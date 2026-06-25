El dólar se valoriza frente al peso; la “competitividad” medida por el tipo de cambio real mejoró en mayo

En algunos momentos despegándose de las tendencias internacionales, el precio del dólar en Uruguay se mostró oscilante en las últimas semanas. En los últimos días, los movimientos fueron al alza.

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Ayer, miércoles 24, los bancos, casas de cambio, AFAP y otras instituciones que operan en el mercado mayorista —“interbancario” en la jerga— hicieron compraventas de dólares a un precio promedio de $ 40,128, informó el Banco Central (BCU). Fue la segunda jornada consecutiva de aumento, lo que llevó el tipo de cambio a niveles similares a los de fin del mes pasado; a cuatro días hábiles de terminar junio, la baja fue de 0,1%.

A escala global, la divisa estadounidense se valorizó de forma casi constante desde mediados de mes, según el índice DXY, que engloba a monedas como el euro, el yen japonés y el franco suizo.

El precio del dólar nominal y la competitividad desde la perspectiva de la relación de precios —el tipo de cambio real— fueron parte central de la interpelación al ministro de Economía, Gabriel Oddone, que el lunes 22 llevó adelante el senador blanco Sergio Botana.

Según ese legislador, el panorama actual de la competitividad es “un atentado contra el sector exportador”. Botana sostuvo que el perjudicado “no es un panzudo exportador —si esa es la imagen” que se tiene—, sino sus empleados; “es inmoral jugar con el empleo del trabajador”.

El ministro aseguró que el país no está “ante un cierre masivo de empresas” y citó datos del Banco de Previsión Social según los cuales hubo creación neta de firmas formales en 2025 (3.091). Sostuvo que si bien la economía ha crecido menos de lo esperado, las exportaciones están en “máximos históricos”.

Defendió las compras de dólares realizadas por el sector público y otras acciones tomadas a principios de año por el gobierno, que, según dijo, “impidieron que siguiera la trayectoria de apreciación del tipo de cambio”.

Oddone expuso un análisis del tipo de cambio real en una perspectiva de 15 años. “Estamos en niveles más o menos estables con Estados Unidos, estamos en mejores niveles respecto a Argentina (...) y estamos conscientes de que mantenemos respecto a Brasil un desvío de precios que sigue siendo relevante y del cual somos vigilantes”.

En mayo, el Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) —elaborado por Búsqueda utilizando una metodología similar a la empleada por el Banco Central— mostró un abaratamiento de Uruguay: aumentó 0,5% respecto al mes previo. Esa mejora estuvo impulsada principalmente por el incremento en el tipo de cambio bilateral con Brasil (0,64%), Argentina (0,66%) y China (1%); frente a Alemania hubo un deterioro de 1,12%.

En el acumulado del año hasta mayo, el ITCR subió 9,4%. A nivel regional, la suba fue de 15,4%, tanto por la mejora con Argentina (18%) como con Brasil (12,2%). Frente a Estados Unidos, el ITCR bilateral subió 2,7%, mientras que con China el incremento alcanzó a 8%.