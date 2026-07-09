El dólar se valorizó frente al peso, mientras escalada bélica introduce ruido en los mercados

Después de unos días de relativa estabilidad, el tipo de cambio en la plaza uruguaya aumentó ayer; en lo que va del mes acumula un alza de casi medio punto porcentual

La guerra en Medio Oriente está, otra vez, pautando el estado de ánimo en los mercados internacionales, al alejarse las posibilidades de un acuerdo: la reacción se vio en los precios de varios activos, en particular, el petróleo, aunque el precio del dólar tuvo movimientos leves a escala internacional. En Uruguay, el tipo de cambio se comportó oscilante en los últimos días.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Las compraventas de dólares en el circuito mayorista —o “interbancario”— local se hicieron en las jornadas más recientes a valores no muy lejos de los $ 40,2, en promedio. Ayer, subió algunos centésimos y las transacciones fueron a $ 40,303, informó el Banco Central (BCU). En lo que va de julio, el tipo de cambio aumentó menos de 0,5%.

El precio del dólar frente a las monedas incluidas en el índice DXY —como el euro, el yen japonés y la libra— se estabilizó en los últimos días, por debajo de los niveles de fin de junio (que fueron máximos desde mediados de 2025). Ante el real brasileño, bajó.

Eso se dio en el contexto de la decisión del gobierno de Estados Unidos de dar por terminado el alto el fuego con Irán, después de que ambos países retomasen las hostilidades. Fuerzas estadounidenses bombardearon objetivos iraníes como represalia al ataque de buques en el estrecho de Ormuz, y el gobierno de Teherán respondió atacando bases norteamericanas en los países del golfo. Además, la administración de Donald Trump revocó el levantamiento de las sanciones sobre la venta de petróleo iraní.

Con este telón de fondo, entre el martes 7 y ayer se efectuó en Ankara la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en un momento de fuerte tensión para la alianza por posturas del gobierno de Trump más agresivas hacia sus aliados europeos.