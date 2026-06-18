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    El gobierno celebra que la economía “retomó el dinamismo” en el primer trimestre

    El consumo y las exportaciones crecieron frente a enero-marzo de 2025, en tanto que por sectores hubo más volumen físico producido en la mayoría de ellos; se contrajeron el agro y la construcción

    Cultivo de arroz.

    Cultivo de arroz.

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    Nicolás Der Agopián / Búsqueda
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de un virtual estancamiento productivo en el último tramo del año pasado debido en parte a los efectos del déficit hídrico, la actividad económica tuvo un repunte en el inicio del 2026.

    Según las estadísticas de Cuentas Nacionales divulgadas el lunes 15 por el Banco Central (BCU), el Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,9 respecto al mismo período de 2025, y lo hizo 0,8% en la medición desestacionalizada que compara con octubre-diciembre anterior.

    El PIB en los 12 meses a marzo fue de US$ 88.479 millones, lo que por habitante —per cápita— son US$ 25.421, calculó Búsqueda.

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    El aumento del volumen físico producido en el primer trimestre explicado por el mayor dinamismo que un año atrás en todos los sectores, salvo el “agropecuario, pesca y minería” (–3,7%) —debido a la menor producción de arroz, de soja y de extracción de vacunos—, la construcción (–3,4%) —ante la merma de proyectos de vialidad, obras portuarias, edilicias, líneas de comunicación— y las “actividades de administración pública” (–0,8%).

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    El PIB más grande en enero-marzo se combinó con un incremento de 4,7% en las importaciones de bienes y servicios, que determinó un aumento de 1,7% en la oferta final. Por su lado, la demanda final se incrementó por el mayor consumo, tanto privado como del gobierno (2,9% en ambos casos), y por más exportaciones (2,3%). En contrapartida, la inversión —formación bruta de capital físico— se contrajo 6,4% interanual.

    El dato del PIB tuvo un escueto comentario de parte de autoridades económicas gubernamentales que aludió a tendencias de reactivación que ya se vislumbraban. En la red social X, el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Braulio Zelko, comentó que, “en línea con los indicadores adelantados, la economía retomó el dinamismo en el primer trimestre del año, de la mano del consumo y las exportaciones”.

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    Desde el MEF anticiparon hace algunas semanas que la estimación de crecimiento del PIB de un 2,2% para el promedio de 2026 sería ajustado a la baja —a en torno a 1,6%— cuando se presente al Parlamento, este mes, el proyecto de Rendición de Cuentas, entre otras cosas por la incertidumbre asociada al contexto bélico en Medio Oriente.

    Esta dinamización de la actividad económica al inicio del año se conoce en momentos en que el Poder Ejecutivo define el contenido de la próxima Rendición de Cuentas y de la reunión del BCU —el 1 de julio— para considerar una eventual modificación de la tasa de política monetaria.

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