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    El dólar se valorizó frente al peso, mientras escalada bélica introduce ruido en los mercados

    Después de unos días de relativa estabilidad, el tipo de cambio en la plaza uruguaya aumentó ayer; en lo que va del mes acumula un alza de casi medio punto porcentual

    Billetes de dólares.

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    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La guerra en Medio Oriente está, otra vez, pautando el estado de ánimo en los mercados internacionales, al alejarse las posibilidades de un acuerdo: la reacción se vio en los precios de varios activos, en particular, el petróleo, aunque el precio del dólar tuvo movimientos leves a escala internacional. En Uruguay, el tipo de cambio se comportó oscilante en los últimos días.

    Las compraventas de dólares en el circuito mayorista —o “interbancario”— local se hicieron en las jornadas más recientes a valores no muy lejos de los $ 40,2, en promedio. Ayer, subió algunos centésimos y las transacciones fueron a $ 40,303, informó el Banco Central (BCU). En lo que va de julio, el tipo de cambio aumentó menos de 0,5%.

    El precio del dólar frente a las monedas incluidas en el índice DXY —como el euro, el yen japonés y la libra— se estabilizó en los últimos días, por debajo de los niveles de fin de junio (que fueron máximos desde mediados de 2025). Ante el real brasileño, bajó.

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    Eso se dio en el contexto de la decisión del gobierno de Estados Unidos de dar por terminado el alto el fuego con Irán, después de que ambos países retomasen las hostilidades. Fuerzas estadounidenses bombardearon objetivos iraníes como represalia al ataque de buques en el estrecho de Ormuz, y el gobierno de Teherán respondió atacando bases norteamericanas en los países del golfo. Además, la administración de Donald Trump revocó el levantamiento de las sanciones sobre la venta de petróleo iraní.

    Con este telón de fondo, entre el martes 7 y ayer se efectuó en Ankara la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en un momento de fuerte tensión para la alianza por posturas del gobierno de Trump más agresivas hacia sus aliados europeos.

    Montos operados

    En el inicio de julio, la operativa en el mercado cambiario uruguayo fue por montos promedio diarios algo mayores a los US$ 20 millones, que pueden considerarse normales.

    El Informe de política monetaria divulgado por el BCU el martes 7 indicó que, durante el segundo trimestre, los agentes financieros moderaron su demanda de divisas, al tiempo que familias y empresas redujeron sus ventas netas. Agrega que la “dinámica del tipo de cambio estuvo dominada por factores externos”, por lo cual se produjo una “caída en los montos operados” tanto en la Bolsa Electrónica de Valores como over the counter —por fuera de los ámbitos formales de negociación—, “congruente con una menor incidencia de los factores locales”.

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