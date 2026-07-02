El dólar empezó julio con pequeña alza, mientras el Banco Central mantuvo tasa monetaria

Después de un impulso en las primeras semanas de junio, el precio del dólar en la plaza local fue bajando gradualmente en el tramo final del mes. Ayer, miércoles 1, iniciando el segundo semestre, la divisa volvió a cambiar de tendencia y subió.

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El último día de junio las compraventas mayoristas —en el mercado “interbancario”, donde participan bancos, casas de cambio, AFAP y otras instituciones financieras— se hicieron a un precio promedio de $ 40,116; eso significó una leve baja de 0,1% respecto a fin de mayo. Visto en una perspectiva más prolongada, el tipo de cambio aumentó poco más de $ 1 o casi 2,8%.

Ayer, en tanto, las transacciones fueron a $ 40,203, en promedio, aunque al cierre se ofrecieron valores a algunos centésimos más.

Para un mercado cambiario relativamente pequeño como el local, factores internacionales, como la guerra en Medio Oriente y las idas y vueltas en torno a un posible arreglo, fueron determinantes en el comportamiento del precio del dólar.

Mientras, el Banco Central (BCU) resolvió ayer mantener en 5,75% la tasa de política monetaria, “en un contexto de expectativas alineadas” con el objetivo de inflación y “sin efectos de segunda vuelta derivados del shock de oferta”, explicó en un comunicado.

Entre otros insumos para tomar esa decisión, el Comité de Política Monetaria y, luego, el Directorio del BCU tuvieron sobre la mesa varios indicadores recientes relacionados con el nivel de actividad económica, la competitividad y las expectativas de precios.

En mayo, Uruguay se abarató en términos de dólares respecto a un conjunto de países relevantes para su comercio exterior. El Índice de Tipo de Cambio Real —que se asocia con el concepto de competitividad de precios— calculado por el propio BCU subió 0,15% respecto al mes previo. Eso estuvo explicado por el aumento con los socios de la región (0,73%), ya que con los más distantes hubo una baja de 0,32%.

Por otro lado, agentes del mercado financiero encuestados por la autoridad monetaria estimaron —en mediana— que en junio la inflación fue de 0,50%, a la vez que proyectan que el alza de los precios minoristas en todo el 2026 será de 4,93%.