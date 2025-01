Movimiento de contenedores en el Puerto de Montevideo bajó en 2024, por tránsitos que captó Buenos Aires

La titular del Cennave había hecho referencia en su discurso de fin de año a la pérdida de “gran parte” del tránsito que recalaba en Montevideo, lo que se reflejaría de forma más evidente en las estadísticas del 2025. “Todos deberíamos estar preocupados por esto y es necesario trabajar para recuperar esa carga. (...) Todos estamos de acuerdo en que hay que cuidar esa carga, pero por alguna razón siempre nos encontramos viendo cómo no perderla, o peor, cómo recuperarla”, agregó.

Otros operadores privados consultados explicaron que en el 2024 se empezaron a ir hacia Buenos Aires los tránsitos provenientes de Paraguay, que se habían recuperado hacía pocos años, y reconocieron que hay “gran preocupación” entre los agentes navieros y terminales locales porque “armadores grandes” moverían más servicios de tránsitos a partir del 2025 hacia Argentina, donde los operadores tienen terminales propias o del grupo al que pertenecen. Apuntaron que la pérdida de tránsitos generaría un “impacto serio” en el nivel de actividad de la terminal montevideana porque, por un lado, se profundizaría la baja de los movimientos en tránsito y por otro, perdería el atractivo para que las navieras hagan escala directa, lo que acarrearía problemas de conectividad y para lograr costos competitivos para el comercio exterior que llega y sale de Uruguay.

Entre los factores que incidieron en el desvío de los tránsitos, indicaron, influyó el incremento de tarifas privadas y también las demoras, costos y pérdidas generadas por la configuración de los escáneres en el puerto de Montevideo, ya que dos de los tres equipos incorporados se destinaron a la carga nacional y uno a la fiscalización de los tránsitos.

Menos TEU

En los últimos tres años, el Puerto de Montevideo superó el millón de TEU movilizados entre las cargas de importación, exportación, tránsitos y contenedores vacíos. Ese piso de actividad se fue afianzando, a pesar que para los operadores del sector parecía algo difícil de repetir.

El 2022 fue el primero con más de un millón de TEU (1.084.812, equivalentes a unos 626.049 contenedores); al año siguiente los movimientos crecieron 3,8%, totalizando los 1.125.754 TEU. Y en el 2024, aunque el millón de TEU se superó en noviembre, en todo el año cerrado la cantidad de cajas disminuyó levemente en relación al año anterior, según datos preliminares de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Cennave.

En todo el 2024 se movilizaron unas 634.505 cajas, 2,5% menos que el año anterior (650.444), de acuerdo a las estadísticas provisorias de la ANP. En TEU equivalen a unas 1.115.415, una baja de 1% o de 10.339 TEU en relación al 2023.

Las cifras preliminares que maneja el Cennave para 2024 son de unos 1.114.844 TEU totales. Discriminadas por tipo de movimiento, la reducción se explica por la caída en la cantidad de tránsitos (4%), con unos 515.240 TEU y vacíos (7%), que no pudo compensarse con el incremento registrado en la carga de importación (6%) y exportación (12%).

La menor actividad se reflejó principalmente en TCP, que capta las tres cuartas partes de las operaciones de contenedores del puerto montevideano en la terminal especializada.

puerto contenedores.JPG El crecimiento del volumen de comercio exterior no alcanzó para compensar la caída de los movimientos de contenedores en tránsito y vacíos Daniel Rodríguez, adhoc/FOTOS

Según los datos a los que accedió Búsqueda, la actividad en TCP se redujo 4% medida en contendores de distinto tamaño (469.618) en relación al año anterior (490.491). En buques y barcazas la disminución fue de 3%, ya que operó 819 embarcaciones, contra las 847 de 2023.

Con los dato preliminares, en cantidad de TEU, la terminal especializada tuvo una participación de 74% del total movilizado en 2024, lo que implicó una reducción de dos puntos frente al 2023.

En todo el 2024 TCP recepcionó 208.225 camiones; eso significó un crecimiento de 7% también respecto a 2023, que se explica por el crecimiento de la carga de exportación e importación que se traslada por vía terrestre en el territorio nacional y hacia las zonas francas.

“Hay una estabilidad durante los últimos tres años, porque hay una suba respecto al 2022 y una baja respecto al 2023. En términos generales, la actividad ha sido más o menos la misma”, explicó el gerente de relaciones institucionales de Katoen Natie Uruguay y TCP, Fernando Correa.

Analizó que en el segundo tramo del año pasado, MSC llevó la mayoría de sus tránsitos provenientes de Paraguay a su terminal en Buenos Aires, por la presión para bajar los costos utilizando su terminal en Argentina y “para tratar de tener mejores condiciones contractuales” en Montevideo. Pero, por otro lado hubo, un aumento de los movimientos de comercio exterior. También, alegó, en el último semestre se dieron varias cancelaciones de escalas en Brasil que decidieron bajar en Montevideo por demoras excesivas en puertos de ese país. “Montevideo ha captado carga que no tenía previsto movilizar por situaciones externas y aumentó la participación como puerto de desahogo lo que compensó el número global” de actividad, sostuvo el ejecutivo.

Correa apuntó que TCP aspira a recuperar este año la “carga perdida y más” por la “ventaja competitiva y comparativa que tiene” la terminal, que hace que “más tarde o más temprano las partes se pongan de acuerdo y empecemos a trabajar”.

El ejecutivo insistió en que el escenario de actividad general del año que finalizó fue de “estabilidad”, en el marco de los “rediseños”, “reacomodos” y “alianzas” que en los últimos tiempos tuvieron las líneas marítimas para compartir bodegas, rutas, etcétera.

Las expectativas para el 2025, en cambio, tienen “un asterisco bien grande”, ilustró Correa. La situación incierta está planteada por cómo pueda llegar a impactar en la línea de suministros global un escenario de guerra comercial entre Estados Unidos y China, o que el gobierno electo estadounidense interponga las barreras arancelarias que viene anunciando con Canadá y México. Excluyendo ese escenario de sobresaltos, es decir, en términos “normales”, estimó que TCP debería tener un nivel de actividad estable.

Por su parte, la actividad carga y descarga de contenedores que Montecon opera en los muelles públicos creció 5,75% entre enero-diciembre del año pasado, en comparación con 2023, según los datos de volumen de movimientos aportados por la empresa.

Esa mejora se explica por “la no pérdida de volumen de tránsitos”, dijeron fuentes de Montecon, ya que “sigue limitada a competir con libertad y no pudo incrementar o captar nuevos servicios que le generen un crecimiento genuino” de carga.

De cara al 2025, las fuentes señalaron que “aunque las condiciones no están dadas, aspira a crecer" en actividad. Y añadieron: “La realidad es que Montecon sigue con el espíritu de colaborar, aportar, e invertir en el Puerto de Montevideo y competir para beneficio del mercado”.

Aunque la ANP no publicó las estadísticas a diciembre del 2024 vinculadas al nivel de actividad en las distintas áreas de negocio del Puerto de Montevideo, la semana pasada presentó la “cifra preliminar de ingresos” de todo el año en su página web; allí informó que tuvo ingresos por US$ 202 millones, superando los US$ 199 millones de 2023. Destacó el crecimiento de 30% en relación a los ingresos obtenidos en 2019 (US$ 155 millones).