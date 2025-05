Hidrógeno verde: HIF Global y Alur aplazaron la firma del contrato de suministro de dióxido de carbono

Dichas fuentes explicaron además que los estudios de ingeniería del proyecto del primer módulo de la construcción y operación de la planta de producción de hidrógeno verde y combustibles sintéticos se atrasaron, en parte, por las modificaciones que la compañía realiza al layout y a los requerimientos del Ministerio de Ambiente. “Se está trabajando mucho, profesionalmente, y en interacción sobre los permisos ambientales. Son procesos en los que naturalmente se dan dilaciones, pero se está avanzando”, señalaron, y agregaron que el retraso en la firma del contrato de suministro de CO 2 no implica sanciones económicas para ninguna de las partes.

Se estipula que implicaría un régimen take or pay, según lo cual HIF se obliga a adquirir de Alur y esta le provee en exclusividad la totalidad de los gases crudos producidos en la planta de etanol.

Respecto al precio del suministro, el acuerdo de implementación estableció el valor de US$ 80 por tonelada entregada del CO 2 de fermentación y US$ 10 por tonelada entregada en el caso del CO 2 de poscombustión. Ambos gases deberán cumplir con las especificaciones de calidad que se establezcan sobre la base del resultado del proyecto de ingeniería.

Además, se prevé que el contrato de suministro y uso de instalaciones “dispondrá que, si al 30 de mayo de 2026 HIF no hubiera arribado” a la decisión final de inversión, “quedará sin efecto” y, con ello, la reserva en exclusividad de los gases emitidos por Alur en favor de HIF.

Según informó El País el sábado 10, HIF Global tiene previsto presentar a las autoridades cambios al proyecto original entregado en 2023 para que sea una obra que se concrete “en el corto plazo”. El diario agregó que, más allá de los cambios al proyecto, habría una “renegociación” del acuerdo de implementación firmado en diciembre para considerar los aspectos económicos, sociales y ambientales y no se descarta explorar la viabilidad de incluir la cláusula que abría la posibilidad de que Ancap participara de la inversión en HIF con un porcentaje de hasta 30%. Esa cláusula fue la que excluyó el Poder Ejecutivo en el período pasado y que terminó con la renuncia del expresidente de la petrolera estatal Alejandro Stipanicic.