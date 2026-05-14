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    Uruguay detiene a dos narcos franceses, parte de un grupo internacional que envía droga a Europa por vía aérea

    Se investiga si planeaban realizar desde Montevideo la misma operativa por la cual eran requeridos en Argentina

    El arresto de los ciudadanos franceses por parte de Uruguay se realizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

    El arresto de los ciudadanos franceses por parte de Uruguay se realizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

    FOTO

    Daniel Rodríguez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    Adda Belkocir e Isaac Ben Daoude son dos ciudadanos franceses de 46 y 35 años que en abril llegaron a Montevideo en un vuelo procedente de Buenos Aires. El 1 de mayo intentaron repetir el trayecto Aeroparque-Carrasco, pero fueron detenidos por la Policía Aeroportuaria Nacional de Uruguay cuando se disponían a regresar.

    Sobre ambos pesaba desde hacía algunas horas una alerta roja de Interpol, emitida a partir de un pedido de captura internacional solicitado por la Justicia argentina. Mientras permanecen detenidos en Uruguay, Argentina inició los trámites de extradición y los acusa de integrar una red internacional dedicada al envío de cocaína desde Sudamérica hacia Europa por vía aérea.

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    Fuentes policiales dijeron a Búsqueda que, confirmada su operativa en al menos dos ocasiones desde Buenos Aires, la Policía Nacional procura determinar si también fue llevada a cabo desde Montevideo, antes o durante los días en que ambos permanecieron en el país.

    Información-Aeropuerto Ezeiza-Argentina-Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
    El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina.

    El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Argentina.

    El 24 de abril en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Buenos Aires, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Dirección General de Aduanas incautó varios paquetes de 11 kilogramos de cocaína ocultos dentro de una caja plástica acondicionada en el interior de una encomienda aérea. Con el símbolo de un escorpión, los paquetes habían sido declarados como azúcar y tenían como destino París.

    Argentina se contactó con la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras de Francia y, tras el intercambio de información, identificaron a dos sospechosos. Las autoridades de los dos países acordaron entonces una entrega vigilada, una técnica de investigación que sigue el recorrido de una carga ilegal sin incautarla de inmediato. El 1 de mayo detectaron un segundo envío similar, también en Ezeiza: 12 kilogramos de cocaína ocultos dentro de un compresor de aire.

    Para ese momento, sin embargo, los sospechosos ya no estaban en Buenos Aires. Tras despachar la encomienda habían viajado a Montevideo desde el aeropuerto Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Los arrestaron el 1 de mayo, días después de su arribo a Uruguay, cuando intentaban volver a Buenos Aires desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

    “Se logró desarticular una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína mediante encomiendas aéreas desde Argentina”, informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina.

    Las investigaciones en Buenos Aires detectaron que, además de Francia, el grupo que integran los detenidos también realiza envíos a Bélgica. El 6 de mayo, en París, fue detenido otro ciudadano francés considerado “una pieza clave dentro de la organización”, según el ministerio argentino, que, además, expresó su “expectativa de que las autoridades uruguayas concreten la extradición” de las dos personas arrestadas en Montevideo.

    Información-Droga-Cocaína-Franceses-Argentina-Ministerio de Seguridad Nacional
    Una de las encomiendas incautadas en el aeropuerto de Ezeiza.

    Una de las encomiendas incautadas en el aeropuerto de Ezeiza.

    Infobae informó que las encomiendas eran despachadas en el aeropuerto de Ezeiza a nombre de empresas multinacionales. Al momento de presentar los paquetes, los ciudadanos franceses utilizaban sus propios pasaportes fotocopiados, pero alteraban los nombres. Según ese medio, mientras operaron desde Argentina ambos se alojaron en el quinto piso de una torre de lujo del barrio porteño de Palermo, equipada con canchas de tenis y fútbol 5, piscinas para adultos y niños, gimnasio panorámico, spa con sauna y jacuzzi, salón de usos múltiples, microcine, sala infantil, quincho con parrilla y seguridad privada las 24 horas.

    Mientras la investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones tanto en Argentina como en Europa, en Uruguay la Policía Nacional intenta determinar si también se realizaron envíos desde Carrasco con un modus operandi similar.

    Tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional han discutido nuevas medidas para frenar el creciente uso del correo postal para el envío de drogas hacia distintos países. Entre ellas, se planteó eliminar el requisito de autorización judicial para abrir determinados paquetes. Durante la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) sostuvo que es necesario “dificultar el tráfico internacional de estupefacientes mediante envíos postales, perfeccionando los controles internos y fortaleciendo la cooperación internacional, legislativa, tecnológica y operativa”.

    Las autoridades también observan con preocupación no solo el crecimiento de envíos de Carrasco hacia Europa, sino a países de Asia y Oceanía, donde el precio de la droga resulta considerablemente más elevado. De acuerdo con un informe del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo —unidad especializada de la Armada de Colombia—, en Europa el kilo de cocaína cotiza en promedio a US$ 47.000, mientras que en Australia alcanza los US$ 164.000 y en distintos países de Asia oscila entre US$ 85.000 y US$ 178.000.

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