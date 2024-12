Ancap acató orden del Ejecutivo y desiste del derecho a asociarse en proyecto de hidrógeno verde

Según las fuentes, en el directorio de ayer Stipanicic fundamentó su voto a favor de mantener el derecho a participar y sostuvo que no era el momento de hablar de ejecutarlo, es decir, de decidir la inversión.

En su argumentación escrita, puntualizó que el exhorto del Ejecutivo “incurre en un error conceptual severo al momento en el que supone” que el acuerdo a firmar “implique en el presente la asunción de riesgo económico —o de ningún otro tipo— referido al proyecto”.

Y concluyó: “Lo relevante en esta instancia es definir si se conserva o no un valor económico y, por tanto, activo de intercambio en el presente. No encuentro razones técnicas, económicas o jurídicas para desprenderse de un derecho sin una contraprestación clara. En rigor, la pérdida del derecho de participación solo puede fundarse en esta circunstancia por una decisión política de orden superior que debe ser acatada por Ancap pero que, si bien comparto en cuanto a que el Estado no puede participar en inversiones de riesgo o fuera de su capacidad patrimonial, no comparto que ese argumento sea utilizado en esta oportunidad, pues genera una desventaja notoria en el balance de las relaciones a futuro con HIF y tiene repercusión en otros emprendimientos similares”.