Hidrógeno verde: el gobierno se reunió con HIF Global para que “reformule” su proyecto en Uruguay

El encuentro se dio en el marco de los cuestionamientos y el posicionamiento político que Cardona transmitió en declaraciones públicas acerca del emprendimiento de HIF que el gobierno de Luis Lacalle Pou había anunciado. “Si no se avanzó en dos años, es una responsabilidad del gobierno que se fue. Ahora nos toca a nosotros , a este gabinete”, señaló la jerarca la semana pasada a Búsqueda .

Ahora, explicó Cardona, el propósito de la primera reunión entre las autoridades actuales y HIF Global fue demostrar que se los toma “de manera seria”. “El gobierno no cumplió un mes y ya estamos queriendo trabajar en conjunto. Se formó un grupo interministerial, con Presidencia, para que la empresa reformule, haga propuestas, vaya avanzando” en diálogo “permanente”.

Alegó que sería una “nueva propuesta” porque “no va a tener las características en detalle como las que tenía, aunque el producto final sea el e-combustible”. Y añadió: “Hicimos hincapié en que el proyecto tal cual se presentó hace dos años no fue exitoso porque no fue una decisión cerrada por el gobierno que se fue, que la decisión de que no saliera fue responsabilidad” de la anterior administración.