Mercado laboral muestra “deterioro” por “efecto acumulativo”; oportunidades de empleo bajaron en mayo

En mayo fue, en la comparación interanual, el cuarto mes consecutivo de disminución en la cantidad de avisos de llamados a personal publicados en portales y medios digitales de búsqueda laboral.

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Las 6.419 oportunidades de empleo relevadas por la consultora Advice fueron 2,1% menos que las publicadas en abril pasado, a la vez que la caída fue de 7,5% en comparación con mayo de 2025, según el informe difundido este miércoles 24. El dato confirma “una tendencia de contracción de la demanda laboral tras el récord de 2025”, señala.

Desde el inicio de este año se publicaron cerca de 33.000 oportunidades de empleo, un 6% menos que en enero-mayo de 2025.

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Advice interpreta que se está configurando un panorama de “deterioro del mercado laboral” respecto a un año atrás producido “no como un shock (las variaciones han sido relativamente moderadas) sino por un efecto acumulativo, que se proyecta continúe en la segunda mitad” de 2026.

La situación del mercado laboral formó parte de la discusión en torno a la política económica que se dio este lunes 22 en el Senado, donde fue interpelado el ministro Gabriel Oddone.

Frente a críticas del senador interpelante, el jerarca expuso un moderado optimismo, si bien reconoció que la actividad económica está creciendo a menor ritmo del proyectado por las autoridades. Destacó la creación neta de puestos de trabajo y la mejora del poder adquisitivo salarial en los últimos tiempos. También rechazó que esté ocurriendo un “cierre masivo de empresas”.

Disparidades según nivel de calificación

El informe de la consultora consigna que el “bajo crecimiento de la economía nacional expone disparidades en el mercado de trabajo”.

Por un lado, los empleos de menor calificación “pagan el costo del bajo dinamismo económico, con una caída significativa” de las oportunidades de empleo. En enero-mayo, los llamados para ocupaciones “elementales” disminuyeron 11,9% en comparación con iguales meses de 2025 y las posiciones que requieren “baja calificación” (educación media) lo hicieron un 10%.

Por otro, la demanda de profesionales y técnicos se mantiene al nivel de 2025 y creció 22,8% la demanda de los perfiles más especializados (universitarios con posgrados, maestrías y doctorados).

Empleos transitorios: nueva edición de Uruguay Impulsa

El lunes 22, 5.524 personas fueron seleccionadas mediante sorteo para acceder a actividades de trabajo y capacitación que se desarrollarán entre julio y octubre próximo en el marco de la segunda edición del programa Uruguay Impulsa: Trabajo y Capacitación.

Los postulantes fueron más de 136.000 interesados en acceder a este programa, que es impulsado en conjunto por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Congreso de Intendentes. Tiene un componente laboral, con tareas asignadas por los gobiernos departamentales, y otro de cursos de capacitación que potencian habilidades y facilitan la inserción laboral.

Las personas participantes reciben una prestación mensual nominal de $ 20.592, equivalente a tres Bases de Prestaciones y Contribuciones.