  • Cotizaciones
    miércoles 01 de julio de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Rendición de Cuentas de 365 artículos crea Asignación Única para niños y adolescentes, e Instituto de Reinserción

    El proyecto propone un incremento del gasto para 2027, que se financiará con el recorte de beneficios fiscales para los vehículos eléctricos o híbridos y mayor recaudación con los últimos cambios impositivos

    La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, recibió el proyecto de Rendición.

    La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, recibió el proyecto de Rendición.

    FOTO

    Presidencia de la República
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Ejecutivo enmarcó el proyecto de ley en un contexto de relativo optimismo sobre la evolución reciente de la economía y sus perspectivas. Tal como habían anunciado las autoridades, la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue revisada a la baja, de 2,2% a 1,6% para 2026; la exposición de motivos señala que se espera que en el segundo semestre se consolide el “dinamismo” observado en el primer trimestre.

    Son 365 los artículos que componen el texto que entregó en la noche de este martes 30 al Parlamento el ministro de Economía, Gabriel Oddone. Las áreas prioritarias definidas por el Ejecutivo son el combate a la pobreza infantil, la educación, la seguridad pública y la atención a las personas en situación de calle.

    Leé además

    El ministro de Economía, Gabriel Oddone, en su despacho.
    Entrevista

    Gabriel Oddone confronta el “relato” del “tarifazo” y anticipa Rendición de Cuentas sin gasto adicional

    Por  Guillermo Draper  e Ismael Grau
    Yamandú Orsi. 
    Frente Amplio

    Oficialismo quiere aprovechar la Rendición de Cuentas para retomar el control de la agenda

    Por Redacción Búsqueda

    Esta Rendición de Cuentas propone un aumento del gasto equivalente a US$ 31 millones para 2027, tal como había sido anunciado el pasado viernes después de un Consejo de Ministros. Esos fondos se adicionan a los US$ 50 millones extra previstos para el próximo año en el Presupuesto quinquenal.

    Las áreas prioritarias

    En materia de combate a la pobreza infantil, la exposición del Ejecutivo señala que la propuesta de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia “implica el rediseño más importante del sistema de transferencias de los últimos 20 años”. Agrega que el nuevo esquema genera un incremento de 84% en los montos promedio de las transferencias para los niños nacidos del 1 de enero de 2025 en adelante, duplicando el impacto de la política de transferencias sobre la baja de la pobreza infantil.

    _DSC6059
    Las autoridades económicas en la conferencia de prensa en el Parlamento, tras presentar la Rendición.

    Las autoridades económicas en la conferencia de prensa en el Parlamento, tras presentar la Rendición.

    El incremento presupuestal propuesto para 2027 para esta área es de $ 1.257 millones. Adicionalmente, se prevén $ 50 millones para fortalecer las políticas de atención a la infancia a través del INAU.

    Para la educación, el proyecto propone destinar recursos incrementales por $ 407 millones para el próximo año, destinados a implementar políticas de la ANEP, para la ampliación de becas en la Universidad de la República y para financiar el convenio colectivo con la Universidad Tecnológica.

    En el área de seguridad, la Rendición de Cuentas plantea dar $ 1.180 millones adicionales para el desarrollo del plan de seguridad (de los cuales, $ 418 millones se incorporan como permanentes a partir de 2028). También propone lo que, según el Ejecutivo, es un “cambio histórico en la institucionalidad vinculada con la seguridad, creando el Instituto Nacional de Reinserción como servicio descentralizado”.

    Para la atención de personas en situación de calle, el proyecto prevé un incremento de $ 200 millones para 2027, destinado a reforzar los dispositivos vinculados al Programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social.

    ¿Cómo se financia el aumento de gasto?

    El Poder Ejecutivo explica que este gasto adicional propuesto en las áreas priorizadas tienen dos fuentes de financiamiento. Por un lado, reasignaciones presupuestales por $ 1.837 millones, de los cuales $ 975 millones se incorporan como permanentes a partir de 2028. Por otro, mayores ingresos asociados al abatimiento de los incentivos fiscales a la compra de vehículos eléctricos e híbridos —decretado ayer— y un recálculo de las estimaciones de las innovaciones tributarias aprobadas en el Presupuesto. El mensaje aclara que ello permite realizar el refuerzo de gastos “sin alterar la meta de Resultado Fiscal Estructural” contemplado en la regla vigente.

    Para 2026, la meta de Resultado Fiscal Estructural del gobierno central-Banco de Previsión Social es de un déficit equivalente a 4% del PIB. Según señala el Ejecutivo en el mensaje, el “plan de convergencia trazado prevé reducir el déficit estructural de forma paulatina, asegurando que la trayectoria de la deuda se mantenga por debajo del ancla y converja hacia su estabilización”: 3,5% en 2027, 3% en 2028 y 2,6% en 2029.

    Selección semanal
    Sindicalismo

    El trabajo en plataformas desafía al PIT-CNT mientras el gobierno “examina” ratificar el nuevo convenio de la OIT

    Por Martín Mocoroa
    Panamá

    Frente a una OEA tensionada por las exigencias de Estados Unidos, Uruguay se enfoca en evitar retrocesos en derechos humanos

    Por Victoria Fernández
    Panamá

    La OEA busca defender su relevancia en una Asamblea General tensionada por las exigencias de Estados Unidos y los problemas de financiamiento

    Por Victoria Fernández
    Infancia

    Inddhh prepara informes con recomendaciones para el sistema de adopciones y la problemática de niños y adolescentes baleados

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, recibió el proyecto de Rendición.

    Rendición de Cuentas de 365 artículos crea Asignación Única para niños y adolescentes, e Instituto de Reinserción

    Por Redacción Búsqueda
    Presidente Yamandú Orsi junto a su par chileno, José Antonio Kast.

    Reunión Orsi-Kast: Uruguay prevé adherir al “compromiso regional” sobre seguridad lanzado por Chile

    Por Guillermo Draper
    Donald Trump en el despacho oval de la Casa Blanca, el 4 de junio de 2026. 

    El gobierno plantea cerrar la entrada a Uruguay de mercaderías surgidas del trabajo forzoso o infantil

    Por Redacción Búsqueda
    Daniel Melingo en la película uruguaya Una noche sin luna.
    Video

    Murió Daniel Melingo, el músico que dejó el rock para convertirse en un cantor del arrabal

    Por Redacción Búsqueda