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    Oddone describió ante empresariado presión diaria e “insostenible” de Estados Unidos para que Uruguay “rompa” con China

    El jerarca pidió ver el “vaso medio lleno” de la gestión gubernamental, al referirse al crecimiento económico que registra el país, pese a un contexto internacional “muy complejo” y volátil

    Ministro Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone.

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    Mauricio Zina / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En la reunión de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), en la que se conversó con “mucha confianza” y “sinceridad”, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, transmitió que Uruguay navega en un contexto internacional muy complejo, en parte por el relacionamiento con Estados Unidos (EE.UU.).

    El jerarca advirtió a los empresarios que ese país ejerce una presión “inimaginable” para que Uruguay “rompa” su relación comercial con China, dijeron a Búsqueda varios asistentes a la reunión.

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    Oddone y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, se reunieron con la CCE el martes 24, con una agenda amplia de temas. Por momentos, la conversación se tornó acalorada ante los reclamos del sector privado por un Estado “gordo” y lento y el pedido de “señales claras” en diversas áreas.

    Entre la herencia, las tensiones y el “vaso medio lleno”

    Según algunos de los asistentes consultados por Búsqueda, Oddone reconoció tener “poco margen de maniobra” por la herencia recibida y por las diferencias internas en la coalición de gobierno para impulsar reformas, aunque también cuestionó el papel de la oposición.

    Repitió que Uruguay no se va a convertir en un “país barato” y que la mejora de la competitividad “no va por el (precio del) dólar”, sino por cambios microeconómicos que está impulsando para agilizar y reducir costos al comercio exterior y medidas focalizadas en el territorio, como las que anunció este miércoles 25 para proteger el comercio local en la frontera con Argentina.

    El titular del Ministerio de Economía, según los informantes, pidió no ver solo el “vaso medio vacío”, como puede considerarse la lentitud de los cambios, el alto costo del Estado y la burocracia, sino también el “medio lleno”, porque la economía uruguaya está creciendo, aunque menos de lo previsto. Planteó que eso ocurre en un contexto en el que la región también se desacelera y en un escenario mundial “muy complejo” que hace que se esté “nadando en dulce de leche”, a pesar de las ventajas y diferenciales que tiene el país, que en muchos indicadores es “el mejor de la clase” y de la estabilidad social, institucional y macroeconómica que caracteriza a Uruguay.

    Cruces con el agro y presión “inimaginable”

    Frente a la insistencia del presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, quien planteó un panorama negativo para la inversión privada y disconformidad con la falta de reformas, Oddone pidió que le indicaran medidas concretas y que se pusieran en su lugar para ver qué harían.

    En un intercambio acalorado, y en un tono que uno de los asistentes describió como de “catarsis y confianza”, el ministro transmitió que el gobierno opera en un contexto internacional muy complejo. Añadió que EE.UU. ejerce a diario una presión “inimaginable” e “insostenible” en los distintos ámbitos que mantiene con Uruguay para que “rompa con China” y que, si no lo hace, el vínculo comercial con la administración de Donald Trump “no va a mejorar y puede estar peor”.

    Consultado por Búsqueda, Oddone dijo que no haría comentarios sobre una reunión de carácter privado.

    La reunión, realizada en la sala Las Orquídeas del Laboratorio Tecnológico del Uruguay con más de una veintena de presidentes y representantes de las cámaras que agrupa la supragremial, se extendió por más de dos horas.

    Algunos ejecutivos salieron con una sensación “agridulce”, comentaron las fuentes, mientras que otros se fueron satisfechos con las explicaciones de los jerarcas del gobierno. Apuntaron que Oddone terminó con una arenga optimista y pidiéndole al empresariado: “Créanme que nos va a ir bien” porque el país tiene fortalezas y capacidad para atravesar el desafiante escenario internacional.

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