciones de las innovaciones tributarias aprobadas en el Presupuesto. El mensaje aclara que ello permite realizar el refuerzo de gastos “sin alterar la meta de Resultado Fiscal Estructural” contemplado en la regla vigente.

Para 2026, la meta de Resultado Fiscal Estructural del gobierno central-Banco de Previsión Social es de un déficit equivalente a 4% del PIB. Según señala el Ejecutivo en el mensaje, el “plan de convergencia trazado prevé reducir el déficit estructural de forma paulatina, asegurando que la trayectoria de la deuda se mantenga por debajo del ancla y converja hacia su estabilización”: 3,5% en 2027, 3% en 2028 y 2,6% en 2029.